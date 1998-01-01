С 06:10 ДО 09:00 Утро на 5

Настоящий дядя Стёпа. Люди в форме, которые нас удивили.

В ГОСТях у сосиски. Правда ли, что 9 из 12 сосисок на российских прилавках не соответствуют требованиям к качеству?

Гости программы: Фёдор Бондарчук, Александр Новиков, Алина Кравцова.