В Алтайском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации

Пятый канал продолжает акцию «День добрых дел» для Никиты Игнатьева

Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

14:44
26 января
четверг
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Новость часа

В Алтайском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации

Из-за сильной метели сразу на нескольких федеральных и региональных трассах застряли десятки автомобилей. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Поспелиха.

Сейчас. новости

12:05Виктория Нуланд покидает Госдепартамент

12:06Пяти странам Шенгенской зоны рекомендовано продлить режим паспортного контроля

12:08На территории московского Кремля открывается уникальный музейный комплекс

10:12Министр обороны посетил финал игры КВН среди воспитанников военных училищ

10:14Виталий Мутко посетил Нижний Новгород в преддверии ЧМ по футболу

Все новости

Проекты канала

Утро на 5
Утро на 5

Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!

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Открытая студия
Открытая студия

Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.

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Актуально
Актуально

Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.

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Главное
Главное

Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.

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Новое видео

С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 26 января 2017 года

Выпуск 26 января 2017 года

На Пятом канале День добрых дел. Ведущие рассказывают о Никите Игнатьеве, которому требуется сложное, дорогостоящее лечение, и говорят о благотворительности с актрисой Алёной Хмельницкой.
Сам себе барометр. Кто стра-
дает метеозависимостью?
Свободу Анджеле Дэвис! 26 января - день рождения американской правозащитницы.
Гость программы - Игорь Бутман.

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16:00 СРЕДА-ЧЕТВЕРГОткрытая студия
«Злые люди»

«Злые люди»

В Москве безработный избил беременную женщину. Ему не понравилось, как она припарковала свою машину. В Ставрополе водитель намеренно сбил пенсионера, который слишком медленно переходил дорогу по «зебре». В Якутии пациент обстрелял из ружья «скорую помощь», которая приехала к нему по вызову. Шквал похожих новостей в последние недели буквально захлестнул СМИ.

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С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 25 января 2017 года

Выпуск 25 января 2017 года

Марш на свадьбу! Кто, кроме Мендельсона, звучит на современных свадьбах? Гости программы: Александр Серов с песней «Я люблю тебя до слёз» и постановщик свадебных танцев Александр Камнев.
Бутерброд с витамином. Какие продукты будут обогащать витаминами и какие витамины необходимы организму ежедневно? Ведущих консультирует доктор биологических наук Вера Коденцова.

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Пресса о Пятом

Какие отечественные сериалы нас ждут в 2017 году

Какие отечественные сериалы нас ждут в 2017 году

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Новости канала

Пятому удался праздник по-советски

Пятому удался праздник по-советски

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Партнеры канала

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

St. Petersburg Ladies Trophy 2017

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Статистика

Служба контроля качества приема Пятого канала:
Телефон: +7 (495) 230-05-03
E-mail: region@5-tv.ru

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