Десять самых надежных кроссоверов не дороже 800 тысяч рублей
Покупая автомобиль примерно все мы думаем одинаково: чтобы был надежным, ликвидным, привлекательным. А если бюджет ограничен… Представим, что у вас на счету 800 тысяч рублей — какие варианты?
Фото, видео: globallookpress.com; фото производителя
Растущие цены в большинстве случаев вынуждают россиян смотреть в сторону б/у авто. По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам шести месяцев 2018-го объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом достиг 2,5 миллиона единиц, что на 2% больше, чем за этот же период прошлого года. Впрочем, многим нравится идея приобретения более «навороченной» модели, пускай и подержанной. В пользу такого выбора говорят более престижная марка, или увеличенный размер автомобиля, а также лучшая комплектация. Обратная сторона медали — фактор «кота в мешке» — на вторичном рынке легко нарваться на потенциально проблемную машину, побывавшую в ДТП к примеру. Про сказки о прозрачной сервисной истории, надежной комплектации или оригинальном пробеге на одометре мы вообще молчим…
Итак, каким образом мы сформировали свой рейтинг относительно недорогих кроссоверов/внедорожников? Помимо соответствия обозначенному классу (лифтованные хэтчбеки и универсалы «а-ля кроссовер» — не в счет) и ценовому пределу в 800 тысяч рублей, главным критерием была популярность на рынке. Ведь когда потребители «голосуют рублем» за ту или иную модель, это и есть наглядное свидетельство ее состоятельности как продукта. Именно поэтому за основу мы берем рейтинг продаж новых кроссоверов в России за первое полугодие 2018-го по данным «Автостата». Правильность нашего подхода косвенно подтверждает и тот факт, что среди популярных в стране моделей этого сегмента нет ни одного «китайца» — по мнению российских покупателей, автомобили из Поднебесной пока недостаточно качественные и надежные.
Но как быть, если те или иные кроссоверы из рейтинга окажутся дороже? Тогда мы обратимся ко вторичному рынку и посмотрим, какого года/поколения аналогичная модель с пробегом доступна за определенную нами сумму.
1. Кроссовер Hyundai Creta
Самый популярный в России компакт-кроссовер корейской марки (но российской сборки — как и остальные участники рейтинга) обойдется минимум за 819 тысяч 900 рублей. Это будет автомобиль в «пустой» базовой комплектации, с двигателем 1.6, механической коробкой передач и передним приводом.
В целом кроссовер Hyundai Creta предлагает хорошее сочетание потребительских качеств и цены. Из недостатков — откровенно устаревший дизайн, который отстал от большинства конкурентов лет на пять-десять.
Creta выпускается с 2016-го и, разумеется, на вторичном рынке можно найти машину в пределах 800 тысяч рублей.
2. Кроссовер Renault Duster
Еще один российский бестселлер доступен новым по цене от 649 тысяч. Получается, при нашем бюджете можно даже позволить себе надежный Duster в неплохой средней комплектации с мотором 1.6, механической коробкой и полным приводом.
Компактный кроссовер французской марки, созданный на базе популярной «рабочей лошадки» Logan, отличается на удивление высокой проходимостью и крепким шасси. При этом интерьер у машины еще более бесхитростный, нежели внешность. Правда, нынешний Duster, выпускающийся с 2011-го, скоро уступит место на конвейере московского завода более проработанному новому поколению, но это уже несколько другая история (в том числе и в плане цены).
3. Кроссовер Kia Sportage
А это уже кроссовер более высокого класса и уровня, нежели две предыдущие модели. Соответственно и цена выше — от одного миллиона 110 тысяч рублей за машину с мотором 2.0, механической коробкой и приводом лишь на переднюю ось. В 800 тысяч обойдется Sportage предыдущего поколения, но уже после рестайлинга, выпуск 2014–2016 гг.
Корейский кроссовер сегмента С отличается надежной комплектацией, современным стилем и практичностью.
4. Кроссовер Renault Kaptur
Фактически это все тот же Duster, но в современном, более молодежном кузове. Цена европейского дизайна — от 884 тысяч рублей. Это за начальную комплектацию с 1.6-литровым двигателем, «механикой» и приводом только на передние колеса. Если же лишних 84 тысяч у вас никак нет, вам подойдет автомобиль с пробегом, благо Kaptur выпускается с 2016-го.
Казалось бы, надежные составляющие и проходимость Дастера плюс привлекательный стиль — идеальное сочетание. Но ложка дегтя в этой бочке меда — скучный салон, который совсем теряется на фоне стильного экстерьера.
