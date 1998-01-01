Горноспасатели обнаружили тело девятого погибшего в шахте в Соликамске

Тела всех девятерых строителей обнаружены горноспасателями в аварийной шахте в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.
Вероятно, причиной возгорания 22 декабря могло послужить проведение ремонтных работ в строящемся стволе шахты. По предварительной информации, загорелась монтажная пена или строительный мусор. В это время под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.
Сообщается, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. На каждого рабочего будет выделено по два миллиона рублей и по миллиону страховых средств, также на каждого иждивенца будет выплачен среднегодовой заработок за прошедший год. Сейчас спасатели начали подготовку к эвакуации обнаруженных тел погибших.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Пермского края дал подробный отчет о произошедшем на шахте в Соликамске.