Российские ВКС нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии
В Сирии шесть бомбардировщиков Ту-22, взлетев в России, нанесли удар по запрещенной группировке ИГИЛ. Воздушная операция проходила в провинции Дейр-эз-Зор.
В Сирии шесть бомбардировщиков Ту-22, взлетев в России, нанесли удар по запрещенной группировке ИГИЛ. Воздушная операция проходила в провинции Дейр-эз-Зор.
10:00Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и подписал первые указы
18:33Песков: В Кремле следят за беспрецедентным расколом в США
18:39В Италии автобус с школьниками врезался в столб и загорелся, 16 человек погибли
18:45В Эстонии русскоязычных школьников тестируют на любовь к Родине. И нелюбовь к родине исторической
18:56Старый барак расселили, но жильцы об этом даже не знали
Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!
Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.
Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.
Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.
Нестандарты красоты. Как меняются представления о женской привлекательности. Гости программы: нестандартные фотомодели Наталья Парцевская и Виктор Сосновский.
С миру по нитке. Как люди помогают друг другу всем миром. Гости: певица Ирина Нельсон и преподаватель «Упсала-цирка» Мария Михельсон.
Состояние восьми богатейших людей мира теперь равно общему достатку половины населения планеты. Об этом говорится в последнем отчете международной неправительственной организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью.
На Пятом канале День добрых дел. Ведущие рассказывают о маленьком Никите Убушаеве, которому требуется сложная онкологическая операция.
Ножкину - 80! Народный артист России отмечает свой день рождения у нас в эфире.
Скованные одной сетью. Как социальные сети влияют на личную жизнь, карьеру и репутацию интернет-пользователей. Гости программы: Дмитрий Пучков (Гоблин) и певица Наталия Власова.