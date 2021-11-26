Свой профессиональный праздник морская пехота России отмечает 27 ноября. И начали делать это они относительно недавно — лишь с 1995-го. Дата разумеется неслучайная — именно в этот день Петр I подписал Указ о создании первого в России «полка морских солдат» — прообраза современных морпехов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Современная морская пехота — это элитные бойцы вооруженных сил России, функционирующие в составе Военно-морского флота. Военнослужащие эти серьезно подготовлены, суровы, скромны и готовы к затяжным и крайне сложным ситуациям. В теории морпехи в составе морского десанта обороняют объекты, расположенные у воды, а, в случае необходимости, еще и принимают участие в захвате прибрежных территорий, на которых расположен противник. Можно сказать, что российским морским пехотинцам по силам занимать целые острова, освобождая их от вражеской силы. В 2018 году группировки черных беретов функционируют в составе всех российских флотов: Черного, Балтийского, Северного и Тихоокеанского, а также Каспийской флотилии.

Черные береты

Черный берет морской пехоты — не иначе как символ мужества и смелости, атрибут исключительных войск. Разумеется кто попало черный берет надеть не сможет — его еще нужно заслужить, доказать, что готов защищать честь родины в составе элитного подразделения. Экзамен крайне непростой — в процессе его сдачи большая часть номинантов не проходит. К примеру, желающие стать морпехами должны совершить трехдневный марш-бросок, где большая часть пути — вода. Командованием при выполнении этого испытания ценятся самоотверженность, воля к победе, а также командная работа.

Второй этап — полоса препятствий. Разумеется, усложненная, с элементами газовой и дымовой атаки, с большим количеством стен, ям и болот. Справляются единицы. Но те, кто проходят дальше, можно сказать, могут практически все — стрелять, драться, атаковать и обороняться.

Может сложиться впечатление, что морская пехота способна на подвиги исключительно на воде. Это не так — черные береты как универсальные солдаты, они воюют на земле, воде и даже высаживаются с воздуха. Их вооружение — плавающая боевая техника, автоматическое стрелковое оружие, зенитные и противотанковые комплексы.

В условиях боевых действий морпехов сбрасывают с воздуха едва ли не в эпицентр сражения, потому воевать эти солдаты могут часть еще при подлете к земле, на парашютах. Если высадка происходит в отдалении от линии сражения — черные береты могут разобрать установленные врагом минно-взрывные заграждения и заменить их на свои.

Бойцы морской пехоты отличились в Бородинской битве, Крымской войне, не жалея сил боролись с войсками Гитлера во времена Великой Отечественной войны, воевали в Сирии, Афганистане и других странах — по приглашению правительства этих государств. И за все это время ни разу не позволили усомниться в своей профпригодности. С 60-х годов подразделения моряков морской пехоты участвовали как минимум в трех десятках военных операциях, в том числе в Йемене, Сомали, на 55-й точке у берегов Кипра, в Ливане и Дагестане.

Фото: globallookpress.com

«Морские солдаты» Петра Первого

Стоит отметить, что у Петра I, в процессе организации полка морских солдат, была четкая цель — он планировал обеспечить России выход к Балтийскому морю в период Северной войны. И сделать это так, чтобы ни у кого не появилось даже мысли попытаться лишить страну этого важнейшего коридора. А желающие были — шведская армия к тому моменту заняла крайне удачные для них позиции в районах Ладожского и Чудского озер. Атаковать противника с земли было крайне опасно, операция была обречена на провал. Опыта водных сражения у России того времени было немного, но петровские пехотинцы справились.

Первый полк морской пехоты, созданный в составе Балтийского флота, состоял всего из двух батальонов по пять рот в каждом. Это 445 офицеров, 70 унтер-офицеров и 1250 рядовых. Бойцы владели навыками рукопашного боя, им выдавали ружья с прообразами штыка — багинетами, тесаками и саблями, и готовили к крайне суровым условиям. Морской пехоте, при вступлении в бой, полагалось первым делам обстреливать экипаж вражеских кораблей, а когда судна приближались — атаковать.

