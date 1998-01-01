Каким актера Ивана Бортника запомнят зрители и коллеги

, 4:08 Видео 181

Народный артист России ушел из жизни 4 января в возрасте 79 лет.

Фото, видео: Кадр из т/ф "Место встречи изменить нельзя" (1979 г.) / реж. С. Говорухин

Советский и российский актер театра и кино умер 4 января 2019 года около 23.00. Об этом сообщила его жена Татьяна Борзых.

 — Врачи говорят, что скорее всего тромб, — добавила супруга Ивана Сергеевича, говоря о причине смерти артиста.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве в интеллигентной семье. Решение стать артистом принял еще в детстве. Занимался в самодеятельной студии при парке Горького в столице.

Учился в Государственном институте театрального искусства, потом в театральном училище имени Щукина, которое окончил в 1961 году. Дебют в кино состоялся тогда же — в фильме Всеволода Воронина «Исповедь» Иван исполнил роль художника Василия. После он был одним из ведущих актеров московского Театра на Таганке, в свое время очень дружил с Владимиром Высоцким.

Впоследствии Высоцкий даже посвятил Бортнику одну из своих песен «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…»

В кино Ивану Сергеевичу долгое время доставались роли второго плана, он играл солдат, колхозников, уголовников. Легендарной его сделала роль бандита по кличке Промокашка в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где одного из главных персонажей — капитана Жеглова — сыграл его друг Владимир Высоцкий.

Всего на счету Ивана Бортника около 50 киноролей.

В Театре на Таганке за свою актерскую карьеру Иван Сергеевич сыграл центральные и главные роли в постановках «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов». Работы в этих спектаклях принесли ему популярность и признание зрителей и критики.

По воспоминаниям коллег и друзей, несмотря на закрепившееся за Бортником экранное амплуа недалекого, простого человека, Иван Сергеевич был очень начитанным и образованным. Любил и с большим почтением относился к русской литературе.

В последнее время Иван Бортник был задействован только в постановке «Высоцкий» — спектакле-воспоминании о великом мастере таганской сцены.

Иван Бортник ушел из жизни не дожив чуть более трех месяцев до своего 80-летия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что его друг актер и поэт Владислав Маленко назвал Ивана Сергеевича последним великим русским артистом.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:21
Личные доходы Петра Порошенко за 2018 год выросли в десятки раз
5:00
Военные РФ привезли гуманитарную помощь в лагерь беженцев из провинции Идлиб
4:39
Huawei наказала своих сотрудников за использование iPhone
4:08
Каким актера Ивана Бортника запомнят зрители и коллеги
3:37
Без золота. «Молодежка» РФ в полуфинале МЧМ проиграла сборной США по хоккею
3:34
Трамп пригрозил ввести в США чрезвычайное положение
3:27
Супруга Ивана Бортника рассказала о вероятной причине смерти артиста
3:02
«Последний великий русский артист»: Поэт Владислав Маленко об умершем Иване Бортнике
2:52
Актер Иван Бортник ушел из жизни
2:47
Российский предприниматель Дмитрий Макаренко задержан по запросу ФБР
2:26
Видео: Возле двух церквей в центре Москвы полыхает здание
2:09
Пророчество Айзека Азимова о Третьей мировой войне может сбыться уже в 2019 году
1:50
«Его парализовало»: Москвичка рассказала про соседа, которого покусала собственная кобра
1:19
Стало известно о госпитализации легендарного Диего Марадоны
1:07
В посольстве РФ в Бенине прокомментировали захват пиратами корабля с россиянами
0:47
Момент столкновения со столбом автобуса с детьми попал на видео
0:25
У берегов Африки пираты захватили корабль с россиянами на борту
0:15
Видео: В столице Чили произошел теракт
0:08
Стали известны причина и число пострадавших в ДТП в Петербурге
23:59
Фигурист Илья Авербух подаст в суд на мошенников, использовавших его имя

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Супруга Ивана Бортника рассказала о вероятной причине смерти артиста

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество