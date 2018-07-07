Сила ума: Шахматные гении современности
Шахматы — древнейшая логическая игра. Самая популярная в мире среди настольных игр. Родиной шахмат считается Индия. Влияние шахмат на интеллект изучено в теории и подтверждено на практике. Шахматы развивают логическое мышление, тренируют память, развивают творческие способности.
Во время турниров в залах царит относительная тишина. Как и в любых видах спорта, ход ожесточенной (но бесшумной) интеллектуальной борьбы комментирует комментатор. Это Сергей Шипов, очень уважаемый популяризатор шахмат. Автор книг и блогер комментирует почти все российские и зарубежные турниры.
Существует три категории официальных шахмат, по которым ФИДЕ проводит турниры: классические шахматы (с классическим контролем времени), рапид и блиц.
Рапид и блиц отличается от классических шахмат тем, что на обдумывание ходов даётся ограниченное время. Причём в рапиде время на всю партию 15 минут плюс 10 секунд на ход, а в блице 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход.
Самый «раскрученный» шахматист Сергей Карякин. В 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гинесса. За навыки умелой игры в защите он получил прозвище «министр обороны». Карякин завоевывал титул чемпиона мира по рапиду в 2012 и по блицу в 2016.
Многократный чемпион мира по классическим шахматам, гений из Норвегии — Магнус Карлсен имеет наивысший ретинг и в рапиде (2903). Носит прозвище «шахматный Моцарт».
В голубой рубашке делает ход знаменитый 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд по прозвищу «мадрасский тигр». Свое прозвище индиец, родом из города Мандраса (ныне Ченнай), получил за атакующий стиль. Индийские тигры — одни из самых опасных хищников в мире.
Выходцы из бывшего СССР доминируют в шахматных турнирах, на снимке Шахрияр Мамедьяров представляющий Азербайджан. Имеет прозвище «Шах». В семье Мамедьяровых сильны шахматные традиции: старшая и младшая сестры Шахрияра также являются гроссмейстерами.
Российскйи гроссмейстер Ян Непомнящий входит в первую десятку рейтинга игроков в быстрые шахматы. Помимо шахмат Ян Непомнящий увлекается киберспортом, некоторое время назад был отличным игроком в игру Dota-2. В настоящее время Ян больше сосредоточен на шахматах.
В женском турнире также встретились сильнейшие шахматистки. В женском блице победила наша соотечественница Екатерина Лагно, в женском турнире по рапиду лучшей стала китаянка Цзюй Веньцзюнь.
Рейтинги у женщин стандартно ниже мужских. Только поэтому прекрасная половина человечества крайне редко попадает в турнирные сетки мировых чемпионов-мужчин. Однако мужские и женские турниры обычно проходят в одном и том же помещении, зал «делится» пополам.
Шахматный робот может играть одновременно с тремя противниками на трёх досках. Эта интересная игрушка физически перемещает фигуры на столе. Роботы не копируют ничью игру. «Бездушные машины» не совершают ошибок, свойственные гибкому уму человека.
В настоящее время человек не всегда может соперничать с компьютерным интеллектом. Лидером среди шахматных программ является нейронная сеть AlphaZero. И еще ни одному гроссмейстеру не удавалось поставить ей мат.
Однако, людям куда интереснее следить за игрой живых шахматистов. Пусть даже они не способны победить искусственный интеллект, зато только люди своей харизмой способны покорить миллионы сердец. И вдохновить на то, чтобы начать заниматься шахматами.
Фотограф Евгений Гаркуша