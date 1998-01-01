Пластические хирурги просят ни в коем случае не повторять в домашних условиях процедуру омоложения лица Vampire Facial, которую в своем шоу прошла Ким Кардашьян, пишет The Sun.

Врачи забили тревогу, когда увидели отчет бьюти-блогера Лорен Шиверс. Женщина провела процедуру с плазмой крови и иглами в домашних условиях и опубликовала пошаговую инструкцию. Несмотря на предупреждения автора об опасности такого омоложения, медики полагают, что этому примеру могут последовать юные девушки, чтобы сэкономить деньги.

Хирурги отмечают, что такой лифтинг могут выполнить только профессионалы в специальных условиях. Домашние процедуры могут привести к слепоте, некрозу кожи лица, заражениям и повреждению нервов. Для улучшения состояния кожи лица врачи рекомендуют правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кардашьян худеет после Рождества.