Каким актера Ивана Бортника запомнят зрители и коллеги

Советский и российский актер театра и кино умер 4 января 2019 года около 23.00. Об этом сообщила его жена Татьяна Борзых.

— Врачи говорят, что скорее всего тромб, — добавила супруга Ивана Сергеевича, говоря о причине смерти артиста.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве в интеллигентной семье. Решение стать артистом принял еще в детстве. Занимался в самодеятельной студии при парке Горького в столице.

Учился в Государственном институте театрального искусства, потом в театральном училище имени Щукина, которое окончил в 1961 году. Дебют в кино состоялся тогда же — в фильме Всеволода Воронина «Исповедь» Иван исполнил роль художника Василия. После он был одним из ведущих актеров московского Театра на Таганке, в свое время очень дружил с Владимиром Высоцким.

Впоследствии Высоцкий даже посвятил Бортнику одну из своих песен «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…»

В кино Ивану Сергеевичу долгое время доставались роли второго плана, он играл солдат, колхозников, уголовников. Легендарной его сделала роль бандита по кличке Промокашка в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где одного из главных персонажей — капитана Жеглова — сыграл его друг Владимир Высоцкий.

Всего на счету Ивана Бортника около 50 киноролей.

В Театре на Таганке за свою актерскую карьеру Иван Сергеевич сыграл центральные и главные роли в постановках « Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов». Работы в этих спектаклях принесли ему популярность и признание зрителей и критики.

По воспоминаниям коллег и друзей, несмотря на закрепившееся за Бортником экранное амплуа недалекого, простого человека, Иван Сергеевич был очень начитанным и образованным. Любил и с большим почтением относился к русской литературе.

В последнее время Иван Бортник был задействован только в постановке «Высоцкий» — спектакле-воспоминании о великом мастере таганской сцены.

Иван Бортник ушел из жизни не дожив чуть более трех месяцев до своего 80-летия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что его друг актер и поэт Владислав Маленко назвал Ивана Сергеевича последним великим русским артистом.