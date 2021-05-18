ТОП-10 лучших семейных автомобилей до миллиона рублей

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Пятый канал
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У вас большая семья: двое детей, собака, теща? Микроавтобус — еще слишком много, а универсал — уже мало? Ваш идеальный вариант — компактвен. Автоэксперт Диаз Абылкасов собрал десятку лучших.

ТОП-10 лучших семейных автомобилей до миллиона рублей

Фото: © flickr.com / Ben Francis

На российском рынке этих моделей достаточно — придется повыбирать. Бюджет — до миллиона рублей, поэтому автомобили подержанные. Все они сравнительно компактные семейные универсалы с высокой крышей и салоном повышенной практичности, левостороннее расположение руля (в данном сегменте немало предложений по «праворулькам»), относительная молодость (мы взяли модели не старше 2009–2010 годов) и популярность среди автомобилистов. К слову, последний фильтр не прошли французский Peugeot 5008 (всего восемь предложений на вторичном рынке) и японские Mazda 5 (12 предложений) и Toyota Verso (24 предложения).

Автомобиль для семьи — Volkswagen Touran

Почти «премиальный» «немец» второго поколения, который выпускается с 2010 по 2015 годы, можно приобрести в среднем за 600 тысяч рублей (в зависимости от года выпуска, пробега и состояния). Длина Touran — 4397 мм, салон на пять или семь мест, багажник — 695 литров в стандартном состоянии и 1989 литров при сложенных задних сиденьях.

Volkswagen Touran. Фото производителя

Линейку силовых агрегатов составляют бензиновые двигатели объемом 1.2 и 1.4 литра, а также дизельные объемом 1.6 и 2.0 литра. Коробки передач — механическая или роботизированная. Привод — на передние колеса.

Volkswagen Touran. Фото производителя

VW Touran, созданный на платформе Golf, подойдет тем, кто предпочитает строгий немецкий стиль, выверенную управляемость и комфорт.

Семейный автомобиль-мини — Volkswagen Golf Plus

Для тех, кому Touran великоват, Volkswagen предлагал модель Golf Plus. Ее последнее, второе поколение, выпускавшееся с 2009 по 2014 годы, можно найти на рынке в среднем за 400 тысяч рублей. Golf увеличенного объема крупнее и практичнее стандартного хэтчбека — 4204 мм в длину, те же пять мест и багажник объемом 395/1450 литров (минимальный/максимальный объем).

Volkswagen Golf Plus. Фото производителя

Гамма моторов состоит из бензиновых агрегатов объемом 1.2, 1.4 и 1.6 литра, а также 1.6- и 2.0-литровых дизелей. Варианты коробок передач — «механика», «автомат» или «робот», но привод только передний. В нашем обзоре VW Golf Plus самый компактный, с наименьшим багажным отсеком.

Компактный семейный автомобиль — Opel Meriva

Opel, как известно, покинул российский рынок несколько лет назад, но это не мешает моделям немецкой марки пользоваться спросом на вторичном рынке. Meriva последнего, второго поколения, да еще и после рестайлинга 2014 года, предлагается в среднем за 600 тысяч рублей.

Opel Meriva. Фото производителя

Модель длиной 4288 мм имеет оригинальный дизайн экстерьера, открывающиеся против хода задние двери (как на Rolls-Royce), пятиместный салон и багажник объемом 400/1500 литров. Выбор двигателей — 1.4-литровый бензиновый либо дизели объемом 1.6 и 1.7 литра. Коробки передач — «механика» или «автомат», привод — передний.

Opel Meriva. Фото производителя

Opel Meriva ориентирован на приверженцев более компактных и экономичных моделей, не желающих терять в универсальности.

Стильный семейный автомобиль — Opel Zafira

Старшая сестра Меривы — Zafira — в среднем за 700-800 тысяч рублей доступна в привлекательном третьем поколении до рестайлинга, 2011–2016 годов выпуска. Машина длиной 4658 мм является переростком класса компактвэнов. Неудивительно, что салон здесь рассчитан на пять или семь мест, а багажное отделение — на 710/1860 литров.

Opel Zafira. Фото производителя

Гамма моторов включает бензиновые агрегаты объемом 1.4, 1.6 и 1.8 литра, а также 1.6- и 2.0-литровые дизели. Выбор типов трансмиссии с передним приводом — механическая или автоматическая.

Opel Zafira. Фото производителя

Opel Zafira выделяется «из толпы» современным стилем, хорошим оснащением и высокой практичностью. К тому же, она самая крупная среди выбранных нами моделей и располагает наибольшим багажником.

Премиальный семейный автомобиль — Mercedes B-класса

А вот и настоящий «премиум» — В-класс является более вместительной и универсальной производной компактного Мерседеса А-класса. С миллионом в кармане можно подступиться к актуальной модели второй генерации с рестайлингом, которая в производстве с 2014 года. Хотя средняя рыночная цена таких автомобилей — один миллион 300 тысяч рублей.

