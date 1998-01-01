В Италии из отеля, похороненного под лавиной, достали выживших

Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ в Тартусе

В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое боевиков

5:41
22 января
воскресенье
FacebookВконтактеTwitterYoutube

ТелепрограммаСанкт-Петербург

Ваше мнение

Сериал (Россия, 2006)

Новость часа

Российские ВКС нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

В Сирии шесть бомбардировщиков Ту-22, взлетев в России, нанесли удар по запрещенной группировке ИГИЛ. Воздушная операция проходила в провинции Дейр-эз-Зор.

Сейчас. новости

10:00Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и подписал первые указы

18:33Песков: В Кремле следят за беспрецедентным расколом в США

18:39В Италии автобус с школьниками врезался в столб и загорелся, 16 человек погибли

18:45В Эстонии русскоязычных школьников тестируют на любовь к Родине. И нелюбовь к родине исторической

18:56Старый барак расселили, но жильцы об этом даже не знали

Все новости

Проекты канала

Утро на 5
Утро на 5

Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!

Подробнее

Открытая студия
Открытая студия

Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.

Подробнее

Актуально
Актуально

Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.

Подробнее

Главное
Главное

Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.

Подробнее

Новое видео

С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 20 января 2017 года

Выпуск 20 января 2017 года

Нестандарты красоты. Как меняются представления о женской привлекательности. Гости программы: нестандартные фотомодели Наталья Парцевская и Виктор Сосновский.
С миру по нитке. Как люди помогают друг другу всем миром. Гости: певица Ирина Нельсон и преподаватель «Упсала-цирка» Мария Михельсон.

Подробнее

16:00 СРЕДА-ЧЕТВЕРГОткрытая студия
«Богатые против бедных»

«Богатые против бедных»

Состояние восьми богатейших людей мира теперь равно общему достатку половины населения планеты. Об этом говорится в последнем отчете международной неправительственной организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью.

Подробнее

С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 19 января 2017 года

Выпуск 19 января 2017 года

На Пятом канале День добрых дел. Ведущие рассказывают о маленьком Никите Убушаеве, которому требуется сложная онкологическая операция.
Ножкину - 80! Народный артист России отмечает свой день рождения у нас в эфире.
Скованные одной сетью. Как социальные сети влияют на личную жизнь, карьеру и репутацию интернет-пользователей. Гости программы: Дмитрий Пучков (Гоблин) и певица Наталия Власова.

Подробнее

Пресса о Пятом

Какие отечественные сериалы нас ждут в 2017 году

Какие отечественные сериалы нас ждут в 2017 году

Подробнее

Новости канала

Пятому удался праздник по-советски

Пятому удался праздник по-советски

Подробнее

Партнеры канала

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

Подробнее

Проекты канала
О компании
Видео

Ваше мнение

Внимание! Отдельные видеоматериалы, размещенные на настоящем сайте, могут содержать информацию, предназначенную для лиц, достигших 18 лет.

Мобильная версия

Статистика

Служба контроля качества приема Пятого канала:
Телефон: +7 (495) 230-05-03
E-mail: region@5-tv.ru

Национальная Медиа ГруппаПервый каналИзвестияРусская служба новостейMetro InternationalАртпикчерсPEH TB
Написать в редакцию сайта

Правила использования материалов сайта

© ® ОАО Телерадиокомпания «Петербург», 1998—2017. Все права защищены.