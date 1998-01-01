Украинские военные обстреляли города и посёлки Донбасса Прямое включение
Количество ударов за сутки превысило три тысячи. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Количество ударов за сутки превысило три тысячи. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
22:10В штабе Черноморского Флота опровергли обвинения в обстреле украинского Ан-26
18:40В Латвии сегодня начался процесс по делу Артема Скрипника
18:41На Варшавском шоссе в Новой Москве произошла крупная авария
18:42Отравление в гостинице Петербурга. Две сотни пострадавших
15:42Пациент психиатрической больницы Стамбула угрожает расправой персоналу
Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!
Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.
Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.
Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.
Резкое обострение ситуации в Донбассе. Украинские силовики уже третий день ведут наступление в районе Авдеевки. К линии соприкосновения продолжают стягивать новые силы. Бойцов ВСУ активно поддерживают танки, тяжелая артиллерия и системы залпового огня.
Настоящий дядя Стёпа. Люди в форме, которые нас удивили.
В ГОСТях у сосиски. Правда ли, что 9 из 12 сосисок на российских прилавках не соответствуют требованиям к качеству?
Гости программы: Фёдор Бондарчук, Александр Новиков, Алина Кравцова.
Делай как я! Все виды флешмобов в одном выпуске. Гости программы: Иванушки International и Юлия Началова.
Погода - дрянь. Чем опасны холода, оттепели и перепады давления. Гости: метеоролог Михаил Леус и врач-иммунолог Зоя Скорпилёва.