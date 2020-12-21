Зимнее солнцестояние: Как самый короткий день в 2020 году повлияет на здоровье людей?

Жители северного полушария Земли 21 декабря отмечают зимнее солнцестояние. Этот день будет самым коротким в 2020 году и наступит в 7 часов 19 минут по московскому времени. А ночь с воскресенья на понедельник будет самой длинной в году — ее продолжительность составит, например, в столице 17,5 часов.

После длинной ночи наступит настоящая астрономическая зима, хотя календарная вступила в свои права почти месяц назад. Вместе с ней будет увеличиваться длина светового дня.

Активность Солнца будет на крайне низком уровне, а вот его энергетика — необычайно мощной. Астрологи предостерегают, что энергия этих суток будет давить на людей. А вот астрономы в свою очередь подчеркивают, что в этот период происходит смена сезонов и начинаются самые сильные морозы, что может сказаться на здоровье.

Для большинства народов по всему миру с астрономическими циклами были связаны множество обрядов. На Древней Руси, например, в день зимнего солнцестояния пытались задобрить Карачуна — божество холода и мрака. Позднее традиция изменилась, и праздник стал олицетворять победу добра над злом — так же как света над тьмой.

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