Сейчас Информационные выпуски «Сейчас» — это оперативное информирование о самых важных событиях в России и мире, это прямые включения, собственные съемки, непредвзятый подход к выбору тем и сюжетов, компетентность и неангажированность ведущих, яркая и современная подача информации. Концепция и технология новостей Пятого канала обеспечивает максимально оперативное создание картины информационного дня.

Главное ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 18:00



Еженедельная аналитическая программа «Главное» — своеобразный воскресный тележурнал, состоящий из самых актуальных тем недели. Центральное место в проекте занимает живое общение ведущей программы Ники Стрижак с гостями, среди которых — непосредственные участники событий, аналитики и общественные деятели.

Открытая студия СРЕДА—ЧЕТВЕРГ 16:00



«Открытая студия» — актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого, выходящее в прямом эфире. В новом сезоне проект, как и прежде, играет роль локомотива дневного эфира канала. Хозяйка «Открытой студии» — известная телеведущая Инна Карпушина — не просто компетентный собеседник и опытный интервьюер, она чувствует, пропускает через душу, сопереживает и вместе с вами ищет выход.

Актуально СРЕДА—ЧЕТВЕРГ 17:30



Проанализировав событийную повестку дня, молодые и уже опытные ведущие канала, Алина Кравцова и Роман Кирюхин, находят темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас. Команда проекта не просто информирует, а проводит собственные журналистские расследования, предостерегает, выводит мошенников на чистую воду и приходит на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию.

«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 10:10



В авторском цикле программ президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук беседует с выдающимися российскими учеными, исследователями, научными экспертами. Гости программы умеют доступно рассказывать о главных научных инновациях, и зрители узнают об атомной энергетике, о перспективах развития технологий, о «макро» и «нано» мирах, и о многом другом.

День ангела ПО СУББОТАМ 9:35



«День ангела» — программа, в которой сбываются мечты. Наши ангелы — воспитанники детских домов. Именно их заветные желания исполняет Пятый канал.

Утро на 5 ПО БУДНЯМ 6:10 — 9:00



«Утро на 5» изменилось: теперь мы не просто обеспечиваем хорошее настроение на весь день, но и не даём вам проспать главное. Мы обсуждаем то, что действительно важно. И делаем это, не надевая серьёзных лиц. С нами ваше утро будет цветным, а не чёрно-белым.

Место происшествия Ежедневная программа «Место происшествия» — это телевизионная инструкция по безопасности, которая научит, как действовать в сложных ситуациях и не стать жертвой обстоятельств. Репортажи с мест чрезвычайных событий, обзор происшествий, журналистские расследования — в арсенале программы все жанры телевизионной журналистики.