В Алтайском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации
Из-за сильной метели сразу на нескольких федеральных и региональных трассах застряли десятки автомобилей. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Поспелиха.
Из-за сильной метели сразу на нескольких федеральных и региональных трассах застряли десятки автомобилей. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Поспелиха.
12:05Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
12:06Пяти странам Шенгенской зоны рекомендовано продлить режим паспортного контроля
12:08На территории московского Кремля открывается уникальный музейный комплекс
10:12Министр обороны посетил финал игры КВН среди воспитанников военных училищ
10:14Виталий Мутко посетил Нижний Новгород в преддверии ЧМ по футболу
Будни 6:10
Создатели и ведущие программы сделают все, чтобы у зрителей Пятого канала день начался на «5», а утро стало отличным от других!
Среда-четверг 16:00
Актуальное общественно-политическое ток-шоу Пятого канала, выходящее в прямом эфире.
Среда-четверг 17:30
Анализируя событийную повестку дня, команда проекта находит темы и сюжеты, которые важно знать прямо сейчас.
Воскресенье 18:00
Ника Стрижак подводит информационные итоги недели. В этом ей помогают авторитетные собеседники и команда корреспондентов Пятого канала.
На Пятом канале День добрых дел. Ведущие рассказывают о Никите Игнатьеве, которому требуется сложное, дорогостоящее лечение, и говорят о благотворительности с актрисой Алёной Хмельницкой.
Сам себе барометр. Кто стра-дает метеозависимостью?
Свободу Анджеле Дэвис! 26 января - день рождения американской правозащитницы.
Гость программы - Игорь Бутман.
В Москве безработный избил беременную женщину. Ему не понравилось, как она припарковала свою машину. В Ставрополе водитель намеренно сбил пенсионера, который слишком медленно переходил дорогу по «зебре». В Якутии пациент обстрелял из ружья «скорую помощь», которая приехала к нему по вызову. Шквал похожих новостей в последние недели буквально захлестнул СМИ.
Марш на свадьбу! Кто, кроме Мендельсона, звучит на современных свадьбах? Гости программы: Александр Серов с песней «Я люблю тебя до слёз» и постановщик свадебных танцев Александр Камнев.
Бутерброд с витамином. Какие продукты будут обогащать витаминами и какие витамины необходимы организму ежедневно? Ведущих консультирует доктор биологических наук Вера Коденцова.