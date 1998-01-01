С 1 января 2019 года в России вступили в силу ограничения беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Теперь заграничные покупки свыше 500 евро облагаются налогом в 30%. Раньше сумма была в три раза больше. Сократился и общий вес товара — с 50 до 25 килограмм.

Сколько же времени понадобится таможенникам, чтобы оценить весь заграничный товар?

Больше недели граница живет по новым правилам, а туристам и дела нет.

— Почему я не могу привезти то, что хочу, то, что не запрещено, за то, что я могу заплатить. Таможня особо не подготовлена к тому досмотру, который должен проводиться, — рассказал один из водителей.

В такой неразберихе на проверку уйдет много времени. Так что пока верят туристам на слово. Тем более, что памятки об изменениях расклеили, а новые декларации еще не завезли.

— Ну где было бы написано про 25 килограмм и 500 евро? Старые, видишь, еще декларации. Просто я думала, продукты, — сетует одна из путешественниц.

— Вообще не понятны меры эти ограничительные, они же действуют только, когда пересекаешь границу на автомобиле, ничего не поменялось, когда летишь на самолете, — говорит российский турист.

— Я считаю, что это бред. Люди зачастую приезжают в Финляндию, чтобы закупиться вещами, лекарствами, — считает другой россиянин.

На российско-китайской границе и вовсе, это — челночный бизнес.

— У нас в городе — это целый пласт — мы все в шоке сейчас, не знаем, как нам быть, как нам жить, как-то надо сначала все начинать, — считает местная предпринимательница с пятилетним стажем.

Она легко прикинула, что с новым налогом — сплошные убытки. Скорее всего, с бизнесом придется расстаться.

— Мы обращаемся обычно в турфирму, которые возят так называемых «помогаек», они покупают путевку по самой минимальной цене и на обратном пути вывозят товар на 50 килограмм, — рассказала она.

Возможно, для борьбы с такими «помогайками» и были придуманы новые правила. Но есть же и обычные туристы.

Сразу видно, это — россияне заграницей. Из автобуса — на свой страх и риск — бегом в супермаркет. Дания, Норвегия, Финляндия. Они путешествовали по Скандинавии и много потратили.

— Шесть дней — это не предел, мы едем и на 13 дней, и на 15, что-то хочется привезти, безусловно. 500 евро — это просто несерьезно, — уверена гид-экскурсовод.

К примеру, на товар на 600 евро — налог — 180 евро. Это даже звучит невыгодно. И точно не в пользу такс фри.

— Просто не все будут брать чеки с собой, не будут брать упаковку. Всегда трудно доказать: вы это купили или носите постоянно, — считает президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

Эксперты предполагают, что когда все-таки привезут новые декларации, а шопоголики начнут активно хитрить с чеками и упаковкой, время ожидания на границе увеличится в разы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что с 1 января 2019 года в России вступают в силу ограничения беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.