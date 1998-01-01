Новость часа

Киев продолжает игнорировать условия минских договоренностей

В мире

Сегодня истекает срок выполнения минского соглашения контактной группы. Речь идет о прекращении огня в Донбассе. Уже очевидно, что украинские военные свою часть договора не выполнили.

Главное сегодня

5 февраля

Трамп обжалует решение федерального суда Сиэттла о миграционном указе

5 февраля

Кабмин Румынии пошел на уступки после массовых протестов

5 февраля

Мусульманки Австрии митингуют против запрета на ношение хиджаба

5 февраля

Российские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Чили

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05.02
Российские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Чили
05.02
Мусульманки Австрии митингуют против запрета на ношение хиджаба
05.02
Кабмин Румынии пошел на уступки после массовых протестов
05.02
Трамп обжалует решение федерального суда Сиэттла о миграционном указе
05.02
Киев продолжает игнорировать условия минских договоренностей
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19:30

«Кордон следователя Савельева»

Кино про настоящих мужчин

Опер Николай Савельев — классный сыщик, настоящий профессионал — решает выйти в отставку и уехать на родину. Жизнь в мегаполисе ему уже не интересна, да и развод с женой также повлиял на принятое им решение.

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«Опера. Хроники убойного отдела. Тело и дело»

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Накануне заключения важной сделки исчезает ключевой сотрудник банка, который эту сделку курировал. По просьбе важных людей убойному отделу придётся поучаствовать в его поисках. Куда эти поиски заведут?

Актуальное видео

Главное

Итоги недели с 30 января по 5 февраля 2017 года

Все новости за неделю в программе «Главное» с Никой Стрижак

«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

«Биоэнергетика»

Идеи альтернативных форм энергетики активно разрабатываются во всём мире, как часть экологических мер по оздоровлению климата Земли

Общество

Пятый канал поддержал телемарафон #ХватитУбивать

Телеканал РЕН ТВ при партнерстве и участии Пятого канала проведет музыкальный марафон в поддержку детей Донбасса #Хватит убивать!

В мире

Российские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в Чили

В труднодоступный район вылетел Ил-76. Он сбросил на горящие леса более 40 тонн воды

Общество

В Москве умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин

Артисту было 72 года. Тараторкин исполнил десятки ролей в театре

В мире

В Луганске убит глава Народной милиции Олег Анащенко

В Луганске расследуют обстоятельства теракта, в котором погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко

В мире

Европа закроет средиземноморский маршрут для вынужденных переселенцев

Таковы итоги очередного саммита ЕС, который прошел на Мальте

Общество

В Интернете появились кадры с танками в Авдеевке

В Интернете появились кадры из Авдеевки

В России

Строители Крымского моста приступили к монтажу пролётов между опорами

Сегодня в жизни Крымского моста начался новый этап. Строители приступили к установке пролётов между опорами

В мире

Украинские военные обстреляли города и посёлки Донбасса

Количество ударов за сутки превысило три тысячи. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые

В России

В России начали выдавать «паспорта болельщиков»

Это идентификационная карта для тех, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций, игры пройдут этим летом

Происшествия / Криминал

Отравление в гостинице Петербурга. Две сотни пострадавших

К гостинице Прибалтийская сегодня прибывали машины «Скорой помощи»

В мире

Украинские силовики продолжают обстрелы Донбасса

Несмотря на призывы о введении режима тишины украинские силовики продолжают обстрелы

Общество

Народному артисту России Льву Лещенко исполняется 75 лет

День рождения у Льва Лещенко. Народному артисту России — 75 лет

В мире

Из Донбасса ежечасно приходят сообщения о попаданиях снарядов в жилые дома

Донбасс вторые сутки держит оборону. Украинская армия не оставляет попыток прорвать позиции ополчения

В мире

В Донбассе резкое обостроение ситуации. Есть убитые и раненые

Из Донбасса приходят всё новые сообщения об обстрелах. Есть данные о боестолкновении под Авдеевкой

