Сила ума: Шахматные гении современности

Шахматы — древнейшая логическая игра. Самая популярная в мире среди настольных игр. Родиной шахмат считается Индия. Влияние шахмат на интеллект изучено в теории и подтверждено на практике. Шахматы развивают логическое мышление, тренируют память, развивают творческие способности.

Во время турниров в залах царит относительная тишина. Как и в любых видах спорта, ход ожесточенной (но бесшумной) интеллектуальной борьбы комментирует комментатор. Это Сергей Шипов, очень уважаемый популяризатор шахмат. Автор книг и блогер комментирует почти все российские и зарубежные турниры.

Существует три категории официальных шахмат, по которым ФИДЕ проводит турниры: классические шахматы (с классическим контролем времени), рапид и блиц.

Рапид и блиц отличается от классических шахмат тем, что на обдумывание ходов даётся ограниченное время. Причём в рапиде время на всю партию 15 минут плюс 10 секунд на ход, а в блице 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход.

Самый «раскрученный» шахматист Сергей Карякин. В 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гинесса. За навыки умелой игры в защите он получил прозвище «министр обороны». Карякин завоевывал титул чемпиона мира по рапиду в 2012 и по блицу в 2016.

Многократный чемпион мира по классическим шахматам, гений из Норвегии — Магнус Карлсен имеет наивысший ретинг и в рапиде (2903). Носит прозвище «шахматный Моцарт».

В голубой рубашке делает ход знаменитый 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд по прозвищу «мадрасский тигр». Свое прозвище индиец, родом из города Мандраса (ныне Ченнай), получил за атакующий стиль. Индийские тигры — одни из самых опасных хищников в мире.

Выходцы из бывшего СССР доминируют в шахматных турнирах, на снимке Шахрияр Мамедьяров представляющий Азербайджан. Имеет прозвище «Шах». В семье Мамедьяровых сильны шахматные традиции: старшая и младшая сестры Шахрияра также являются гроссмейстерами.

Российскйи гроссмейстер Ян Непомнящий входит в первую десятку рейтинга игроков в быстрые шахматы. Помимо шахмат Ян Непомнящий увлекается киберспортом, некоторое время назад был отличным игроком в игру Dota-2. В настоящее время Ян больше сосредоточен на шахматах.

В женском турнире также встретились сильнейшие шахматистки. В женском блице победила наша соотечественница Екатерина Лагно, в женском турнире по рапиду лучшей стала китаянка Цзюй Веньцзюнь.

Рейтинги у женщин стандартно ниже мужских. Только поэтому прекрасная половина человечества крайне редко попадает в турнирные сетки мировых чемпионов-мужчин. Однако мужские и женские турниры обычно проходят в одном и том же помещении, зал «делится» пополам.

Шахматный робот может играть одновременно с тремя противниками на трёх досках. Эта интересная игрушка физически перемещает фигуры на столе. Роботы не копируют ничью игру. «Бездушные машины» не совершают ошибок, свойственные гибкому уму человека.

В настоящее время человек не всегда может соперничать с компьютерным интеллектом. Лидером среди шахматных программ является нейронная сеть AlphaZero. И еще ни одному гроссмейстеру не удавалось поставить ей мат.