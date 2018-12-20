20 декабря в России отмечают День работников органов безопасности

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Указ об учреждении праздника в России в этот день был подписан в 1995 году.

Фото: ФСБ России

Служба безопасности РФ отмечает свой профессиональный праздник сегодня 20 декабря, указ об этом был подписан в 1995 году президентом РФ Борисом Ельциным.

До этого времени 20 декабря отмечался день работников советской госбезопасности.

Дата установлена в связи с выходом в этот день в 1917 году Декрета об учреждении «Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем». ВЧК была родоначальницей советских, а впоследствии и российских органов государственной безопасности.

В Российской империи тоже были органы, так или иначе занимавшиеся обеспечение безопасности государства — разведка, контрразведка, погранстража, но все они подчинялись разным ведомствам и не были объединены в одну общую систему.

В современной России в систему, отвечающую за безопасность государства входят несколько крупных ведомств, среди которых Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба охраны.

Сотрудники службы безопасности за последние пять лет предотвратили преступления, грозившие России экономическим ущербом более чем на 900 миллиардов рублей. За эти преступления в том числе по коррупционным делам, были осуждены почти 13 тысяч человек.

По данным РИА Новости, с начала 2018 года спецслужбами России было предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков, задержаны 63 бандита и 142 их пособника. Были выявлены 70 ячеек международных террористических организаций, в том числе 38 ячеек террористической организации «Исламское государство»*,  задержаны 777 их сторонников.

Сотрудники службы безопасности занимаются предотвращением возможных террористических атак во время проведения в России крупнейших мировых культурных и спортивных мероприятий, таких как Олимпиада-2014 в Сочи или ЧМ-2018.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как благодаря слаженной работе спецслужб России и их коллег из других стран были предотвращены теракты в том числе с использованием террористок-смертниц во время ОИ-2014.

* - организазация, запрещенная на территории РФ и других стран.

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