Общество

Учителя в Мордовии отстаивают право ходить на работу в платках

Министерство образования республики поставило женщинам-преподавателям ультиматум — либо снять хиджаб, либо уволиться

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Американские города протестуют против миграционной политики Трампа

Все больше городов США охватывают протесты. Люди выступают против миграционной политики Дональда Трампа

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Минобороны РФ: Армения — ключевой союзник Москвы в Закавказье

Об этом в Ереване на встрече с Минобороны партнерской страны заявил первый заместитель министра обороны России

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В Германии состоится съезд членов Социал-Демократической партии

Главный вопрос повестки дня — чья кандидатура будет выдвинута на пост канцлера от этой партии

Политика

Во Франции пройдет второй тур праймериз

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В Минобороны рассказали о пропускной способности железной дороги в обход Украины

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В Москве за нарушение ПДД задержали автомобиль с Марой Багдасарян

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Тереза Мэй: С Россией можно сотрудничать, если быть начеку

Проекты канала

Сейчас

Информационные выпуски «Сейчас» — это оперативное информирование о самых важных событиях в России и мире, это прямые включения, собственные съемки, непредвзятый подход к выбору тем и сюжетов, компетентность и неангажированность ведущих, яркая и современная подача информации. Концепция и технология новостей Пятого канала обеспечивает максимально оперативное создание картины информационного дня.

Главное

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 18:00

Еженедельная аналитическая программа «Главное» — своеобразный воскресный тележурнал, состоящий из самых актуальных тем недели. Центральное место в проекте занимает живое общение ведущей программы Ники Стрижак с гостями, среди которых — непосредственные участники событий, аналитики и общественные деятели.

Открытая студия

СРЕДА—ЧЕТВЕРГ 16:00

«Открытая студия» — актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого, выходящее в прямом эфире. В новом сезоне проект, как и прежде, играет роль локомотива дневного эфира канала. Хозяйка «Открытой студии» — известная телеведущая Инна Карпушина — не просто компетентный собеседник и опытный интервьюер, она чувствует, пропускает через душу, сопереживает и вместе с вами ищет выход.

Актуально

СРЕДА—ЧЕТВЕРГ 17:30

Проанализировав событийную повестку дня, молодые и уже опытные ведущие канала, Алина Кравцова и Роман Кирюхин, находят темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас. Команда проекта не просто информирует, а проводит собственные журналистские расследования, предостерегает, выводит мошенников на чистую воду и приходит на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию.

«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 10:10

В авторском цикле программ президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук беседует с выдающимися российскими учеными, исследователями, научными экспертами. Гости программы умеют доступно рассказывать о главных научных инновациях, и зрители узнают об атомной энергетике, о перспективах развития технологий, о «макро» и «нано» мирах, и о многом другом.

День ангела

ПО СУББОТАМ 9:35

«День ангела» — программа, в которой сбываются мечты. Наши ангелы — воспитанники детских домов. Именно их заветные желания исполняет Пятый канал.

Утро на 5

ПО БУДНЯМ 6:10 — 9:00

«Утро на 5» изменилось: теперь мы не просто обеспечиваем хорошее настроение на весь день, но и не даём вам проспать главное. Мы обсуждаем то, что действительно важно. И делаем это, не надевая серьёзных лиц. С нами ваше утро будет цветным, а не чёрно-белым.

Место происшествия

Ежедневная программа «Место происшествия» — это телевизионная инструкция по безопасности, которая научит, как действовать в сложных ситуациях и не стать жертвой обстоятельств. Репортажи с мест чрезвычайных событий, обзор происшествий, журналистские расследования — в арсенале программы все жанры телевизионной журналистики.

День Добрых Дел

«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» — под этим призывом каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел». Еженедельно мы рассказываем историю ребенка, остро нуждающегося в лечении. От информационно-развлекательного канала «Утро на 5» до итогового информационного выпуска программы «Сейчас» в 22.00 ведущие знакомят зрителей с «героем дня».

Лица канала

Татьяна Шилина

Ведущая программы «Утро на 5»

Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

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