16:00 Открытая студия

В Москве безработный избил беременную женщину. Ему не понравилось, как она припарковала свою машину. В Ставрополе водитель намеренно сбил пенсионера, который слишком медленно переходил дорогу по «зебре». В Якутии пациент обстрелял из ружья «скорую помощь», которая приехала к нему по вызову. Шквал похожих новостей в последние недели буквально захлестнул СМИ.