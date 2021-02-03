Десять самых надежных кроссоверов не дороже 800 тысяч рублей

Читайте также Электрический тупик или какой электромобиль можно купить в России официально?

Растущие цены в большинстве случаев вынуждают россиян смотреть в сторону б/у авто. По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам шести месяцев 2018-го объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом достиг 2,5 миллиона единиц, что на 2% больше, чем за этот же период прошлого года. Впрочем, многим нравится идея приобретения более «навороченной» модели, пускай и подержанной. В пользу такого выбора говорят более престижная марка, или увеличенный размер автомобиля, а также лучшая комплектация. Обратная сторона медали — фактор «кота в мешке» — на вторичном рынке легко нарваться на потенциально проблемную машину, побывавшую в ДТП к примеру. Про сказки о прозрачной сервисной истории, надежной комплектации или оригинальном пробеге на одометре мы вообще молчим…

Фото: globallookpress.com

Итак, каким образом мы сформировали свой рейтинг относительно недорогих кроссоверов/внедорожников? Помимо соответствия обозначенному классу (лифтованные хэтчбеки и универсалы «а-ля кроссовер» — не в счет) и ценовому пределу в 800 тысяч рублей, главным критерием была популярность на рынке. Ведь когда потребители «голосуют рублем» за ту или иную модель, это и есть наглядное свидетельство ее состоятельности как продукта. Именно поэтому за основу мы берем рейтинг продаж новых кроссоверов в России за первое полугодие 2018-го по данным «Автостата». Правильность нашего подхода косвенно подтверждает и тот факт, что среди популярных в стране моделей этого сегмента нет ни одного «китайца» — по мнению российских покупателей, автомобили из Поднебесной пока недостаточно качественные и надежные.

Но как быть, если те или иные кроссоверы из рейтинга окажутся дороже? Тогда мы обратимся ко вторичному рынку и посмотрим, какого года/поколения аналогичная модель с пробегом доступна за определенную нами сумму.

1. Кроссовер Hyundai Creta

Самый популярный в России компакт-кроссовер корейской марки (но российской сборки — как и остальные участники рейтинга) обойдется минимум за 819 тысяч 900 рублей. Это будет автомобиль в «пустой» базовой комплектации, с двигателем 1.6, механической коробкой передач и передним приводом.

Hyundai Creta. Фото производителя

В целом кроссовер Hyundai Creta предлагает хорошее сочетание потребительских качеств и цены. Из недостатков — откровенно устаревший дизайн, который отстал от большинства конкурентов лет на пять-десять.

Салон Hyundai Creta. Фото производителя

Creta выпускается с 2016-го и, разумеется, на вторичном рынке можно найти машину в пределах 800 тысяч рублей.

2. Кроссовер Renault Duster

Еще один российский бестселлер доступен новым по цене от 649 тысяч. Получается, при нашем бюджете можно даже позволить себе надежный Duster в неплохой средней комплектации с мотором 1.6, механической коробкой и полным приводом.

Renault Duster. Фото производителя

Компактный кроссовер французской марки, созданный на базе популярной «рабочей лошадки» Logan, отличается на удивление высокой проходимостью и крепким шасси. При этом интерьер у машины еще более бесхитростный, нежели внешность. Правда, нынешний Duster, выпускающийся с 2011-го, скоро уступит место на конвейере московского завода более проработанному новому поколению, но это уже несколько другая история (в том числе и в плане цены).

3. Кроссовер Kia Sportage

А это уже кроссовер более высокого класса и уровня, нежели две предыдущие модели. Соответственно и цена выше — от одного миллиона 110 тысяч рублей за машину с мотором 2.0, механической коробкой и приводом лишь на переднюю ось. В 800 тысяч обойдется Sportage предыдущего поколения, но уже после рестайлинга, выпуск 2014–2016 гг.

Kia Sportage. Фото производителя

Корейский кроссовер сегмента С отличается надежной комплектацией, современным стилем и практичностью.

4. Кроссовер Renault Kaptur

Фактически это все тот же Duster, но в современном, более молодежном кузове. Цена европейского дизайна — от 884 тысяч рублей. Это за начальную комплектацию с 1.6-литровым двигателем, «механикой» и приводом только на передние колеса. Если же лишних 84 тысяч у вас никак нет, вам подойдет автомобиль с пробегом, благо Kaptur выпускается с 2016-го.

Renault Kaptur. Фото производителя

Казалось бы, надежные составляющие и проходимость Дастера плюс привлекательный стиль — идеальное сочетание. Но ложка дегтя в этой бочке меда — скучный салон, который совсем теряется на фоне стильного экстерьера.

