В дагестанском Хасавюрте введен режим контртеррористической операции
По сообщению НАК, ведутся поиски боевиков и их пособников. Силовики штурмуют один из частных домов, в котором укрываются бандиты.
По сообщению НАК, ведутся поиски боевиков и их пособников. Силовики штурмуют один из частных домов, в котором укрываются бандиты.
10:02Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале ликвидирован
10:05Путин и Трамп обсудили «горячие точки» и борьбу с терроризмом
10:04Упавшая на рельсы с ребенком в московском метро женщина скончалась
10:05Береговые службы Малайзии продолжают поиск пропавшего судна
10:03Спасатели МЧС РФ примут участие в тушении лесных пожаров в Чили
Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!
Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.
Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.
Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.
Немолодой мужчина в активном поиске. Зачем на самом деле Порошенко ездил в Эстонию и Финляндию? Почему Прибалтика так легко ведётся на фантазии об энергетической независимости? Первый раз - прощается… Кого защищает новый Закон «о шлепках»? Где грань между обычным семейным конфликтом и домашним насилием? И кто будет принимать решение о наказании? Никакой «Альтернативы». Кто и зачем копает под «правых» в Германии? Как оппозиционные силы в одночасье приравняли к экстремистам? Специальное расследование программы. Дональд Трамп как зеркало мировой революции. Кто и какие страхи или тайные мечты в нём увидел? И чего он хочет на самом деле?
Люди, читайте книги! Что сейчас читают дети и обязательно ли это должна быть художественная литература?
Бюро находок. Экзотичные пропажи и необычные находки.
Гости программы: Максим Леонидов, Стас Пьеха, Жан Татлян.
Верховная Рада Украины снова взялась за мову. Депутаты нескольких фракций предлагают признать украинский исключительным языком. Фактически это означает, что он должен стать обязательным для всех жителей Незалежной.