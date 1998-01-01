Почти все женщины любят, когда им дарят цветы и стараются украшать ими свой дом. Порой букет настолько красив, что хочется, чтобы он можно простоял как можно дольше, так сказать, до «последнего». В итоге, цветы начинают гнить, по всей квартире разносится неприятный запах, а дне любимой вазы скапливаются осадок и грязь. Хозяйки пытаются очистить вазу с помощью тряпок и ершика, но иногда, особенно в случае с узким горлышком, ни то, ни другое не помогает. Но, к счастью, есть три простых лайфхака, которые сохранят ваше время и вернут вазе прежнюю чистоту и свежесть.

Самый простой способ — залить вазу столовым уксусом и оставить ее на несколько часов, а потом залить ее холодной водой. Но если уксуса нет, можно действовать и по-другому. В борьбе с осадком и грязью поможет и средство, которое есть в каждом доме, — жидкость для унитаза. Ей нужно заполнить вазу на одну треть, а после аккуратно перемещая сосуд в руках, распределить средство по его стенкам. Затем оставить на 20 минут и тщательно промыть сосуд.

Вазу также можно очистить с помощью риса и соды. Для этого потребуется полстакана крупы и столько же соды. Нужно высыпать все в вазу и залить теплой водой. Этот способ избавит сразу от двух проблем: рис отшелушит накопившуюся грязь, а сода нейтрализует неприятный запах.

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