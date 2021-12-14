19 декабря 1918 года органы ЧК в войсках и органы Военного контроля были объединены в Особый отдел ВЧК. К слову, именно из-за этого за военными контрразведчиками и закрепилось звание «особисты».

Военные разведчики существовали еще и в царской России. Так в 1903-м появилось действовавшее только в Москве Разведочное отделение. В 1911-м — при штабах округов заработали контрразведывательные отделения. Однако именно в 1918-м появилась единая системы военной контрразведки.

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В своей работе советские военные контрразведчики использовали различные методы. Например, легендирование, — дезинформирование противника с целью сокрытия своих истинных мотивов, направлений атаки или деятельности. Использование своей или чужой ложной информации, призванное скрыть истинное положение дел.

Еще один излюбленный прием «особистов» — ведение допросов в форме светской беседы, никаких пыток и избиений. Именно так общались с польским шпионом с позывным Сверщ, действовавшим в Москве. Он был членом крупной резидентуры второго отдела генштаба Польши, и лишь через год поисков его удалось задержать — летом 1920-го года. Польский резидент скрывался под личиной политрука московских курсов бронечастей. Легендарным военным контрразведчикам Артуру Артузову и Роману Пиляру удалось не только узнать информацию о разведчике, чье настоящее имя было Игнатий Добржинский, но и перевербовать его — он получил новую фамилию Сосновский. А Артузов стал героем фильмов «Операция «Трест» и «Синдикат-2», которые вышли на экраны в 60-70-х годах прошлого века. Впрочем, это не настоящая фамилия легендарного контрразведчика. А фильм «Синдикат -2» посвящен борьбе против террориста Бориса Савинкова, боевика партии эсеров.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Огромную роль контрразведка сыграла в период Великой Отечественной Войны. Спецслужба сумела внедрить агентов в германские разведшколы, провела более 180 радиоигр и выявила свыше 400 засылаемых агентов. Сегодня в задачи контрразведки в войсках входят борьба с терроризмом и коррупцией.