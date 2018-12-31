Задержанного в Москве шпиона Пола Уилана уволили из армии США за воровство

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Американский гражданин, которого подозревают в шпионской деятельности, якобы прибыл в РФ на свадьбу к своему сослуживцу.

Фото: www.globallookpress.com

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в причастности к шпионажу, был в свое время уволен из американских вооруженных сил за воровство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Уилан начал военную службу в 1994 году морским пехотинцем. Дослужился до звания штаб-сержанта. В 2004 и в 2006 годах принимал участие в боевых действиях в Ираке. А в 2008 году был уволен из армии и осужден за воровство.

Уилан якобы занимался и в США, и в других странах, обеспечением «физической безопасности» на предприятиях компании по производству запчастей для автомобилей. Он регулярно посещал Россию и немного владеет русским языком.

В этот раз, по данным издания, Уилан прибыл в РФ на свадьбу к своему бывшему сослуживцу, который женился на гражданке России. Бывшего штаб-сержанта задержали сотрудники спецслужб 28 декабря 2018 года во время проведения шпионской акции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Уилану грозит до 20 лет лишения свободы. В МИД РФ заявили, что своевременно уведомили посольство США в России о произошедшем.

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