28 мая — День пограничника: История профессии и праздника

Ирина Дряхлова
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Ежегодно 28 мая свой профессиональный праздник отмечают бойцы Пограничной службы ФСБ России. Расскажем подробнее об этом празднике.

28 мая — День пограничника: История профессии и праздника

Фото: © РИА Новости / Всеволод Тарасевич

Пограничники в России считаются элитными военнослужащими. Профильный праздник этого рода войск был официально утвержден в 1958 году Советом министров СССР. Отмечать же его начали только в 1994-м, после подписания соответствующего указа президентом России. Но дата праздника и в Советском союзе, и в России была неизменной — 28 мая.

Этот день выбран не случайно. Еще в 1918-м в РСФСР декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана. Через год название сменилось — с охраны на войска.

История пограничной службы в России

Изначально пограничные войска были в ведении Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии, затем Объединенного госполитуправления, потом Наркома внутренних дел (НКВД). После Великой Отечественной войны охраной рубежей занялось Министерство госбезопасности, а после смерти Сталина — МВД СССР. В 1957-м ответственность за границу была поручена КГБ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

12 июня 1992-го пограничные войска России вошли в состав Министерства безопасности, а через полтора года стали отдельной структурой. В 1994-м Главное командование пограничных войск переименовали в Федеральную пограничную службу. С 2003-го пограничники перешли в ведение Федеральной службы безопасности.

Как отмечают День пограничника в России?

День пограничника не входит в число официальных выходных, однако в праздничную дату принято проводить памятные церемонии, возлагать цветы к монументам. 

© РИА Новости / Александр Вильф

Считается, что работа пограничников, особенно российских, — одна из самых тяжелых. Ведь эти бойцы охраняют самую длинную в мире границу — Россия соседствует с 18 государствами.

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