Mercedes-Benz B. Фото производителя

Кузов В-класса имеет 4393 мм в длину, салон пятиместный, а багажный отсек рассчитан на 488/1547 литров. Под капотом могут быть бензиновые моторы объемом 1.6 и 2.0 литра, либо дизели объемом 1.5 и 2.1 литра. Кроме того — сюрприз! — встречаются электромобили В-класса (версия В250 е) за 2,45 миллиона рублей.

Mercedes-Benz B250 е. Фото производителя

Варианты коробки передач для обычных модификаций — «механика» или «робот», но наряду с переднеприводными, есть и полноприводные версии.

Mercedes-Benz B. Фото производителя

Mercedes B-класса — солидный, комфортный и престижный в рамках данного сегмента автомобиль. Потому и стоит он дороже одноклассников.

Хорошо управляемый семейный автомобиль — Ford C-Max

Европейский Ford C-Max второго поколения, до рестайлинга, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы, предлагается в среднем за 500 тысяч рублей.

Ford C-Max. Фото производителя

Машина длиной 4380 мм отличается сдвижными задними дверями (как на микроавтобусах), рассчитана на пятерых человек и имеет багажник объемом 432/1684 литра. А для тех, кому этого недостаточно, предусмотрена удлиненная версия Grand C-Max. Ее длина достигает 4520 мм, мест в салоне уже семь, да и багажный отсек немного больше — 439/1706 литров.

Ford C-Max. Фото производителя

Линейка двигателей для C-Max включает бензиновые агрегаты объемом 1.0 и 1.6 литра, а также 1.6- и 2.0-литровые дизели. Коробки передач — механическая или роботизированная — передают тягу на переднюю ось. Ford C-Max построен на базе Фокуса, а это заявка на хорошую управляемость.

Семиместный семейный автомобиль — Renault Scenic

Примерно за 800 тысяч рублей можно найти французский Renault Scenic третьей генерации со вторым рестайлингом, которая выпускалась c 2013 по 2016 годы. Модель, сделанная на платформе Megane, привлекает весьма стильным, чисто европейским дизайном.

Renault Scenic. Фото производителя

Длина кузова — 4344 мм, пять мест, объем багажника — 470 литров. Маловато? Тогда вы клиент удлиненного Grand Scenic. Его длина уже 4573 мм, салон может быть рассчитан на пятерых или семерых, а вместимость багажного отделения увеличена до 564/1863 литров.

Renault Scenic. Фото производителя

Широкая гамма двигателей включает бензиновые агрегаты объемом 1.2, 1.4, 1.6 и 2.0 литра, а также дизели объемом 1.5, 1.6 и 2.0 литра. Выбор коробок передач — «механика», «автомат» или вариатор. Привод — на переднюю ось.

Концептуальный семейный автомобиль — Citroen C4 Picasso

Еще один «француз», но более стильный — Citroen C4 Picasso. Второе поколение модели до рестайлинга, 2013–2016 годов выпуска, предлагается в среднем за 800 тысяч рублей.

Citroen C4 Picasso. Фото производителя

Автомобиль на базе модели С4 имеет 4428 мм длины, у него пять мест в салоне и 537-литровый багажник. Как и в случае с Renault Scenic имеется удлиненный вариант — Grand C4 Picasso длиной 4597 мм. Он семиместный, с багажным отсеком на 575 литров.

Citroen Grand C4 Picasso. Фото производителя

Под капотом могут быть 1.2- и 1.6-литровые бензиновые моторы, либо 1.6- и 2.0-литровые дизели. Коробки передач в зависимости от двигателя — «механика», «автомат» или «робот». Привод в любом случае на передние колеса.

Практичный семейный автомобиль — Skoda Roomster

А это чешский взгляд на компактвэны — непривычно оригинальный для Шкоды, надо сказать.

Skoda Roomster. Фото производителя

Рестайлинговые Румстеры 2010–2015 годов выпуска можно подыскать в среднем за 400 тысяч рублей. Пятиместная машина длиной 4214 мм имеет багажник объемом 494/1795 литров. Выбор силовых агрегатов — бензиновые объемом 1.2, 1.4 и 1.6 литра, а также дизели объемом 1.2 и 1.6 литра. На Roomster устанавливались механическая, автоматическая или роботизированная коробки передач, привод — передний.

Крупногабаритный семейный автомобиль — Chevrolet Orlando

Немало на вторичном рынке и Chevrolet Orlando, который может понравиться адептам грубоватого американского стиля.

Chevrolet Orlando. Фото производителя

Единственное поколение модели, производившееся с 2010 по 2015 годы, оценивается в среднем в 700 тысяч рублей. Orlando имеет длину 4652 мм, у него семь мест в салоне и багажное отделение объемом 454 литра. Линейка двигателей включает бензиновые агрегаты объемом 1.4 и 1.8 литра, а также 2.0-литровый дизель. Переднеприводная трансмиссия может быть как механической, так и автоматической.

Диаз Абылкасов

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