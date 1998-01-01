Старый Новый год — милый словесный каламбур и возможность еще раз прикоснуться к зимнему чуду, загадать желание, встретиться с близкими и родными за щедрым праздничным столом.

Новый год по старому стилю, отмечается в России в ночь с 13 на 14 января. Официальным праздником в нашей стране он не является. Тем не менее он очень любим миллионами россиян. Для многочисленных туристов, проводящих эти зимние дни в России, празднование Старого Нового года является чем-то удивительным и крайне необычным.

Однако этот праздник отмечают не только в России. Традиция встречать Новый год по старому стилю есть еще и в ряде стран, бывшего Советского Союза, а также в Японии, Швейцарии, Македонии, Марокко и Алжире и других.

Откуда появилось понятие «Старый Новый год»

January 1 calendar

Старый Новый год появился в нашем календаре в связи со сменой летоисчисления, когда пришедшие к власти большевики, 14 февраля 1918 года перевели страну с юлианского календаря на григорианский. Разница между календарями составляла 13 дней..

До перехода на новый календарь в России 14 января отмечали Васильев день. В этот день Православная Церковь празднует Обрезание Господне и чтит память Святого Василия Великого.

Были у праздника и другие названия: Василий Свинятник, Свиной праздник — Василий считался покровителем свиноводства и земледелия.

Традиции

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Традиционно утром 14 числа крестьяне ходили по домам, совершая обряд посевания — имитировали сев, обсыпали комнату хозяев зерном. Обычно «сеяли» дети, чаще мальчики. При этом сев сопровождался приговорами и песнями с пожеланиями благополучия.

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Сеяльщиков хозяева благодарили вкусными угощениями.

Вечер 14 января называли Щедрый вечер — люди проявляли щедрость во всем, хозяйки накрывали пышные столы, соревнуясь друг с другом. Считалось, что того, кто накроет самый лучший стол, весь год будет преследовать удача. Традиционными блюдами были каша с мясом или салом, различные пироги и блины. Очень ценились блюда из свинины: холодец, жаркое, пироги со свининой.

В наше время эти традиции сохранились разве что в небольших городках, селах и деревнях. Но и там эти обычаи встречаются все реже и реже. Про большие города и говорить нечего — в них об этих традициях знают единицы.

В современном мире одним из главных обычаев в этот день является традиция лепить вареники с сюрпризом, также берущая свои корни из древности. Начинкой может быть все, что угодно. Главное, предупредить гостей о «волшебной» начинке.

Приметы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Считается, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», — это относится и к празднованию старого Нового года. А потому в этот день надо накрывать праздничные столы, надевать красивые вещи, исключить все ссоры и негатив, и дарить друг другу только улыбки и хорошее настроение.

По поверью, нельзя считать мелкие монеты — это сулит слезы весь следующий год.

Не желательно давать в долг — иначе сам весь будущий год в долгах будешь.

Не рекомендуется выносить мусор — счастье вынесешь. И уборку в этот день тоже проводить не стоит. Лучше сделать ее накануне.

Нельзя произносить слово «тринадцать», так как это может навлечь беду.

А вот хорошей приметой считалось, если в дом зайдет человек из многодетной семьи — он принесет достаток и благополучие на весь грядущий год.

Чтобы предстоящий год не был несчастным и одиноким, девушкам не рекомендуется встречать праздник в сугубо женской компании.

Гадания

© РИА Новости

В ночь с 13 на 14 января девушки гадали, чтобы узнать свое будущее. «Загадает девица красная под Василья на старый Новый год — все сбудется, а что сбудется — не минуется!» — говорили в народе про этот день. Продолжались эти гадания до Крещения, до 19 января.

Вариантов гадания очень много. Вот только некоторые из них.

Гадание по тени от сгоревшей бумаги — это одно из самых распространенных. Гадать нужно в темной комнате с зажженной свечкой. Лучше ночью. Возьмите лист бумаги, скомкайте его, положите на ровную невоспламеняющуюся поверхность (можно взять тарелку и перевернуть ее вверх дном). Поставьте напротив стены, на которой хорошо будет видна тень. Рядом должна быть зажженная свеча, чтобы бумага отбрасывала тень на стену. Положите бумагу на эту поверхность, загадайте про себя желание или задайте волнующий вас вопрос, и подожгите ее. Когда она догорит, аккуратно поворачивая тарелку с пеплом, постарайтесь в отбрасываемой им тени увидеть ответ на ваш вопрос.

Гадание с гребешком. Перед сном нужно положить под подушку гребешок, приговаривая: «Суженый мой ряженый, приди, расчеши мне голову!». Тот, кого увидите во сне, и есть суженый. Если приснившийся, во сне расчесывает волосы гадающей девушке, или сам расчесывается этой расческой — в этом году гадающая выйдет замуж.

Гадание на бумажках. Перед тем, как лечь спать в ночь с 13 на 14 января, возьмите 10 отдельных бумажек, напишите на них по одному своему желанию, сверните и положите под подушку. Утром вытяните одну из них. Бумажку с каким желание вытянете, то и исполнится в этом году. Одной из вариаций этого гадания является следующее: вместо желаний на бумажках нужно написать имена, бумажки свернуть, положить под подушку, бумажку с каким именем утром вытянете, так и будут звать жениха.

Старый Новый год - один из тех, замечательных праздников, которые хранят память народа и обычаи предков. Позволяют нам заглянуть в глубь веков и увидеть , чем жили, дышали, о чем мечтали и во что верили наши предки.

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