«Мечта, которая сбывается»: Как создавалась повесть-феерия Грина «Алые паруса»?

Идея создания повести пришла к Александру Грину случайно. Он остановился перед витриной с игрушками и увидел лодочку с шелковым парусом. Правда, тот парус был не алого, а белого цвета. Грин задумался: а что мог бы ему рассказать корабль с красным парусом? В поисках ответа на этот вопрос он и написал свою самую известную книгу — «Алые паруса». Но прежде чем повесть попала в руки читателям, она и ее автор прошли трудный путь. Как Александр Грин создавал легендарные «Алые паруса», рассказывает 5-tv.ru.

История создания повести «Алые паруса»

Работа над повестью происходила на фоне трагических событий не только в стране, но и в жизни самого писателя. В 1919-м Александра Грина призвали в армию, где он заболел сыпным тифом и долго лечился в госпитале. Он дважды дезертировал из армии, потому что не разделял тех идей, за которые ему предстояло сражаться. В какой-то момент Грин оказался на грани нищеты, скитался по друзьям в поисках ночлега. И все это время писатель делал заметки и писал черновик будущей повести. Естественно, с надеждой, что и в его жизни, и в жизни Петрограда, наконец-то появится тот самый корабль с алыми парусами.

Первое издание повести «Алые паруса», 1923-й. Фото: Wikipedia.org

Привычный читателям текст «Алых парусов» сложился к 1920-му. Все дальнейшие правки были уже стилистического характера. В мае 1922-го в газете «Вечерний Телеграф» опубликовали одну главу из повести — «Грей». Целиком произведение вышло в 1923-м. Свою книгу Александр Грин посвятил любимой жене Нине. До своего последнего вздоха великий и многострадальный писатель не утратил веру в лучшее, надежду и силу духа. Именно этими чувствами пронизана и вся повесть.

Почему «Алые паруса» — повесть-феерия?

Жанр «Алых парусов» — повесть-феерия. Такие произведения представляют собой сказочное повествование с фантастическим сюжетом. Историк и литератор Сергей Беляков заметил, что «Алые паруса» — нетипичное произведение этого жанра. С одной стороны, действия повести происходят в сказочных обстоятельствах, но с другой, эта сказка не совсем волшебная.

Сергей Беляков

Историк, литератор — Это своеобразная сказка, она не совсем волшебная, если не считать предсказания, которое Ассоль услышала в детстве. Ведь там почти нет мистики, нет сверхъестественного. Есть, как будто бы, цепь случайностей, которая и образует эту сказку. Поэтому это и феерия, и романтически-сентиментальная повесть.

Кадр из к/ф «Алые паруса», 1961-й. Фото: РИА Новости

«Классические» же феерии изначально появились во французском театре. Слово «fée» — переводится как «фея, волшебница». Обязательная часть таких представлений — зрелищные визуальные решения, танцы и музыка. Пример такого действа — балет «Спящая красавица» в постановке Мариуса Петипа. В кинематографе феерии были очень популярны в начале XX века, до страшных событий Первой мировой войны.

Героиня Ассоль и вырезанные персонажи

Несомненно, главные герои повести «Алые паруса» — это Ассоль и капитан Артур Грей. Александр Грин симпатизирует романтическим персонажам из-за их непоколебимой веры в свою мечту. Жители города Каперна, которых автор показывает обывателями, ему неприятны. Они не поют, не читают сказок и даже считают Ассоль не от мира сего.

Сергей Беляков

Историк, литератор — Есть романтические персонажи, которые ему бесспорно симпатичны: Ассоль, ее отец и, конечно, Грей. Есть и персонажи второго плана, которые им противостоят. Мир жителей Каперны, которые не поют песен и не рассказывают сказок, — обывательский мир, которому противостоят романтические герои Грина. Романтическим героям он, конечно, сочувствует, они у него побеждают пошлость и скуку этого обывательского мира.

В повести «Алые паруса» были и два героя, которые со временем исчезли из черновиков Александра Грина. Герой-рассказчик и летающий человек Мас-Туэль, который обрел свой дар благодаря силе желания. По задумке писателя герой-рассказчик видит корабль с парусом, но из-за необычного солнечного эффекта парус кажется ему не белым, а почти алым. Он рассказывает эту историю Мас-Туэлю, а тот, в свою очередь, делится с ним историей Ассоль.

Позже Грин принял решение отказаться от второстепенных героев, оставив только две сюжетные линии — Ассоль и Грея. Вероятно, автор решил убрать Мас-Туэля из-за того, что его способности были слишком фантастические и затмили бы собой основную идею, которую он донес до читателя на примере Ассоль и капитана Грея. Кстати, в многочисленных черновиках автора «Алых парусов» можно найти и совсем другое имя главной героини — Аюта.

Почему Александр Грин сделал паруса алыми?

Первое название повести — «Красные паруса». А первое место действия — революционный Петроград. Александр Грин вдохновенно встретил февральскую революцию, но к октябрьской его настроение резко изменилось. Он стал равнодушен к большевистским идеям. Ему начало казаться, что паруса слишком густо окрашены политическими красками. Писатель решил заменить красный цвет на алый, что, впрочем, не спасло книгу от спекуляций со стороны советской пропаганды, которая много лет пыталась делать из литературного корабля революционный символ. Самой книге Александра Грина приписывали удобные для власти смыслы.

«Надо оговориться, что, любя красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политическое, вернее — сектантское значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен. К нему не пристанут лживые или неопределенные толкования», — писал Александр Грин.

Кадр из фильма «Алые паруса», 1961-й. Фото: РИА Новости

По этой же причине Грин поменял и место действия. Из революционного, голодного и нищего Петрограда герои переезжают в сказочную Гренландию, в прибрежную деревушку Каперна. Писатель страстно любил природу морских городов — именно ее он считал самой привлекательной. Он и сам долго жил у моря, в Крыму. Поэтому в своих произведениях он описал почти все порты в акватории Черного моря.

Сергей Беляков

Историк, литератор — Конечно, это мечта. Мечта, которая сбывается. Несбыточная мечта, над которой смеются, которую считают прихотью, признаком даже сумасшествия — она оказывается реальностью. Причем реальностью, созданную не воображением, а реальностью, созданную человеческим разумом, трудом, руками. Ведь алые паруса Грей создает не волшебной палочкой. И писатель показывает, что в этом мире мечты могут сбываться.

Неудивительно, что алые паруса, которыми был увенчан галиот «Секрет», стали символом праздника выпускников «Алые паруса». Праздника тех, кто начинает свой путь, верит и ждет от будущего только самого лучшего и светлого.