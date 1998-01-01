18:00 Главное

Немолодой мужчина в активном поиске. Зачем на самом деле Порошенко ездил в Эстонию и Финляндию? Почему Прибалтика так легко ведётся на фантазии об энергетической независимости? Первый раз - прощается… Кого защищает новый Закон «о шлепках»? Где грань между обычным семейным конфликтом и домашним насилием? И кто будет принимать решение о наказании? Никакой «Альтернативы». Кто и зачем копает под «правых» в Германии? Как оппозиционные силы в одночасье приравняли к экстремистам? Специальное расследование программы. Дональд Трамп как зеркало мировой революции. Кто и какие страхи или тайные мечты в нём увидел? И чего он хочет на самом деле?