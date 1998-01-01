В Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня

В Москве задержаны 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

Расследование крушения Ту-154 займёт около месяца

11:43
1 января
воскресенье
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ТелепрограммаСанкт-Петербург

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Музыкальная комедия (СССР, 1956)
Комедия (СССР, 1982)
Мелодрама (СССР, 1981)
Семейный фильм (Чехословакия-ГДР, 1973)
Комедия (СССР, 1961)

Новость часа

В Иракской столице прогремели 2 взрыва

По меньшей мере 21 человек погиб, более 40 пострадали в результате двух взрывов в центре иракской столицы. По данным полиции первую атаку устроил террорист-смертник.

Сейчас. новости

12:01Спецборт летного отряда «Россия» доставит российских дипломатов из США

12:04Новогоднее обращение Меркель к народу Германии будет посвящено угрозе терроризма

12:02Совбез ООН обсудит проект резолюции о перемирии в Сирии

12:05В Алеппо впервые за 6 лет готовятся встречать мирный Новый год

12:10С 1 января вступают в силу сразу несколько новых законов

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Проекты канала

Утро на 5
Утро на 5

По будням с 06:10 до 09:00
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!

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Открытая студия
Открытая студия

Среда-четверг в 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.

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Актуально
Актуально

Среда-четверг в 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.

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Главное
Главное

По воскресеньям в 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.

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Новое видео

С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 29 декабря 2016 года

Выпуск 29 декабря 2016 года

Итоги года - подводим вместе с композитором Ильёй Демуцким и астрологом Михаилом Левиным.
Что тебе подарить? Выбираем новогодние подарки для близких и коллег, детей и взрослых. Музыкальный гость программы - ансамбль «Терем-квартет».

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С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 28 декабря 2016 года

Выпуск 28 декабря 2016 года

Новогодняя экономия. Скидки, распродажи и другие бонусы предпраздничного шопинга. Гость программы - маркетолог Николас Коро.
Песни у ёлки. С новогодними номерами выступают Владимир Кузьмин и Вячеслав Мясников.

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С 06:10 ДО 09:00ПО БУДНЯМУтро на 5
Выпуск 27 декабря 2016 года

Выпуск 27 декабря 2016 года

#МойСоветcкийНовыйгод. Неизменные традиции празднования любимого праздника обсуждаем с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, писателем Александром Цыпкиным и стилистом Сергеем Емельяновым.
Родные братья. Разговор о кинобратьях. Гости программы - Юрий и Владимир Торсуевы.

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Пресса о Пятом

Ёлка моего детства

Ёлка моего детства

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Пресса о Пятом

Ясновидящая в полиции

Ясновидящая в полиции

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Новости канала

100 спасительных четвергов «Дня Добрых Дел»

100 спасительных четвергов «Дня Добрых Дел»

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Телефон: +7 (495) 230-05-03
E-mail: region@5-tv.ru

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