Самые известные мифы о Ледовом побоище

Князь Александр Невский был причислен к лику святых, причем покровительствует он российской дипломатии и спецслужбам. Многие жители России считают его самым выдающимся из соотечественников. Но так ли изменил ход истории Александр Невский? Спойлер: изменил, но не тогда. Но по порядку. Давайте разберемся с самыми известными мифами о Ледовом побоище.

Никто прежде не давал немцам такого отпора, как Александр Невский?

Как раз за несколько лет до Ледового побоища произошла роковая для Ливонского ордена битва, где воины понесли самые большие потери. Речь идет про битву с литовцами при Сауле (Шяуляй).

Дело в том, что главным противником Ливонского ордена была отнюдь не Русь. Православный сосед, конечно, изрядно раздражал крестоносцев и сам как бы напрашивался на то, чтобы завоевывать его земли, но основной занозой в чреве ордена было Великое Княжество Литовское, к XIV веку так и некрестившееся.

Европа начала и закончила крестовые походы на Восток, в Италии плавно пошел переход к Ренессансу от Средневековья, а Литва, как последний партизан язычества, гордо сидела в лесах и отбивалась от всех желающих принести на ее территорию иноземную веру. Государственность у Литвы тому времени только начала формироваться, городов было мало.

Ливонскому ордену, располагавшемуся в тесном соседстве с литовцами, мириться с язычеством никак не полагалось, и крестовые походы на Литву продолжались до конца XIV века.

В 1236-м в очередной раз рыцари отправились разорять окрестности литовских замков (на большее их обычно не хватало), и на обратном пути наткнулись на вооруженных жемайтов и земгалов (литовских племен), которые «проводили» гостей домой. Но не всех. Великий магистр Фольквин фон Наумбург и еще 48 братьев-рыцарей остались в литовском болоте. В той битве полегло и 180 псковичей, которые сражались на стороне Ливонского ордена.

Битва при Сауле. Фото: uzdevumi.lv

Цифра в 48 человек не выглядит впечатляющей, но не стоит забывать, что в Ордене всего-то было около сотни братьев. Кстати, а каковы же были потери тевтонцев на Чудском озере?

В Ледовом побоище погибло несметное число немецких рыцарей?

«Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они вынужденно отступили. Там было убито двадцать братьев-рыцарей, а шесть было взято в плен. Таков был ход боя», — вот о чем нам рассказывает Ливонская рифмованная хроника — наиболее хронологически близкий документ того сражения, дошедший до наших дней.

Такие дела — 20 погибших рыцарей. Правда, историки отмечают, что при каждом из них наличествовали слуги — эстонцы, которых никто не считал и особо не спрашивал, хотят ли они участвовать в «судьбоносном» сражении. В сумме это дает цифру в 400—500 погибших, которой оперируют русские хроники. К слову, потери русских воинов неизвестны.

Битва на Чудском озере радикально изменила ход истории?

В сохранившихся документах битве на Чудском озере посвящены очень незначительные описания. Тогда ее считали обычным локальным конфликтом, а значение ее в умах людей выросло позже, уже после канонизации Александра Невского.

«Собственно, именно религиозное значение этих сражений молодого Александра и стало причиной помещения рассказа о них в житийную повесть. Было бы крайне странно, если бы автор жития задался целью прославить князя как военачальника или политика. Гораздо важнее для агиографа было объяснить читателю, какие деяния его персонажа позволяют судить о его святости, причислить его к лику святых. Для Александра таким деянием стало жесткое противостояние «латынянам» в то время, когда все прочие правители были либо покорены ими, либо вступили с ними в сговор, предав тем самым идеалы православия», — отмечает историк Игорь Данилевский в статье «Ледовое побоище. Смена образа».

«Александр Невский». Автор: Юрий Пантюхин. Фото: radiovera.ru

Да, политическая позиция Александра — как сохранителя православия — была безупречна, но прославило его не Ледовое побоище, а то, что он отдал Русь под власть Орды, предпочтя восточный протекторат возможной ассимиляции с Западом. С него и начался «особый» путь Руси, но Ледовое побоище было только одним из эпизодов политики Александра.

Александр защищал русскую землю от захватчиков

Город Юрьев, возле которого происходила битва, он же Дерпт в ливонских хрониках, он же Тарту, не был ни русским городом, ни немецким. Там испокон веков жили несчастные эсты, которых, как уже было сказано, никто особо не спрашивал, хотят они умирать за католическую веру или, возможно, желают креститься в православную.

Сейчас это территория Эстонии. В XIV веке многие пограничные города переходили из рук в руки — от Ливонского ордена литовцам, от литовцев — русским, затем обратно, так по кругу.

Вооружение ливонских рыцарей было слишком тяжелым, поэтому они провалились под лед

Реконструкция вооружения того времени указывает, что вес доспехов русского и тевтонского воинов был примерно одинакова. Ни в одной рукописи того времени проломленный лед не фигурирует. Окровавленный лед поминает новгородская хроника.

Некоторые историки считают, что находка Александра Невского заключалась в том, что силы он сосредоточил на флангах, а в центре поставил заслон из лучников (которых, разумеется, перебили первыми). Но сохранившаяся на данный момент информация слишком противоречива, чтобы можно было сколько-нибудь достоверно воспроизвести ход битвы.

Вот как описывает ее все та же «Рифмованная хроника»:

«Русские имели много стрелков,

которые мужественно приняли первый натиск,

[находясь] перед дружиной князя. Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков;

там был слышен звон мечей,

и видно было, как рассекались шлемы.

С обеих сторон убитые

падали на траву. Те, которые находились в войске братьев-рыцарей,

были окружены».

Далее хронист сообщает, что на каждого тевтонца приходилось шестьдесят русских, но это, по-видимому, стоит считать таким же художественным преувеличением, как и вымыслы о провалившихся под лед тевтонцах.

Важно!

Все это никоим образом не умаляет ни героизма русских воинов, ни исторической заслуги Александра Невского, без которого история России пошла бы по совершенно другому пути.*

Анна Долгарева.

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