Рождество Христово: история, колядки, приметы и гадания
В зимнюю январскую ночь с 6 на 7 января 2022 года все православные христиане в мире будут отмечать Рождество Христово, а само празднование в нашей стране уникально и самобытно.
Фото: Художник Юрий Сергеев, картина «Гадальные забавы»
Одна из народных традиций, связанная с Рождеством на Руси, — колядование — пение обрядовых песен. Тексты их, как правило, сводятся к пожеланиям здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. Колядующие наряжались в праздничные наряды, ходили по дворам и домам, пели песни, а взамен получали угощенья — сладости, сухари, кашу.
Примечательно, что традиции колядования уходят своими корнями в языческую культуру. Позже, с появлением христианства на Руси, традиция не умерла, а лишь трансформировалась. Таким образом, возникло уникальное и самобытное взаимопроникновение культур.
Вот лишь одни из многих десятков колядовальных песен:
Именно как часть народной культуры сопряжены с сочельником на Руси и рождественские гадания. При этом, многовековые традиции и религиозность в России никогда не вступали в противоречие друг с другом. А наоборот, породили уникальные самобытные обряды, приметы и гадания. Так чем же еще заняться в сочельник?
Следить за погодой
Считалось, что погода на Рождество определяет весь будущий год. Не очень хорошо, если накануне тепло: приметы говорят, что тогда в наступившем году будут проблемы со здоровьем. И наоборот, если на Рождество морозно — это к крепкому здоровью. Также в этот вечер стоит посмотреть на небо. Если оно ясное и звезды светят ярко — год будет спокойным, без потрясений.
Не мыть полы и не стирать
Это поверье наверняка понравится и современным женщинам. В старину от Рождества до Крещения не рекомендовалось ходить за водой. Полоскать белье в реке также было нельзя — плохая примета. Считалось, что в воде сидят черти и могут вцепиться. В общем, отличный повод отдохнуть от бытовых проблем в праздники.
Прислушаться к лаю собак
И желательно его услышать. Чем громче в канун Рождества на улице лают собаки, тем лучше. На Руси считалось, что это знак того, что в наступившем году финансовое состояние будет хорошим. Наши предки верили, что громким лаем собаки зовут хозяина на охоту, которая сулит большую добычу.
Поприставать к прохожим
А вот верный способ узнать, каким будет будущий жених или невеста. Существовал обычай, который выполняли и парни, и девушки: спрашивать имя у первого встречного: у женщин — мужское, у мужчин — женское. По народной примете, так и будут звать жениха и, соответственно, невесту. В старину считалось, что в канун Рождества можно узнать не только имя, но и возраст будущего избранника. Девушки выходили вечером на перекресток и окликали суженых. Если попадался навстречу молодой парень — хорошая примета, если старик — сами понимаете, дурной знак.
Максим Уразаев
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