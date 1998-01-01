Лайфхак: ищем мелкие предметы в квартире при помощи носка

Как часто мы теряем вещи в хаосе городской квартиры? Бывает, что по несколько часов невозможно найти пульт, ключи, телефон или второй носок. Что уж говорить о мелкой утвари. Простой и эффективный способ от Пятого канала позволит вам найти любую мелочь в квартире.

Вам понадобится обычный пылесос — не спешите включать его в розетку. Для начала мы снимаем насадку, а на трубку наденем капроновый носок. Чтобы конструкция держалась, закрепим эту деталь одежды несколькими канцелярскими резинками. Теперь можно включать пылесос и сколько угодно собирать им мелкие предметы с ковра, из-под дивана, за шкафами и в прочих труднодоступных местах. Капрон не даст потерянным серьгам и заколкам улететь в пылесборник и при этом вам не придется часами ползать по квартире, вглядываясь в щели между мебелью и собирая пыль под диванами.

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