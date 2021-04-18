Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак

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Алиса Старжевская
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Согласитесь, крайне досадно, когда постирал любимые штаны, но забыл достать бумажку из кармана — целлюлоза размокла в машинке, и теперь одежда в катышках… Но не спешите в химчистку, есть же лайфхак!

Фото, видео: Фото: pxhere.com | Видео: Пятый канал

Нет в России человека, который не постирал бы хоть раз джинсы или спортивные штаны с оставленной в кармане запиской, билетом в кино или инструкцией от чего-то небольшого. Вдвойне обидно, когда эта бумажка ценная, но ее уже не спасти. А вот вывести катышки — легко, с помощью лайфхака.

Конечно, вы можете отнести вещь в химчистку, и там все уберут. Но это дорого и слишком сложно. Есть способ гораздо проще.

Возьмите таз для стирки, наполните его слегка теплой водой и растворите в ней несколько таблеток аспирина — примерно по одной на пол литра. А прежде постарайтесь руками очистить вещь от крупных катышек. Когда закончите — уложите штаны в таз и оставьте минут на 40 замачиваться. За это время мелкие катышки, которые застряли в швах, полностью растворятся — вам останется лишь достать вещь, выжать ее и еще раз постирать в машинке, на быстрой стирке — штаны все же чистые.

Когда закончите, посчитайте, сколько вы сэкономили — с одной стороны химчистка, с другой — несколько таблеток аспирина. Все еще не доверяете лайфхакам? Очень зря, ведь ранее Пятый канал публиковал пять суперполезных новогодних советов.

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