Победы под Андреевским флагом

Традиционно морские пехотинцы, первые, кто вступает в бой. Они же зачастую его и заканчивают, подкрепления не требуется. К примеру, во время Отечественной войны 1812–1814 годов первым над освобожденным Парижем поднялся именно морской российский флаг — Андреевский, установленный одним из праздновавших там победу морпехов — солдата Морского Гвардейского экипажа.

Андреевский флаг. Фото: Mil.ru

Белый флаг с двумя голубыми полосами возвышался также и над Константинополем, когда морские гвардейцы в составе Дунайской флотилии победно вошли в измученный русско-турецкой войной 1877-го город.

Морпехи в годы ВОВ

Долгое время морская пехота России была не нужна, но к 40-м годам XX века необходимость в бойцах, которые одинаково сильны на земле, воде и в воздухе снова возникла. Первая отдельная бригада морпехов была создана на базе Балтийского флота. В составе — выпускники российских военных училищ, которые еще не проявили себя в боях, а также их более опытные коллеги, прошедшие переподготовку. Изначально в планах командования было создание подобных этому подразделений во всех российских флотах, но по факту балтийцы остались единственными морскими пехотинцами вплоть до начала ВОВ.

В период Великой Отечественной пехотинцы появлялись везде, где была вода. И вызывали неподдельные страх и панику у врага. Фашисты уважительно называли их «черной смертью» — за внезапное появление ниоткуда.

Фото: militaryarms.ru

К 1942-му черные береты воевали практически везде, где нужно было их участие. Несколько бригад уничтожали врага на побережье Черного моря, их сослуживцы — обороняли Москву. Очевидно, что универсальность — отличительная черта черных беретов — они нужны даже там, где воды нет. По статистике, морпехи были в разы эффективнее обычных стрелковых частей, но и потери среди личного состава подразделений морской пехоты были выше — бойцы не боялись бросаться в бой с голыми руками, удерживая враг или заставляя его отступать.

Один из самых ярких подвигов, совершенных представителями черных беретов — оборона Одессы пятерыми пехотинцами во главе с политруком Николаем Фильченковым. Целых 73 дня эти герои, совместно с местными армейскими подразделениями, удерживали город от фашистов. А когда атака была неотвратима, и в Одессу начали въезжать вражеские танки, морской пехотинец Фильченков ценой собственной жизни бросился с гранатой под машину, его однополчане продолжали держать оборону. Десять танков из 22 были уничтожены, враг — остановлен и деморализован.

Фото: globallookpress.com

Керченско-Эльтигенская операция

Трагическим эпизодом в российской морской пехоты стала Керченско-Эльтигенская десантная операция 1943-го. Командованием тогда была поставлена задача — во что бы то ни стало необходимо было освободить города Керчь и Эльтиген, разместиться там и продвигаться дальше, вглубь полуострова. Срок были сжатые, и в день, на который и была назначена высадка, испортилась погода. Несмотря на это, атаку решено было проводить — бойцы Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии работали при поддержке 4-й воздушной армии. Первый эшелон черных беретов высаживался в жуткий шторм, и основная задача на тот момента — добраться до берега. Смогли не все, огромная часть личного состава утонула. Но те, кто добрался до берега, — успешно захватили Керченский полуостров, почти 40 дней удерживали этот участок, уничтожив за это время около тысячи фашистов. Керченско-Эльтигенская десантная операция. Фото: Mil.ru

День морской пехоты сейчас

27 ноября, в День морской пехоты по все стране проводятся праздничные мероприятия с обязательными показательными выступлениями. Подводные пловцы-диверсанты, БТР, подрыв мин — это самые показательные и объемные выступления, которые демонстрируют российские солдаты. Также 27 ноября проходят торжественные марши личного состава, показательные выступления пехотинцев. Ветераны морской пехоты — вспоминают тех, кто отдал свою жизнь защищая родину. К мемориалам боевой славы возлагают цветы.