Король эпатажа и эксцентрик: Подборка скандальных выходок легендарного Марадоны

57-летний бывший нападающий сборной Аргентины, ушедший из жизни в 60 лет, знаменит не только фантастическим умением играть в футбол, но и столь же эпатажными поступками. За свою жизнь он не раз оказывался в эпицентре скандалов. Он и стрелял из винтовки по журналистам, и подавал в суд на собственную дочь. Личная жизнь — тоже наделала немало шума. Марадону подозревали и в гомосексуальных связях.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в аргентинском городе Ланус. Еще в раннем возрасте увлекся футболом. Благодаря усердию, трудолюбию он стал одним из самых техничных футболистов во дворе, и команды школьников всегда хотели, чтобы Диего играл за них.

Повзрослев, он играл за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Ньюэллс Олд Бойз», после за испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». За свою футбольную карьеру он провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

11 декабря 2000 года Марадона получил награду «Лучший игрок века». Звание он разделил с футболистом Пеле.

Фото: Global Look Press

В 19 лет он стал чемпион мира среди молодежных команд. В 1986 году — чемпионом мира и лучшим игроком, в 1990 — вице-чемпионом мира. Всего, он четыре раза участвовал в футбольных чемпионатах мира. С 2008 по 2010 годах тренировал национальную сборную Аргентины.

Кстати лучшим игроком в 1986 году футболист стал благодаря «руке Бога». Тогда мундиаль проходил в Мексике и во время ¼ финала, во время матча Англия — Аргентина, Марадона забил гол рукой. Однако судья нарушения не заметил, гол засчитали и в последствии аргентинская команда выиграла чемпионат мира.

И этот гол стал одним из самых скандальных и знаменитых голов в истории футбола. Тогда, на послематчевой конференции Марадона заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».

news.bbc.co.uk

Проблемы с наркотиками

Однако футбольная карьера не мешала спортсмену появляться на обложках прессы со скандальными заголовками. Считается, что именно Марадона ввел в мировом спорте так называемую «моду на кокаин». По информации прессы, впервые наркотики Диего попробовал во время выступления за Барселону. После, по собственным признаниям, он употреблял белый порошок, чтобы чувствовать себя спокойно в незнакомой обстановке.

В 1991 году, когда в крови звезды мирового футбола был обнаружен кокаин, его на 15 месяцев дисквалифицировали от участия в играх. В 1994 году после участия в групповом туре чемпионата мира в его крови нашли сразу целый ряд наркотических веществ, поэтому его снова отстранили от матчей почти на полтора года.

Фото: media.indiatimes.in

После возвращения в спорт произошел очередной скандал, по заявлению самого футболиста, после одного из матчей ему специально подмешали в еду кокаин чтобы дискредитировать. Ему пришлось обратиться в полицию с заявлением о том, что он ничего не принимал. В свой день рождения в 1998 году, в возрасте 38 лет, Марадона объявил о завершении карьеры.

Впрочем, после этого, судя по мнению общественности, с употреблением наркотиков Марадона не покончил. В прошлом году на просторах интернета появилась подозрительная видеозапись. На опубликованных в Twitter кадрах видно, как Диего Марадона летит в самолете в Санкт-Петербург на Кубок Конфедераций и демонстрирует виртуозные алкотрюки. Легендарный футболист пьет коньяк из рюмки, стоящей на локте, под бурные овации других пассажиров лайнера.

Twitter @imfundvo

Однако внимание пользователей социальных сетей привлек пакетик с белым порошком, лежащий на подоконнике слева от Марадоны. Не иначе как сухое молоко, — предположила интернет-аудитория.

Twitter @imfundvo

Вот и в этот раз, в употреблении белого порошка Марадону заподозрили во время игры сборных Аргентины и Нигерии на чемпионате мира по футболу-2018. Во время матча Марадона то откровенно спал, то вел себя крайне активно и эпатажно. Что-то кричал и поднимал руки к небесам: то ли в мольбе, то ли восторге от самого себя. Но наибольшее недоумение болельщиков и мировой прессы Марадоны вызвал неприличный жест, который спортсмен со своей VIP-трибуны показал кому-то сразу после второго гола аргентинской сборной.

Очевидцы предположили, что звезда футбола был либо сильно пьян, либо находился под действием неких запрещенных психотропных веществ. В доказательство своим словам интернет-аудитория начала публиковать неоднозначные фотографии.

Twitter @imfundvo

— Посмотрите на стекло, видно, что «молочный порошок» можно увидеть здесь! — написал один из пользователей Twitter.

Скандалы с журналистами

В 1994 году Диего оказался в центре скандала. На этот раз он решил пострелять из пневматической винтовки по журналистам. В результате инцидента, пострадали четыре репортера. К счастью, ранения оказались легкими. Прокурор тогда настаивал на четырех годах тюрьмы. Но благодаря адвокату, Марадона отделался 2 годами и 10 месяцами условного срока с возможностью выезда из страны.

В 2006 году, во время отпуска в Полинезии, Диего обвинили в нападении на женщину. Сообщалось, что он разбил стакан об голову королевы красоты Полинезии, когда она ввязалась в конфликт с дочерью Марадоны — Джаниной. В результате красотке наложили восемь швов.

Летом 2014 года он снова умудрился ввязаться в конфликт с представителем прессы. Автомобиль, в котором ехал Марадона со своей спутницей и ребенком, был остановлен журналистами. Диего рассказал как провел день с семьей, но потом внезапно вышел из машины, и отвесил пощечину одному из репортеров. По словам очевидцев, поводом для выходки послужило то, что журналист посмел подмигнуть подруге футболиста. Такое поведение для Марадоны давно стало нормой. Он неоднократно пускал в ход кулаки и даже метал камни в журналистов и папарацци.

media.indiatimes.in

Летом 2017 года, когда Марадона прилетал в Россию он оказался «жертвой» домогательств. По информации источника в правоохранительных органах журналистка сама пришла к аргентинскому футболисту и начала раздеваться. Такое навязчивое поведение девушки Диего не пришлось по душе. В итоге он выгнал репортершу из своих апартаментов. После этого девушка решила заявить о домогательствах.

Также в прессе широко обсуждались инциденты, когда Марадона разбил стекло машины, из которой за ним следили папарацци. Однажды он также избил корреспондента и фоторепортера газеты El Panama America. Весной 2007 года футболист напал на фотографа, который снял его в ночном клубе. А в 2010 — Диего на машине наехал на ногу телеоператора, который встречал его у здания федерации футбола Аргентины.

Семейные неурядицы

Помимо прочего, Диего Марадона никогда не отличался моногамностью, несмотря на то, что с 1984 до 2003 года он был в браке с одной женщиной — Клаудией Вильяфаньей. СМИ уверяют, он как перчатки менял женщин.

news.bbc.co.uk

В результате он стал отцом пяти детей. Трое из которых — внебрачные. Причем первенца Диего Марадона долго отказывался признавать, вместо него это сделал итальянский суд.

В 2017 году также стало известно, что Марадона собрался упечь в тюрьму собственную дочь. Как заявил адвокат бывшей звезды футбола Матиас Морла, у Марадоны были подозрения, что его дочь Джаннина украла у него порядка 80 миллионов песо, что равняется примерно четырем с половиной миллионам долларов.