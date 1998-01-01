Каким актера Ивана Бортника запомнят зрители и коллеги

Советский и российский актер театра и кино умер 4 января 2019 года около 23.00. Об этом сообщила его жена Татьяна Борзых.
Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве в интеллигентной семье. Решение стать артистом принял еще в детстве. Занимался в самодеятельной студии при парке Горького в столице.
Впоследствии Высоцкий даже посвятил Бортнику одну из своих песен «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…»
В кино Ивану Сергеевичу долгое время доставались роли второго плана, он играл солдат, колхозников, уголовников. Легендарной его сделала роль бандита по кличке Промокашка в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где одного из главных персонажей — капитана Жеглова — сыграл его друг Владимир Высоцкий.
Всего на счету Ивана Бортника около 50 киноролей.
В Театре на Таганке за свою актерскую карьеру Иван Сергеевич сыграл центральные и главные роли в постановках «
По воспоминаниям коллег и друзей, несмотря на закрепившееся за Бортником экранное амплуа недалекого, простого человека, Иван Сергеевич был очень начитанным и образованным. Любил и с большим почтением относился к русской литературе.
Иван Бортник ушел из жизни не дожив чуть более трех месяцев до своего 80-летия.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что его друг актер и поэт Владислав Маленко назвал Ивана Сергеевича последним великим русским артистом.