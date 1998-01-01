Шокирующие кадры: момент обрушения подъезда после взрыва в Магнитогорске

Жители дома напротив пострадавшей от хлопка газа девятиэтажки ранним утром 31 декабря в Магнитогорске сняли на видео шокирующие кадры первых минут после ЧП и последовавшего за ним полного обрушения всего подъезда.

Шокированные соседи, которых грохот разбудил около шести утра, в панике пытались понять что происходит, звонили спасателям, а один из них снимал происходящее за окном на видео. На их глазах огромная часть подъезда стремительно рухнула вниз.

К настоящему моменту официально известно о четырех погибших. Пять человек госпитализированы. Еще, как минимум, восьмерым оказана помощь медиками на месте. Спасатели продолжают разбор завалов. На место ЧП прибыл глава МЧС Евгений Зиничев и министр Здравоохранения Вероника Скворцова.

Предварительно, эпицентр взрыва находился Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Расследование взято под контроль центрального аппарата СК.