25 декабря миллионы христиан по всему миру встречают один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. В этот день рождение во плоти Иисуса Христа от Девы Марии отмечают по григорианскому и новоюлианскому календарю.

До IV века событие Рождества Бога Сына отдельно не праздновалось, о нем упоминали 6 января в день Богоявления.

Древневосточные церкви до сих пор празднуют Рождество в один день с Крещением Господнем — 6 января.

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В Римско-католической церкви, также как и в Православной, Рождество занимает второе после Пасхи место. 25 декабря во всех храмах проходят торжественные мессы. Традиционно их три: Месса ночью, Месса на заре и Месса днем. Кроме того, с 1978 года в католических храмах возобновлены всенощные рождественские мессы, по-другому их называют Пастырскими.

Торжественные мероприятия проходят повсеместно, не только 25 декабря, но и накануне. В частности, в Вифлееме перед храмом Рождества Христова в ночь с 24 на 25 декабря состоялся праздничный концерт.

Праздник Рождества продолжается восемь дней, вплоть по 1 января. Во многих странах Рождество — это выходной день. Есть государства, где граждане отдыхают по два и по три дня. В Белоруссии и на Украине праздничными выходными днями считаются и 25 декабря и 7 января.

В полдень, 25 декабря, (в 14:00 по московскому времени) глава Римско-католической церкви обратится к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру").

Ранее Пятый канал сообщал, что в китайском городе Линфан, что находится недалеко от столицы КНР Пекина, жителям запретили украшать дома какими-либо атрибутами Рождества. В городе также отменены праздничные распродажи. Запрет на Рождество и праздничные мероприятия введен из-за того, что они «пропагандирует религию», отмененную китайскими властями.