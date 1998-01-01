С 06:10 ДО 09:00 Утро на 5

На Пятом канале День добрых дел. Ведущие рассказывают о маленьком Никите Убушаеве, которому требуется сложная онкологическая операция.

Ножкину - 80! Народный артист России отмечает свой день рождения у нас в эфире.

Скованные одной сетью. Как социальные сети влияют на личную жизнь, карьеру и репутацию интернет-пользователей. Гости программы: Дмитрий Пучков (Гоблин) и певица Наталия Власова.