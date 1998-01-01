Новость часа
Киев продолжает игнорировать условия минских договоренностей
Сегодня истекает срок выполнения минского соглашения контактной группы. Речь идет о прекращении огня в Донбассе. Уже очевидно, что украинские военные свою часть договора не выполнили.
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Все новости за неделю в программе «Главное» с Никой Стрижак
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Идеи альтернативных форм энергетики активно разрабатываются во всём мире, как часть экологических мер по оздоровлению климата Земли
Пятый канал поддержал телемарафон #ХватитУбивать
Телеканал РЕН ТВ при партнерстве и участии Пятого канала проведет музыкальный марафон в поддержку детей Донбасса #Хватит убивать!
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В труднодоступный район вылетел Ил-76. Он сбросил на горящие леса более 40 тонн воды
В Москве умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин
Артисту было 72 года. Тараторкин исполнил десятки ролей в театре
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В Луганске расследуют обстоятельства теракта, в котором погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко
Европа закроет средиземноморский маршрут для вынужденных переселенцев
Таковы итоги очередного саммита ЕС, который прошел на Мальте
В Интернете появились кадры с танками в Авдеевке
В Интернете появились кадры из Авдеевки
Строители Крымского моста приступили к монтажу пролётов между опорами
Сегодня в жизни Крымского моста начался новый этап. Строители приступили к установке пролётов между опорами
Украинские военные обстреляли города и посёлки Донбасса
Количество ударов за сутки превысило три тысячи. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые
В России начали выдавать «паспорта болельщиков»
Это идентификационная карта для тех, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций, игры пройдут этим летом
Отравление в гостинице Петербурга. Две сотни пострадавших
К гостинице Прибалтийская сегодня прибывали машины «Скорой помощи»
Украинские силовики продолжают обстрелы Донбасса
Несмотря на призывы о введении режима тишины украинские силовики продолжают обстрелы
Народному артисту России Льву Лещенко исполняется 75 лет
День рождения у Льва Лещенко. Народному артисту России — 75 лет
Из Донбасса ежечасно приходят сообщения о попаданиях снарядов в жилые дома
Донбасс вторые сутки держит оборону. Украинская армия не оставляет попыток прорвать позиции ополчения
В Донбассе резкое обостроение ситуации. Есть убитые и раненые
Из Донбасса приходят всё новые сообщения об обстрелах. Есть данные о боестолкновении под Авдеевкой
Учителя в Мордовии отстаивают право ходить на работу в платках
Министерство образования республики поставило женщинам-преподавателям ультиматум — либо снять хиджаб, либо уволиться
Американские города протестуют против миграционной политики Трампа
Все больше городов США охватывают протесты. Люди выступают против миграционной политики Дональда Трампа
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Об этом в Ереване на встрече с Минобороны партнерской страны заявил первый заместитель министра обороны России
В Германии состоится съезд членов Социал-Демократической партии
Главный вопрос повестки дня — чья кандидатура будет выдвинута на пост канцлера от этой партии
Проекты канала
Сейчас
Информационные выпуски «Сейчас» — это оперативное информирование о самых важных событиях в России и мире, это прямые включения, собственные съемки, непредвзятый подход к выбору тем и сюжетов, компетентность и неангажированность ведущих, яркая и современная подача информации. Концепция и технология новостей Пятого канала обеспечивает максимально оперативное создание картины информационного дня.
Главное
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 18:00
Еженедельная аналитическая программа «Главное» — своеобразный воскресный тележурнал, состоящий из самых актуальных тем недели. Центральное место в проекте занимает живое общение ведущей программы Ники Стрижак с гостями, среди которых — непосредственные участники событий, аналитики и общественные деятели.
Открытая студия
СРЕДА—ЧЕТВЕРГ 16:00
«Открытая студия» — актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого, выходящее в прямом эфире. В новом сезоне проект, как и прежде, играет роль локомотива дневного эфира канала. Хозяйка «Открытой студии» — известная телеведущая Инна Карпушина — не просто компетентный собеседник и опытный интервьюер, она чувствует, пропускает через душу, сопереживает и вместе с вами ищет выход.
Актуально
СРЕДА—ЧЕТВЕРГ 17:30
Проанализировав событийную повестку дня, молодые и уже опытные ведущие канала, Алина Кравцова и Роман Кирюхин, находят темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас. Команда проекта не просто информирует, а проводит собственные журналистские расследования, предостерегает, выводит мошенников на чистую воду и приходит на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию.
«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 10:10
В авторском цикле программ президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук беседует с выдающимися российскими учеными, исследователями, научными экспертами. Гости программы умеют доступно рассказывать о главных научных инновациях, и зрители узнают об атомной энергетике, о перспективах развития технологий, о «макро» и «нано» мирах, и о многом другом.
День ангела
ПО СУББОТАМ 9:35
«День ангела» — программа, в которой сбываются мечты. Наши ангелы — воспитанники детских домов. Именно их заветные желания исполняет Пятый канал.
Утро на 5
ПО БУДНЯМ 6:10 — 9:00
«Утро на 5» изменилось: теперь мы не просто обеспечиваем хорошее настроение на весь день, но и не даём вам проспать главное. Мы обсуждаем то, что действительно важно. И делаем это, не надевая серьёзных лиц. С нами ваше утро будет цветным, а не чёрно-белым.
Место происшествия
Ежедневная программа «Место происшествия» — это телевизионная инструкция по безопасности, которая научит, как действовать в сложных ситуациях и не стать жертвой обстоятельств. Репортажи с мест чрезвычайных событий, обзор происшествий, журналистские расследования — в арсенале программы все жанры телевизионной журналистики.
День Добрых Дел
«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» — под этим призывом каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел». Еженедельно мы рассказываем историю ребенка, остро нуждающегося в лечении. От информационно-развлекательного канала «Утро на 5» до итогового информационного выпуска программы «Сейчас» в 22.00 ведущие знакомят зрителей с «героем дня».
Лица канала
Татьяна Шилина
Ведущая программы «Утро на 5»
Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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