Салон Renault Kaptur. Фото производителя

5. Кроссовер Volkswagen Tiguan

Практически «премиальный», надежный «немец» стоит минимум один миллион 399 тысяч рублей за базовую версию с мотором 1.4, механической трансмиссией и передним приводом. Так что с бюджетом нам дорога на вторичный рынок, за рестайлинговым Tiguan предыдущего поколения, выпускавшийся в 2011–2016 гг.

Volkswagen Tiguan. Фото производителя

Кроссовер С-сегмента от Volkswagen придется по душе тем, кто любит строгий стиль, отточенную управляемость, комфорт и высокую практичность (к примеру, багажник нового Тигуана самый вместительный в обзоре — 615 литров), а также готов за это оплачивать несколько большие счета на сервисе в случае непредвиденных поломок.

6. Кроссовер Lada 4×4

Прячущаяся за этим скромным названием хорошо всем известная старушка «Нива» оказалась самой доступной в рейтинге — цены начинаются от 469 тысяч 900 рублей. А с нашим бюджетом можно приобрести топовую комплектацию за 507 тысяч 900 рублей. При этом Lada 4×4 является полноценным внедорожником с постоянным полным приводом, 2-ступенчатой раздаточной коробкой и межосевым дифференциалом. Двигатель 1.7 сочетается только с «механикой».

Lada 4×4. Фото производителя

Как вы понимаете, в пользу «Нивы» говорят демократичная цена, надежная марка и высокая проходимость, а против — устаревшая и уже небезопасная конструкция, выпускающаяся без кардинальных изменений с 1977-го.

Салон Lada 4×4. Фото производителя

7. Кроссовер Chevrolet Niva

А это преемница старой «Нивы», которую увела под свое крыло российско-американская «GM-АвтоВАЗ» (вместе с легендарным именем Niva). Цена за базовое исполнение — 593 тысячи рублей. Но и максимальная комплектация за 740 тысяч 500 рублей с запасом укладывается в бюджет.

Chevrolet Niva. Фото производителя

Основные отличия «Шеви Нивы» от классической — в новом кузове и более удобном салоне. Хотя, и он уже давно растерял свою свежесть, ведь модель выпускается с 2002-го. Дизайн несколько освежил рестайлинг, но он был аж в 2009-м. Техническая начинка до боли знакома и обнадежит поклонников бренда — мотор 1.7, «механика», полный привод.

8. Кроссовер Toyota RAV4

RAV4, ставший в свое время родоначальником класса компактных кроссоверов, с годами не только располнел, став намного больше самого себя в первой генерации, но и значительно подорожал — эта Toyota — самая дорогая в рейтинге! Стоимость «пустой» базовой комплектации с 2.0-литровым двигателем, «механикой» и передним приводом — от 1 миллиона 449 тысяч рублей. Так что с нашим бюджетом можно подступиться только к уже бывшему в употреблении RAV4 предыдущего поколения (2010–2014 гг).

Toyota RAV4. Фото производителя

Одна из популярных японских моделей практична, надежна, относительно неприхотлива и располагает одним из вместительных в своем С-сегменте багажным отсеком (577 литров). Но скучный имидж и завышенная цена — это серьезные минусы.

9. Кроссовер Mitsubishi Outlander

Это крупнейший кроссовер сегмента С в обзоре (длина около 4,7 метров), но не самый дорогой — от 1 миллиона 319 тысяч рублей за начальный вариант с 2.0-литровым двигателем, вариатором и передним приводом. За 800 тысяч вы купите подержанный рестайлинговый Outlander нынешнего поколения 2014–2015 гг., который станет надежным спутником любого водителя.

Mitsubishi Outlander. Фото производителя

Звезд с неба этот «японец» не хватает, но обладает неплохо сбалансированным набором потребительских свойств и хорошей вместимостью (багажник объемом 591 литр — второй по величине в рейтинге).

10. Кроссовер Nissan X-Trail

Стоит этот японский кроссовер С-сегмента от одного миллиона 383 тысяч рублей за автомобиль с мотором 2.0, механической коробкой передач и приводом на переднюю ось. Так что нам за «Икс-трейлом» на вторичный рынок, где есть автомобили предыдущего поколения, выпущенные в 2010–2015 гг.

Nissan X-Trail. Фото производителя

В целом владельцы хорошо отзываются об этой модели, если не придираться к отдельным моментам, к примеру, низкокачественной камере заднего вида. И говоря про X-Trail, нельзя не упомянуть и его младшего брата Nissan Qashqai, который фактически является более компактной и легкой, но не менее надежной «паркетной» версией «Икс-трейла».

Nissan Qashqai. Фото производителя

Цены на Qashqai начинаются от одного миллиона 126 тысяч рублей (двигатель 1.2, «механика», передний привод). За 800 тысяч реально найти машину актуального поколения, примерно 2013-го.