5. Кроссовер Volkswagen Tiguan
Практически «премиальный», надежный «немец» стоит минимум один миллион 399 тысяч рублей за базовую версию с мотором 1.4, механической трансмиссией и передним приводом. Так что с бюджетом нам дорога на вторичный рынок, за рестайлинговым Tiguan предыдущего поколения, выпускавшийся в 2011–2016 гг.
Кроссовер С-сегмента от Volkswagen придется по душе тем, кто любит строгий стиль, отточенную управляемость, комфорт и высокую практичность (к примеру, багажник нового Тигуана самый вместительный в обзоре — 615 литров), а также готов за это оплачивать несколько большие счета на сервисе в случае непредвиденных поломок.
6. Кроссовер Lada 4×4
Прячущаяся за этим скромным названием хорошо всем известная старушка «Нива» оказалась самой доступной в рейтинге — цены начинаются от 469 тысяч 900 рублей. А с нашим бюджетом можно приобрести топовую комплектацию за 507 тысяч 900 рублей. При этом Lada 4×4 является полноценным внедорожником с постоянным полным приводом, 2-ступенчатой раздаточной коробкой и межосевым дифференциалом. Двигатель 1.7 сочетается только с «механикой».
Как вы понимаете, в пользу «Нивы» говорят демократичная цена, надежная марка и высокая проходимость, а против — устаревшая и уже небезопасная конструкция, выпускающаяся без кардинальных изменений с 1977-го.
7. Кроссовер Chevrolet Niva
А это преемница старой «Нивы», которую увела под свое крыло российско-американская «GM-АвтоВАЗ» (вместе с легендарным именем Niva). Цена за базовое исполнение — 593 тысячи рублей. Но и максимальная комплектация за 740 тысяч 500 рублей с запасом укладывается в бюджет.
Основные отличия «Шеви Нивы» от классической — в новом кузове и более удобном салоне. Хотя, и он уже давно растерял свою свежесть, ведь модель выпускается с 2002-го. Дизайн несколько освежил рестайлинг, но он был аж в 2009-м. Техническая начинка до боли знакома и обнадежит поклонников бренда — мотор 1.7, «механика», полный привод.
8. Кроссовер Toyota RAV4
RAV4, ставший в свое время родоначальником класса компактных кроссоверов, с годами не только располнел, став намного больше самого себя в первой генерации, но и значительно подорожал — эта Toyota — самая дорогая в рейтинге! Стоимость «пустой» базовой комплектации с 2.0-литровым двигателем, «механикой» и передним приводом — от 1 миллиона 449 тысяч рублей. Так что с нашим бюджетом можно подступиться только к уже бывшему в употреблении RAV4 предыдущего поколения (2010–2014 гг).
Одна из популярных японских моделей практична, надежна, относительно неприхотлива и располагает одним из вместительных в своем С-сегменте багажным отсеком (577 литров). Но скучный имидж и завышенная цена — это серьезные минусы.
9. Кроссовер Mitsubishi Outlander
Это крупнейший кроссовер сегмента С в обзоре (длина около 4,7 метров), но не самый дорогой — от 1 миллиона 319 тысяч рублей за начальный вариант с 2.0-литровым двигателем, вариатором и передним приводом. За 800 тысяч вы купите подержанный рестайлинговый Outlander нынешнего поколения 2014–2015 гг., который станет надежным спутником любого водителя.
Звезд с неба этот «японец» не хватает, но обладает неплохо сбалансированным набором потребительских свойств и хорошей вместимостью (багажник объемом 591 литр — второй по величине в рейтинге).
10. Кроссовер Nissan X-Trail
Стоит этот японский кроссовер С-сегмента от одного миллиона 383 тысяч рублей за автомобиль с мотором 2.0, механической коробкой передач и приводом на переднюю ось. Так что нам за «Икс-трейлом» на вторичный рынок, где есть автомобили предыдущего поколения, выпущенные в 2010–2015 гг.
В целом владельцы хорошо отзываются об этой модели, если не придираться к отдельным моментам, к примеру, низкокачественной камере заднего вида. И говоря про X-Trail, нельзя не упомянуть и его младшего брата Nissan Qashqai, который фактически является более компактной и легкой, но не менее надежной «паркетной» версией «Икс-трейла».
Цены на Qashqai начинаются от одного миллиона 126 тысяч рублей (двигатель 1.2, «механика», передний привод). За 800 тысяч реально найти машину актуального поколения, примерно 2013-го.
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