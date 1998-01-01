Новые песни Пугачевой попали в сеть

Отрывки из двух новых песен Аллы Пугачевой попали в сеть, сообщает сайт KP.RU. Не исключают и такую версию — треки выложили неизвестные взломщики.

Алла Пугачева долгое время не давала серьезных концертов и вот настал подходящий момент — Примадонна решила дать серию концертов к своему 70-летию. Возвращение Аллы Борисовны вызвало ажиотаж — на концерт в Большом Кремлевском дворце билеты были раскуплены за один день.

В дополнение к ажиотажу вокруг юбилейного концерта в сети появились отрывки из новых песен Пугачевой — «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу, то и пою».

Ранее Пятый канал рассказывал, кому Пугачева помогла прославиться.