На первый взгляд кажется, что встретить психопата довольно тяжело. Однако на деле это не так. По статистике, на каждые 100 человек приходится один с неуравновешенной психикой. Если верить этим данным, «психопатов» в мире столько же, сколько учителей. А это уже внушает беспокойство.

Обычно при слове «психопат» люди себе представляют агрессивного монстра, жуткого преступника или серийного убийцу, каким был Чикатило. Но в реальности таких людей тяжело отличить от большинства. Они не только не внушают опасения, но и, напротив, вызывают доверие, которое может стать причиной ссор и разочарований. Чтобы случайно не впустить в свою жизнь «психопата», издание The Daily Mail привело несколько признаков потенциально опасных людей.

Специально для 5-tv.ru доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Станислав Полторак прокомментировал выделенные особенности. Существует несколько видов психопатии, каждый из которых обладает собственными признаками.

Станислав Полторак

Доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова — Истерические психопаты требуют внимания, шизоидные — удивляют нестандартностью рассуждений, возбудимые — проявляют агрессию, эпилептоидные — требуют скрупулезности в мелочах, а психастеники только сомневаются и переживают. Однако все они на стадии компенсации (первоначальной стадии) адаптируются к социальным условиям и слабо отличаются от остальных. Как только психическое расстройство достигает крайней степени, у «психопатов» происходит дезадаптация, во время которой они могут представлять реальную опасность для окружающих.

Патологическая ложь

Главной особенностью неуравновешенных людей является постоянная ложь. Эти люди не могут говорить правду. Они врут из выгоды и без нее. Интересно, что «психопаты» быстрее других могут достичь поставленных целей. Для них не составит труда подстроиться под окружающих, отказаться от прежних ценностей, изменить мнение — и все это только для того, чтобы произвести впечатление на публику.

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Они «водят за нос» своего партнера, и им это неплохо удается. Красивые высокопарные речи, внушающие доверие — это их конек, и вряд ли с ними кто-то в этом может сравниться. «Психопаты» превосходно пускают пыль в глаза, а подловить их на лжи практически невозможно. Уж очень все продуманно и логично.

«Всегда быть в центре внимания хотят в первую очередь истерики. Они требуют интереса к своей персоне и добиваются его всеми средствами, — поясняет эксперт. — На первый взгляд кажется, что такие люди довольно харизматичны. Однако харизма в их случае мнимая, за ней ничего не кроется».

Патологическая ложь также свойственна для эмоционально неустойчивых психопатов. Люди с таким отклонением привыкли постоянно менять маски, точку зрения и отказываться от своих слов. Они много врут и даже не замечают этого.

Нарциссизм

В отличие от большинства людей, страдающих заниженной самооценкой, неуравновешенные склонны думать о себя лучше, чем есть на самом деле. Они уверенны в своих силах и считают, что при желании способны достичь любых успехов. Второй половинке «психопата» приходится несладко: эти люди подавляют самооценку партнера и заставляют чувствовать себя неудачником.

«Подавить самооценку своего партнера может далеко не каждый неуравновешенный человек. Этим страдают только эпилептоидные и возбудимые „психопаты“. Первые хотят, чтобы все четко соответствовало намеченному плану и было расписано по минутам, вторые — кричат и дерутся, стараясь переубедить оппонента, — отмечает доцент кафедры психотерапии Станислав Полторак. — Во всяком случае каждый из них может повлиять на мнение и самооценку своего собеседника. И эпилептоидные, и возбудимые психопаты „гнут“ партнера под себя, хотя и делают это разными способами».

Эгоизм

Кажется, что «психопаты» собрали в себе все негативные качества. Они по праву считаются не только «нарциссами», но и жуткими эгоистами. Неуравновешенным людям чужды страхи и болезни окружающих. Они не умеют сопереживать и беспокоиться. В жизни их не заботят никакие проблемы, кроме своих, однако близким «психопатов» так не кажется. Они умеют неплохо изображать эмпатию и внушать доверие. Друзья делятся с ними своими переживаниями и не замечают, что их собеседника предмет разговора вовсе не интересует.

