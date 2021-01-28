Образ Ланового в кино и на сцене был столь аристократичен, что порой сложно поверить в его простое рабоче-крестьянское, как говорили в СССР, происхождение.

Сценой Лановой заболел еще в школе и занимался в театральной студии. После поступил на журфак МГУ, но проучился всего полгода — призвание взяло верх, и он променял ВУЗ на Щукинское училище. Оттуда дорога судьбы привела его в театр Вахтангова.

Первой киноработой Ланового была роль в картине Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Артисту тогда было лишь 20 лет.

А вот первой звездной ролью Ланового стал образ Павла Корчагина в одноименном фильме 1956 года.

После такого успеха, роли стали сыпаться на молодого актера словно из рога изобилия. Следующим успехом, упрочившим всесоюзную славу, стала роль капитана Грэя в «Алых Парусах».

Дальше были «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных» и еще десятки выдающихся киноработ.

Даже в эпизодических ролях, как в комедии «Полосатый рейс», Лановой запоминался зрителям навсегда своей яркой и неподражаемой игрой и харизматичной внешностью.

Но, пожалуй, главной визитной карточкой Ланового стала роль Ивана Варравы в легендарном, нетленном и культовом для многих поколений фильме «Офицеры».

На протяжении всех лет своей карьеры Василий Семенович не оставлял и работы на театральной сцене. Там он воплотил образы Фортинбраса, Маяковского, Цезаря, Пушкина, Троцкого, Бернарда Шоу…

С 1985 года Василий Семенович преподает на кафедре сценической речи родного Щукинского училища. И до последнего времени не оставлял ни театральный подмостков, ни съемочной площадки.