День объятий отмечается в мире 4 декабря

Международный День объятий (International Hug Day) отмечается во вторник, 4 декабря. В этот день не только близкие и родственники могут заключить друг друга в объятия, но также и незнакомые люди могут проделать то же самое.

По данным психологов, объятия вызывают положительные эмоции у человека, избавляют от чувства одиночества, придают уверенности, снимают стресс.

История возникновения праздника до конца не ясна, известно лишь, что он начал распространяться около 40 лет назад среди студентов в странах Западной Европы.

Ранее Пятый канал рассказывал о потрясающе простом способе понять, состоят ли люди в здоровых и счастливых отношениях.