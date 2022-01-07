Рождество Христово: история, колядки, приметы и гадания

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Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист 10 613

В зимнюю январскую ночь с 6 на 7 января 2022 года все православные христиане в мире будут отмечать Рождество Христово, а само празднование в нашей стране уникально и самобытно.

Рождество Христово: история, колядки, приметы и гадания

Фото: Художник Юрий Сергеев, картина «Гадальные забавы»

В сочельник 6 января православные всего мира готовились к Рождеству Христову, а в ночь на 7 января во всех храмах в честь светлого праздника, который считается главным после Пасхи, проходят богослужения. Согласно церковным правилам и народной традиции, в этот день нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

Одна из народных традиций, связанная с Рождеством на Руси, — колядование — пение обрядовых песен. Тексты их, как правило, сводятся к пожеланиям здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядующие наряжались в праздничные наряды, ходили по дворам и домам, пели песни, а взамен получали угощенья — сладости, сухари, кашу.

Примечательно, что традиции колядования уходят своими корнями в языческую культуру. Позже, с появлением христианства на Руси, традиция не умерла, а лишь трансформировалась. Таким образом, возникло уникальное и самобытное взаимопроникновение культур.

Вот лишь одни из многих десятков колядовальных песен:

Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,
Не уйдем из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку.
Не жалейте ничего —
Накануне Рождество!

Художник Константин Трутовский, картина «Колядки в Малороссии»

Именно как часть народной культуры сопряжены с сочельником на Руси и рождественские гадания. При этом, многовековые традиции и религиозность в России никогда не вступали в противоречие друг с другом. А наоборот, породили уникальные самобытные обряды, приметы и гадания. Так чем же еще заняться в сочельник?

Следить за погодой

Считалось, что погода на Рождество определяет весь будущий год. Не очень хорошо, если накануне тепло: приметы говорят, что тогда в наступившем году будут проблемы со здоровьем. И наоборот, если на Рождество морозно — это к крепкому здоровью. Также в этот вечер стоит посмотреть на небо. Если оно ясное и звезды светят ярко — год будет спокойным, без потрясений.

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Не мыть полы и не стирать

Это поверье наверняка понравится и современным женщинам. В старину от Рождества до Крещения не рекомендовалось ходить за водой. Полоскать белье в реке также было нельзя — плохая примета. Считалось, что в воде сидят черти и могут вцепиться. В общем, отличный повод отдохнуть от бытовых проблем в праздники.

Художник Владимир Жданов, картина «Дыхание весны»

Прислушаться к лаю собак

И желательно его услышать. Чем громче в канун Рождества на улице лают собаки, тем лучше. На Руси считалось, что это знак того, что в наступившем году финансовое состояние будет хорошим. Наши предки верили, что громким лаем собаки зовут хозяина на охоту, которая сулит большую добычу.

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Поприставать к прохожим

А вот верный способ узнать, каким будет будущий жених или невеста. Существовал обычай, который выполняли и парни, и девушки: спрашивать имя у первого встречного: у женщин — мужское, у мужчин — женское. По народной примете, так и будут звать жениха и, соответственно, невесту. В старину считалось, что в канун Рождества можно узнать не только имя, но и возраст будущего избранника. Девушки выходили вечером на перекресток и окликали суженых. Если попадался навстречу молодой парень — хорошая примета, если старик — сами понимаете, дурной знак.

Художник Ф. Сычков, картина из зимней серии

Максим Уразаев

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