Появление прекрасного брига с алыми парусами — всегда самый эффектный и романтичный момент праздника «Алые паруса», кульминация водно-пиротехнического шоу. Для корабля, исполняющего эту роль, требуются не только красота и масштаб, но и отличная маневренность. А еще — умелая команда с виртуозным капитаном, ведь в акватории Невы с очень переменчивой розой ветров следует появиться секунда в секунду. За годы существования праздника главную роль бригантины с алыми парусами из повести Александра Грина исполняли самые разные корабли. Узнайте, чем они были уникальны.

«Металлист» — Первый корабль с алыми парусами

Первым символом праздника мечты стала яхта «Металлист». Специально для нее были заказаны паруса алого цвета. «Одели» яхту Центрального яхт-клуба Ленинграда в ночь накануне праздника. Борт украсили светящимися буквами «Секрет» — так назывался тот самый корабль в повести Александра Грина, на котором Грэй приплыл за Ассоль.

Фото: Архив Пятого канала

«Ленинград»

С 1970-го роль галиота «Секрет» исполняла шхуна «Ленинград». Это был немецкий трофейный корабль «Der Seeteufel» (в переводе с немецкого — «Морской ангел»), принадлежавший в 30-х годах графу Феликсу фон Люкнеру — главному немецкому корсару Первой мировой войны.

«Дер Зеетойфель» стал первым немецким судном, совершившим кругосветное плавание. Впрочем, команда корабля ставила перед собой отнюдь не романтические цели. Экипаж состоял в основном из разведчиков и картографов. Под прикрытием кругосветки «Морской ангел» осуществлял сбор информации о портах вероятного противника перед началом войны.

Граф Феликс фон Люкнер и шхуна «Der Seeteufel». Фото: Архив Пятого канала

После окончания Второй мировой странами-победительницами была создана военно-морская комиссия для раздела флота Германии. «Дер Зеетойфель», как военный трофей, был передан Нахимовскому училищу и переименован в «Надежду».

В июле 1956-го шхуна была отправлена в яхт-клуб Ленинградской военно-морской базы. А через два года — исключена из состава ВМФ и безвозмездно передана детской спортивной школе, где была переименована в «Ленинград». Корабль неоднократно участвовал в съемках советских, российских и зарубежных фильмов, исполняя роли и фрегатов, и морских шхун.

Шхуна «Ленинград» под алыми парусами. Фото: архив Пятого канала

Каравелла «Нева»

«Нева», которая участвовал в празднике выпускников «Алые Паруса — 1971» вместе с «Ленинградом», — реплика трехмачтового парусного судна «Санта-Мария». На «Санта-Марии» в 1492-м Христофор Колумб и отрыл Новый Свет.

К 1971-м энтузиасты Ленинградского клуба водно-моторных туристов закончили строительство «Невы». И сделали они это собственными силами. Судно «Нева» очень близко по характеристикам к каравелле «Санта-Мария».

Каравелла «Нева». Фото: ТАСС / Олег Пороховников

Шхуна «Кодор»

С 1971 по 1979 год совместно с «Ленинградом» в празднике участвовала трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор», построенная на верфи города Турку в 1951-м. Изначально корабль использовали как рыболовецкое судно, но со временем его отдали Ленинградскому мореходному училищу.

Парусник находился в эксплуатации больше 30 лет, что было настоящим рекордом для деревянного корабля. С курсантами на борту «Кодор» обошел одиннадцать морей и побывал в водах Атлантического океана. Кроме того, шхуна использовалась при съемках фильмов «В поисках капитана Гранта», «Капитан „Пилигрима“» и «Остров сокровищ».

Шхуна «Кодор», 1972-й. Фото: sailngstamps.ru

Фрегат «Штандарт»

Трижды в акваторию Невы поздравить выпускников заходил фрегат «Штандарт» — действующая копия первого корабля Балтийского флота, заложенного по указу Петра I в 1703-м.

Сегодня экипаж «Штандарта» составляют волонтеры, подготовленные перед началом каждого плавания. Летом 2000-го «Штандарт» отправился в первое плавание по маршруту Великого посольства — городам и странам, которые посетил Петр Первый, обучаясь корабельному ремеслу. С 2005 по 2007 год «Штандарт» — главный символ «Алых парусов». Именно в 2005 году легендарный праздник «Алые паруса» выл возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.

Фрегат «Штандарт» под алыми парусами, 2006-й. Фото: Пятый канал

Трехмачтовый корабль «Мир»

После «Штандарта» роль галиота «Секрет» выполнял учебный трехмачтовый корабль «Мир», который был построен на польской верфи в 1987 году. С момента спуска на воду фрегат неоднократно занимал призовые места на самых престижных парусных регатах. До сих пор «Мир» считается самым быстрым парусником в мире. В 2008-м его появление стало кульминацией самого романтического петербургского праздника — «Алые паруса».

Фрегат «Мир» под алыми парусами, 2008-й. Фото: Пятый канал

Шхуна «Юный балтиец»

В 2009-м алые паруса примеряет учебная шхуна «Юный балтиец». С 1914 года — это был первый парусник, построенный в нашей стране. Он участвовал практически во всех европейских регатах — в Германии, Польше, Голландии, Бельгии, включая знаменитые гонки «Катти Сарк». Показывал и продолжает показывать неплохие результаты.

Шхуна «Юный балтиец» под алыми парусами, 2009-й. Фото: Пятый канал

Бриг «Tre Kronor»

С 2010-го по 2018-й включительно в акваторию Невы под алыми парусами заходил бриг «Tre Kronor» (в переводе со шведского — «Три короны»).

Корабль называют «парусником мира», поскольку строился он на деньги благотворителей и волонтеров из разных стран. Создавались «Три короны» как учебное судно для интернациональной команды моряков. До сих пор бриг регулярно ходит в экологические экспедиции и выступает международным символом сотрудничества.

Бриг «Tre Kronor» под алыми парусами. Фото: Пятый канал

В 2009-м бриг победил в крупнейшей регате больших парусных судов «The Tall Ships Races». Именно тогда организаторы праздника «Алые паруса» и обратили внимание на корабль. Шведская команда во главе с капитаном Алланом Палмером тогда впервые открыла для себя книгу Александра Грина. Моряки настолько прониклись красивой петербургской традицией, и следующие семь лет бриг был главным действующим лицом праздника «Алые паруса». В 2019-м его место занял новый корабль — новый символ самого романтичного праздника России.

Бриг «Россия»

Организаторы праздника «Алые паруса» решили обзавестись собственным парусником и построили уникальный бриг «Россия» в 2019-м. Во время его строительства использовались новаторские технологии, но конструкторы не забыли и о старинных методах кораблестроения. Общая площадь парусов брига составляет 900 квадратных метров, а всего их развивается 18.

Бриг «Россия» под алыми парусами, 2019-й. Фото: Пятый канал

Пока организаторы шоу готовят бриг «Россия» к его фееричному выходу в главную водную артерию Санк-Петербурга, вы можете посмотреть уникальную 3D-экскурсию. «Прогуляйтесь» по палубе, узнайте размеры и сосчитайте количество алых парусов.

Праздник выпускников «Алые паруса — 2021» пройдет 25 июня. В этом году его проведут в традиционном формате. Концерт, водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» выпускники увидят вживую, а остальные смогут посмотреть в эфире Пятого канала в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет вестись с Дворцовой площади и из акватории Невы. Ее также можно будет посмотреть и онлайн на сайте 5-tv.ru.