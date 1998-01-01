Лайфхак: как раз и навсегда решить проблему с хранением мелких предметов

Хотя бы раз каждый сталкивался с тем, что не мог найти среди горы различных небольших предметов нужную вещь. Особенно хорошо это знакомо тем, кто активно занимается мелким ремонтом или рукоделием. Однако такой проблемы больше не возникнет, если воспользоваться лайфхаком, позволяющим быстро и очень легко рассортировать различную «мелочевку».

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Прежде всего, подготовьте банки с завинчивающейся крышкой. Важно, чтобы банки были небольшими по размеру — иначе лайфхак не удастся. Лучше всего очистить заготовки от изначальных этикеток. Надписи будут мешать вам видеть, что находится внутри.

Затем прикрепите крышки от банок к нижней поверхности полки или шкафчика. Фиксировать их лучше всего шуруповертом — так вы всегда будете уверенны в том, что ничего не отвалится и не упадет.

В баночки положите то, что собираетесь хранить, и прикрутите их к подвешенным крышкам. Благодаря такому лайфхаку любые мелкие предметы будут храниться упорядоченно, а их контейнеры не займут лишнего места на ваших полках.

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