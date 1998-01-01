Во Франции пройдет второй тур праймериз

В Германии состоится съезд членов Социал-Демократической партии

Минобороны РФ: Армения – ключевой союзник Москвы в Закавказье

3:03
30 января
понедельник
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ТелепрограммаСанкт-Петербург

Далее03:55 «Агентство специальных расследований» с Вячеславом Разбегаевым /16+/

Сейчас в эфире03:00 «Опера. Хроники убойного отдела. Исповедь». Сериал (Россия, 2004) /16+/

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Новость часа

В дагестанском Хасавюрте введен режим контртеррористической операции

По сообщению НАК, ведутся поиски боевиков и их пособников. Силовики штурмуют один из частных домов, в котором укрываются бандиты.

Сейчас. новости

10:02Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале ликвидирован

10:05Путин и Трамп обсудили «горячие точки» и борьбу с терроризмом

10:04Упавшая на рельсы с ребенком в московском метро женщина скончалась

10:05Береговые службы Малайзии продолжают поиск пропавшего судна

10:03Спасатели МЧС РФ примут участие в тушении лесных пожаров в Чили

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Проекты канала

Утро на 5
Утро на 5

Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!

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Открытая студия
Открытая студия

Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.

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Актуально
Актуально

Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.

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Главное
Главное

Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.

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Новое видео

18:00 В ВОСКРЕСЕНЬЕГлавное
Итоги недели с 23 по 29 января 2017 года

Итоги недели с 23 по 29 января 2017 года

Немолодой мужчина в активном поиске. Зачем на самом деле Порошенко ездил в Эстонию и Финляндию? Почему Прибалтика так легко ведётся на фантазии об энергетической независимости?
Первый раз - прощается… Кого защищает новый Закон «о шлепках»? Где грань между обычным семейным конфликтом и домашним насилием? И кто будет принимать решение о наказании?
Никакой «Альтернативы». Кто и зачем копает под «правых» в Германии? Как оппозиционные силы в одночасье приравняли к экстремистам? Специальное расследование программы.
Дональд Трамп как зеркало мировой революции. Кто и какие страхи или тайные мечты в нём увидел? И чего он хочет на самом деле?

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С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 27 января 2017 года

Выпуск 27 января 2017 года

Люди, читайте книги! Что сейчас читают дети и обязательно ли это должна быть художественная литература?
Бюро находок. Экзотичные пропажи и необычные находки.
Гости программы: Максим Леонидов, Стас Пьеха, Жан Татлян.

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16:00 СРЕДА-ЧЕТВЕРГОткрытая студия
«Запретный язык»

«Запретный язык»

Верховная Рада Украины снова взялась за мову. Депутаты нескольких фракций предлагают признать украинский исключительным языком. Фактически это означает, что он должен стать обязательным для всех жителей Незалежной.

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Пресса о Пятом

Какие отечественные сериалы нас ждут в 2017 году

Какие отечественные сериалы нас ждут в 2017 году

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Новости канала

Пятому удался праздник по-советски

Пятому удался праздник по-советски

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Партнеры канала

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

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Телефон: +7 (495) 230-05-03
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