Украинские силовики продолжают обстрелы Донбасса

Учителя в Мордовии отстаивают право ходить на работу в платках

Народному артисту России Льву Лещенко исполняется 75 лет

22:49
1 февраля
среда
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Сейчас в эфире22:25 ПРЕМЬЕРА. «Майор и магия», 3-я серия. Детектив (Россия, 2015) /16+/

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Криминальный детектив (Россия-Украина, 2012)
Детективный сериал (Россия)

Новость часа

Украинские военные обстреляли города и посёлки Донбасса Прямое включение

Количество ударов за сутки превысило три тысячи. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Сейчас. новости

22:10В штабе Черноморского Флота опровергли обвинения в обстреле украинского Ан-26

18:40В Латвии сегодня начался процесс по делу Артема Скрипника

18:41На Варшавском шоссе в Новой Москве произошла крупная авария

18:42Отравление в гостинице Петербурга. Две сотни пострадавших

15:42Пациент психиатрической больницы Стамбула угрожает расправой персоналу

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Проекты канала

Утро на 5
Утро на 5

Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!

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Открытая студия
Открытая студия

Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.

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Актуально
Актуально

Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.

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Главное
Главное

Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.

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Новое видео

16:00 СРЕДА-ЧЕТВЕРГОткрытая студия
«Украина. Опять стрельба»

«Украина. Опять стрельба»

Резкое обострение ситуации в Донбассе. Украинские силовики уже третий день ведут наступление в районе Авдеевки. К линии соприкосновения продолжают стягивать новые силы. Бойцов ВСУ активно поддерживают танки, тяжелая артиллерия и системы залпового огня.

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С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 1 февраля 2017 года

Выпуск 1 февраля 2017 года

Настоящий дядя Стёпа. Люди в форме, которые нас удивили.
В ГОСТях у сосиски. Правда ли, что 9 из 12 сосисок на российских прилавках не соответствуют требованиям к качеству?
Гости программы: Фёдор Бондарчук, Александр Новиков, Алина Кравцова.

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С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 31 января 2017 года

Выпуск 31 января 2017 года

Делай как я! Все виды флешмобов в одном выпуске. Гости программы: Иванушки International и Юлия Началова.
Погода - дрянь. Чем опасны холода, оттепели и перепады давления. Гости: метеоролог Михаил Леус и врач-иммунолог Зоя Скорпилёва.

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Пресса о Пятом

Мария Берсенева: Моя героиня - обаятельная прохвостка, мечтающая о личном счастье

Мария Берсенева: Моя героиня - обаятельная прохвостка, мечтающая о личном счастье

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Новости канала

На Пятом канале стартует народный детектив «Майор и магия»

На Пятом канале стартует народный детектив «Майор и магия»

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St. Petersburg Ladies Trophy 2017

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

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