Ученые объяснили, почему некоторым постоянно хочется секса

Такое когнитивное нарушение, как «девичья память», по мнению канадских и австралийских ученых, заставляет нимфоманок и мужчин с сатириазисом снова и снова повторять «гиперсексуальный цикл». Статья об этом

опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Гиперсексуальность как психическое расстройство ранее предлагали включить в список заболеваний DSM-5. Но Американская психиатрическая ассоциация отвергла такие попытки из-за отсутствия научной доказательной базы критериев, позволяющих выявить это состояние.

В ходе статистического анализа нескольких исследований, посвященных гиперсексуальности и импульсивному сексуальному поведению, ученые разработали концепцию «гиперсексуального цикла», которая объясняет данное состояние. Так, есть фазы желания, активного поведения, пресыщения и истощения, после которого начинается период покоя, после которого пациент вновь «пробуждается» и цикл снова повторяется, даже если такое поведение приносит страдание больному.

Лечение сексоголизма по советам врачей

Специалисты относят постоянное желание секса к числу наркозависимостей. Как в случае с любым другим пагубным пристрастием, борьба против гиперсексуальности включает в себя определенного рода тренинги. Их цель состоит в том, чтобы помочь человеку стать «сексуально трезвым».

Сексоголики нередко состоят в браке, что не мешает им искать партнеров на стороне. С последними их связывают не чувства, а половое влечение. Однако в какой-то момент любовников оказывается слишком много. Со слов людей, живущих с таким необычным диагнозом, в худшие времена похоть заполоняет собой все помыслы.

Советы лечения сексоголизма от врачей:

Признать проблему.

Составить список тех, кому вы могли навредить (на фоне заболевания).

Принять решение искупить вину.

Отказаться от новых связей.

Временный отказ от связи с супругой/ом.

Сексологи утверждают, что излечиться от постоянного желания секса возможно. Секс является такой же базовой потребностью взрослого человека, как и еда. В то же время потребление еды может перейти в переедание, однако сами по себе продукты питания вреда не несут. Проблема в том, как человек контролирует свои приемы пищи. В случае с перееданием — он просто теряет контроль над собой. Таже ситуация с сексоголиками, которые перестают контролировать собственную интимную жизнь.

Сексоголики среди знаменитостей

Эта проблема знакома не только простым смертным. В числе больных этим психическим расстройством есть звезды с мировым именем. Один из самых известных мужчин-сексоголиков — звезда сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовны. Кроме него, бороться с излишней любовью к сексу в свое время пришлось гольфисту Тайгеру Вудсу и, конечно, скандально известному кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Позже из-за сексуальных домогательств его приговорили к тюремному заключению сроком на 23 года. Однако на этом его злоключения не окончились. В марте 2020 года Вайнштейн заразился коронавирусом, который особенно опасен для лиц старше 70 лет. На момент поставленного диагноза горе-продюсеру было 68 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гиперсексуальном студенте-алкоголике. 23-летний будущий исследователь души человеческой пока что больше заботится о телесных утехах. Его с неизвестной девушкой в неприличных позах сняли на видео на станции Хакни Даунс в Лондоне.

Кроме этого, 5-tv.ru сообщал, что в России молодые люди также также сексуально не воспитаны. Некоторые прилюдно вступают в интимные связи на улицах города. Дорогомиловский районный суд приговорил к семи суткам ареста двух авторов секс-видео на набережной Тараса Шевченко в Москве.