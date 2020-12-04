День объятий отмечается в мире 4 декабря

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Пятый канал
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В этот праздник можно обниматься не только с друзьями и близкими, но и с незнакомыми людьми. Все это для позитивных эмоций, убеждают психологи.

День объятий отмечается в мире 4 декабря

Фото: www.globallookpress.com

Международный День объятий (International Hug Day) отмечается во вторник, 4 декабря. В этот день не только близкие и родственники могут заключить друг друга в объятия, но также и незнакомые люди могут проделать то же самое.

По данным психологов, объятия вызывают положительные эмоции у человека, избавляют от чувства одиночества, придают уверенности, снимают стресс.

История возникновения праздника до конца не ясна, известно лишь, что он начал распространяться около 40 лет назад среди студентов в странах Западной Европы.

Ранее Пятый канал рассказывал о потрясающе простом способе понять, состоят ли люди в здоровых и счастливых отношениях.

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