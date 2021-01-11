Не нужно путать его с Международным днем благодарности, который отмечается в сентябре, и Днем благодарения, дата которого выпадает на четвертое воскресенье ноября. Это — день волшебного слова, которое неизменно делает наш мир лучше.

Слово «спасибо», согласно общепринятому мнению, является сокращением от слов «спаси бог», первое его появление в русских летописях датируется 1586. Зафиксировано оно было не где-нибудь, а в словаре-разговорнике.

11 января, День «спасибо», часто отмечается в школах и детских садах. Ведь элемент внедрения в речь детей слов вежливости имеет неоценимое педагогическое значение. На уроках по внеклассной работе в школе учителя рассказывают детям, как будет «спасибо» на разных языках, учат применять это волшебное слово в разных жизненных ситуациях.

Психологи утверждают: слово «спасибо» положительно влияет на эмоциональный фон человека, а, следовательно, и на здоровье, и на умственную деятельность. Слова-выражения любви, дружбы, благодарности рекомендуют почаще применять в жизни: даже если они не найдут отклика у респондента, они благотворно повлияют на вас самих.

В Сети можно найти множество примеров того, как День «спасибо» отмечается в школах. Но и дома стоит почаще напоминать ребенку: это очень важное слово, без которого наша речь и наша жизнь теряет эмоциональную окраску. Задумывались ли вы о том, как влияет речь на психологическое поле человека? 11 января — день, когда стоит об этом задуматься! Психологи гарантируют: частое использование позитивно окрашенных лексем повышает эмоциональный тонус.

Возможно, кто-то из детей в школе задумается, почему так поздно появилось слово «спасибо». Дело в том, что раньше наши предки использовали слово «благодарность», «благодарю» — «дарю благо». Как и слово «спасибо» это слово несет мощнейший позитивный заряд. Однако оно восходит к древнейшим временам Руси, когда та была еще языческой. Когда же в культуре России прочно закрепилось христианство, на смену ему пришла краткая молитва, позже сократившаяся до одного слова — «спаси бог».

В английском языке слово «спасибо» — Thank You — тоже имеет значение, более глубокое, чем привычное нам небрежно бросаемое слово вежливого ответа. Практически во всех языках «спасибо» несет глубинный смысл, почти мистический.

По мнению психологов, слово «спасибо» соответствует легкому тактильному поглаживанию — именно так меняется эмоциональный фон.

Как отпраздновать Всемирный день «спасибо»?

В этот день почаще дарите добро. Сделайте мелкие добрые дела родителям, знакомым, даже прохожим на улице. Для детей актуально также помочь одноклассникам в школе, учителям, младшим ребятам. Не стоит даже рассчитывать на благодарность — ведь она должна идти от сердца, а не от вежливости. Но, получив в ответ «спасибо» — волшебное, мистическое слово — покатайте его на языке, вдумайтесь в его смысл. Так же поступайте, сами произнося его.

И Всемирный день «спасибо» принесет вам добро и радость, которые и вы подарите кому-то другому.