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Конечно, не все «психопаты» бесчувственные эгоисты, но они хорошо умеют подавлять в себе искренние порывы и отстраняться от чужого горя в нужный момент.

«Названные особенности характерны для психопатов истерического и шизоидного типов. Именно они способны вызывать симпатию у людей благодаря интересному поведению и нетрадиционному мышлению», — утверждает доцент кафедры психотерапии Сергей Полторак.

Стоит отметить, что каждый человек имеет собственные особенности, которые отличают его от других: некоторые черты в нем выражены больше, а другие меньше. Непропорциональность признаков приводит к дисгармонии всей личности, однако не считается психическим отклонением. Такие яркие проявления индивидуального характера называются акцентуациями и свойственны абсолютно всем.

Макиавеллизм

«Психопаты» — коварные существа. Они лучше других способны замечать детали и использовать их в угоду себе. «Раскусить» другого человека для них не составит труда, однако «раскусить» психопата вряд ли кому-нибудь удастся. Они с легкостью определяют сильные и слабые стороны своего партнера и «дергают за ниточки» в нужный момент. Они привыкли манипулировать окружающими и цинично эксплуатировать их. Их желания одно за другим исполняются, словно «по щучьему велению». А если этого не происходит, они прибегают к крайним мерам: начинают громко кричать и плакать как дети, или путем «щенячьих просьб» и прямого манипулирования добиваются желаемого результата.

«Если истерик еще может кричать и плакать, то возбудимый психопат сразу ударит по голове, а психастеник не будет делать ни того, ни другого», — отметил Станислав Полторак.

Лицемерие

Мало кто может так же легко и просто, как «психопат», менять маски несколько раз в день. С любимой женщиной он нежный и чувствительный, на работе — строгий и требовательный, в компании — понимающий друг. На самом деле честным такой человек может быть разве что с собой, и то не всегда. Для него нет абсолютных ценностей: свою «любимую» он с легкостью поменяет на другую, старого приятеля заменит новым, а брата «продаст» за «тепленькое местечко» под боком у начальника. В любой компании «психопата» ценят и любят, он быстро понимает, на чью сторону склониться и что добавить в разговоре, чтобы быть на высоте.

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Эксперт поясняет, такое поведение характерно только для эмоционально неустойчивых психопатов, которые легко поддаются влиянию со стороны. Постоянная смена мнений, психологическая неустойчивость, лицемерие, позерство, притворство — вот их главные признаки.

Грубость

Неуравновешенным людям тяжелее других контролировать свои эмоции, поэтому они часто не справляются с гневом, кричат и оскорбляют ни в чем не виноватых оппонентов. Они никогда не чувствуют за собой вины, поэтому заставляют извиняться окружающих, которые дорожат общением и поэтому готовы взять ответственность на себя.

«Как правило, агрессия у „психопатов“ проявляется на стадии декомпенсации, когда они перестают приспосабливаться к окружающей среде и не могут контролировать свой характер. Причем чаще всего вспышки гнева встречаются у возбудимых личностей, которые привыкли решать все проблемы кулаками», — утверждает Сергей Полторак.

Злость

«Психопаты» не только не радуются успехам своего партнера, но и огорчаются из-за них. Они стремятся во всем превосходить свою вторую половинку, а если это не получается, то завидуют и пытаются всячески помешать успехам другого. Они часто демотивируют своего партнера, называя его деятельность скучной и бесполезной. «Психопата» можно сравнить с паразитом: он извлекает из отношений максимальную выгоду, при этом оставляя свою половинку без всего.

«Злость, как и грубость, обычно встречается у возбудимых „психопатов“. На стадии дезадаптации она остановится особенно заметна, поэтому „психопатов“ в этом случае часто приводят к специалисту. Больному психическим расстройством назначаются лекарства и курс психотерапии, который может длиться от пары месяцев до десятков лет, все зависит от методов лечения, тяжести заболевания и мотивации пациента», — отвечает доцент кафедры психотерапии Сергей Полторак.

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