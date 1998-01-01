«Прощай Ваня»: Садальский почтил память ушедшего из жизни Ивана Бортника

Известие о смерти известного советского и российского актера Ивана Бортника потрясла представителей театральной среды. Соболезнования близким артиста выражают его коллеги и друзья. Среди них актер Станислав Садальский. На своей страничке в Instagram он опубликовал выдержку из одного интервью, который когда-то давал Бортник журналистам «Российской газеты».

Владимир Высоцкий и Иван Бортник. instagram.com @stassadal

— ПРОЩАЙ, ВАНЯ (((

— Славы вам хватало?

— Хватало.

— Денег?

— Никогда у меня их не было.

— Любви?

— Любил я. Меня любили. Но любви никогда не хватает.

— Спокойствия?

— Вот чего не было, того не было. В моей профессии нельзя себя щадить.

/из интервью Ивана Бортника «Российской газете"/ — написал Садальский.

В комментариях подписчики актера написали сотни сообщений с соболезнованиями, а также словами благодарности за прекрасные роли в театре и кино.

— Прекрасный русский актер!

— Уходят актеры, уходит эпоха.

— Как же жаль, что уходят…

— Смотрел «Зеркало для героя»… Он был там великолепен!.. Светлая память, — написали в сети.

Ранее Пятый канал сообщал о том, в каких фильмах и спектаклях играл Иван Бортник, а также каким его запомнят коллеги и зрители.