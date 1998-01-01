Следственный комитет прокомментировал убийство четырех человек в Ульяновске

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Правоохранители предполагают, что сам убийца после расправы покончил с собой.

Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ по Ульяновской области

Следственное управление СК по Ульяновской области прокомментировало трагедию в Ульяновске, где 25 декабря в одной из квартир были обнаружены тела четверых человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

— Одна из версий — мужчина, расправившись с семьей выстрелил себе в голову. Однако следствие сделает вывод на основании соответствующих медицинских заключений, — рассказал представитель СК.

Во вторник,25 декабря, в одной из квартир Заволжского района Ульяновска были найдены тела четверых человек со следами огнестрельных ранений. Среди жертв была женщина 48 лет, две девочки 11-и и 15 лет, а также мужчина возрастом примерно сорока лет. 17-летний парень был госпитализирован с ранением в плечо.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места трагедии.

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