В Иракской столице прогремели 2 взрыва
По меньшей мере 21 человек погиб, более 40 пострадали в результате двух взрывов в центре иракской столицы. По данным полиции первую атаку устроил террорист-смертник.
По меньшей мере 21 человек погиб, более 40 пострадали в результате двух взрывов в центре иракской столицы. По данным полиции первую атаку устроил террорист-смертник.
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Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.
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Песни у ёлки. С новогодними номерами выступают Владимир Кузьмин и Вячеслав Мясников.
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