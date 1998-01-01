Лайфхак: средство для мытья посуды из подручных материалов

После сытного обеда на даче или в загородном доме нужно помыть посуду, но как это сделать вдали от городских удобств? Кран и раковину может заменить тазик и колонка, а что делать, если нет моющего средства и жир никак не отстает от тарелок и сковородок? Вам поможет простой рецепт самодельного «борца с жиром на тарелках» из подручных ингредиентов.

Для начала понадобится простое хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке, а получившуюся стружку растопить на водяной бане. После того как мыло расплавится, смело вливайте в него столовую ложку водки и столько же глицерина. Остужаем полученную смесь, заливаем в удобную емкость и готово — можно мыть посуду без походов в гипермаркет.

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