3 декабря отмечается Международный день инвалидов

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Пятый канал
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В 2018 году основной темой мероприятий стало — «Расширение возможностей инвалидов и обеспечение инклюзивности и равенства».

3 декабря отмечается Международный день инвалидов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. International Day of Disabled Persons был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года.

Новую концепцию инвалидности в государствах-участниках организации начали разрабатывать в конце 1960-х годов, параллельно проблемы людей с ограниченными возможностями стали освещать в развивающихся странах. В 1975 году была принята Декларация о правах инвалидов, а 1981 год ООН объявила годом инвалидов. Позже появились «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» и «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов».

Конвенция о правах инвалидов на заседании ГА ООН была принята 13 декабря 2006 года. Документ закрепил основные права и свободы людей с инвалидностью. Один из принципов Конвенции — полное и эффективное вовлечение и включение в общество. Темой Дня инвалидов в 2018 году стала «Расширение возможностей инвалидов и обеспечение инклюзивности и равенства».

По данным ООН, ту или иную форму инвалидности в мире имеют более миллиарда человек, более 100 миллионов из них — дети. Подавляющее большинство людей с ограниченными возможностями (80%) живут в развивающихся странах. Инвалиды относятся к наиболее изолированным группам мирового населения. Для этих людей характерны низкие показатели здоровья, образования и участия в хозяйственной жизни общества и, как следствие, высокий уровень бедности.

С 2011 года в России начала действовать программа «Доступная среда» для граждан с ограниченными возможностями. В 2015 году госпрограмму продлили до 2020 года. В начале 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил продлить государственную программу по обеспечению доступности главных социальных и транспортных объектов для инвалидов до 2025 года. В 2019 году на нужды инвалидов правительство выделило 1,2 миллиарда рублей.

С 2020 года не менее 5% программ общего вещания российских телеканалов будут сопровождаться субтитрами, сообщил министр труда РФ Максим Топилин.

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