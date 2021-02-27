Вежливые солдаты будущего: День сил специальных операций ВС РФ

Профессионалы называют их универсальными солдатами. Они отлично подготовлены, высококлассно вооружены и проводят ювелирные военные операции. Сегодня бойцы Сил специальных операций ВС России отмечают профессиональный праздник.

Когда появились Силы специальных операций ВС РФ?

Впервые о формировании принципиально новых высокомобильных и подготовленных армейских подразделений открыто заговорили в 2009 году. Изучив опыт ведущих армий мира в Министерстве обороны России пришли к выводу, что пора создавать такие войска, где будет служить один спецназ. Причем, спецназ широкого профиля.

Свои подразделения специально назначения, которые выполняют особо сложные задачи, существуют во всех родах войск. Но направленность у них, как правило, строго специфическая: есть боевые пловцы, свои спецы в ВДВ и в морской пехоте, особые подразделения у связистов, и даже военных медиков. Так, вот бойцы, которые служат в ССО, умеют абсолютно все. Прыгают с парашютами с запредельных высот, как рыба в воде чувствуют себя при проведении морских операций, владеют множеством видов вооружения и техники (и обязательно иностранными образцами), и еще много чего умеют, но такие секреты для прессы специалисты, конечно, не раскрывают.

О том, что в России окончательно сформированы Силы специальных операций, в марте 2013 года заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, во время встречи министра обороны Сергея Шойгу с Председателем КНР Си Цзиньпином. Причем не просто созданы, а уже ведется их активная подготовка к применению. И, как оказалось, вовремя. Меньше чем через год началась эскалация напряженности на Украине.

Вежливые люди

Их появление в Крыму в феврале 2014 года стало полной неожиданностью не только для разведок НАТО, но даже для самой Украины. Без выстрелов и кровопролития бойцы обеспечивали безопасность и правопорядок. Причем, по словам очевидцев тех событий, делали это исключительно вежливо. К тому времени группировка военных сил Украины, остававшаяся на полуострове, оказалась частично неподконтрольна своему командованию, а такое количество вооружнных людей могло привести к настоящей трагедии и огромному числу жертв среди мирного населения. Людей нужно было защитить.

Бойцы Сил специальных операций день за днем методично и профессионально занимали один объект за другим, заставляли капитулировать целые части ВСУ. Конечно, в ход шли не только уговоры. Перед началом операции была проведена большая предварительная подготовка. Дальше, гас свет, пропадала вода – оставалось только сдаваться. С любопытными журналистами «вежливые люди» не общались, с населением охотно фотографировались, но цель своего визита по-прежнему, деликатно не называли.

О том, кто были эти люди и, что делали в Крыму, позже рассказал Владимир Путин. С поставленной задачей бойцы ССО справились блестяще – обеспечили безопасность населения во время проведения всенародного референдума. Ну, а дата 27 февраля, как многие говорят, в память о тех исторических событиях, с 2015 года является профессиональным праздником военнослужащих Сил специальных операций России.

Герои Сирии

Западная пресса окрестила его русским Рэмбо. Но старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко просто выполнял поставленную задачу. Офицер спецназа действовал в глубоком тылу противника во время освобождения древнего города Пальмира в 2016 году. Передавал координаты и наводил самолеты на позиции боевиков.

РИА Новости / Минобороны РФ

Выйти живым из того боя ему было не суждено. Российский офицер был обнаружен, но сдаваться 25-летний Прохоренко и не думал. Вызвал огонь на себя, погиб сам и нанес серьезный урон противнику. За проявленное мужество Указом Президента ему присвоено звание Героя России.

Ну а в сентябре прошлого года, боевики пытались захватить российский взвод военной полиции недалеко от города Хомс. Российские военные оказались заблокированы и несколько часов отражали атаки. На помощь пришли спецназовцы ССО. Они прорвали кольцо окружения, и без потерь вывели всех военнослужащих в безопасный район. Кстати, тогда совместными действиями было уничтожено 11 танков, легкая техника и свыше 800 боевиков.

Элита армии

Подразделения ССО – элита российской армии. Попасть сюда на службу – мечта многих. Но сказать, что отбор строгий – не сказать ничего. Нужно обладать боевым опытом, знать иностранные языки, быть готовым пожертвовать собой в интересах государства. Свой профессиональный праздник многие из этих парней встречают, выполняя очередное боевое задание – ведь есть такая профессия, Родину защищать.