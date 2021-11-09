Ученые назвали семь основных симптомов рака

Медики из Великобритании назвали семь симптомов, говорящих о том, что вам необходимо обратиться к онкологу. Список огласили специалисты онкологического центра Макмиллан в Лондоне.

Как сообщают эксперты, спешить за медицинской помощью необходимо, если у вас появилась рана, которая не заживает слишком долго. Тревожным сигналом можно считать затруднения при попытке проглотить что-нибудь или сглотнуть слюну. Кашель с хрипотой также не стоит оставлять без внимания — это может быть симптомом онкологического заболевания.

Кроме того, стоит обратить внимание на изменение цвета или размера родинок. Проконсультироваться с врачом-онкологом необходимо и в случаях, если вы заметили неожиданные изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, обнаружили в любом участке тела неизвестное уплотнение или комок, или не можете установить причину кровотечения.

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