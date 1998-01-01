Горноспасатели обнаружили тело девятого погибшего в шахте в Соликамске

Тела всех девятерых строителей обнаружены горноспасателями в аварийной шахте в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

Вероятно, причиной возгорания 22 декабря могло послужить проведение ремонтных работ в строящемся стволе шахты. По предварительной информации, загорелась монтажная пена или строительный мусор. В это время под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.

— Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек. Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро (тел в одной группе — прим.ред.), — рассказали в оперативном штабе.

Сообщается, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. На каждого рабочего будет выделено по два миллиона рублей и по миллиону страховых средств, также на каждого иждивенца будет выплачен среднегодовой заработок за прошедший год. Сейчас спасатели начали подготовку к эвакуации обнаруженных тел погибших.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Пермского края дал подробный отчет о произошедшем на шахте в Соликамске.