Рысь и домашняя кошка: Необычная дружба животных Ленинградского зоопарка

Рысь по кличке Линда родилась в Ленинградском зоопарке 26 июня 2007 года. Когда хищнику было два месяца, в ее вольер решили подсадить домашнюю кошку такого же возраста по кличке Дуся. Тогда размеры котят были примерно одинаковые.

Сотрудники зоопарка переживали, что животные могут не поладить. Первое время их лишь ненадолго оставляли в одном помещении, чтобы рысь и кошка могли привыкнуть друг к другу и вместе поиграть.

Общение происходило в присутствии киперов, специально обученных людей, которые внимательно наблюдали за поведением кошек. Лишь когда специалисты убедились, что животные поладили, их ссадили в один вольер.

Идея такого «ссаживания» заключалась в демонстрации посетителям разницы между рысью и домашней кошкой. Ведь одно дело предполагать, а другое дело видеть воочию.

Довольно быстро Линда «обогнала» Дусю в размерах. И стала больше своей соседки в несколько раз.

В дикой природе рысь могла бы полакомиться кошкой, но так как они вместе выросли, между Линдой и Дусей установилась настоящая дружба.

Линда и Дуся общаются и ведут себя как обычные кошки ластятся, трутся и вылизывают друг друга.

Только со стороны это выглядит немного необычно. Линда рысь выросла в довольно крупного хищника.

Дуся же даже для домашней кошки довольно миниатюрная.

За трогательными отношениями кошки и рыси с удовольствием наблюдают не только сотрудники Ленинградского зоопарка, но и посетители.

Сейчас Линда и Дуся живут в общем вольере, состоящем из двух помещений. В дальней комнате, устроенной для перегонки животных (чтобы можно было их там запереть на время уборки вольера) и для того, чтобы кошки могли отдохнуть от внимания посетителей, и для Дуси установлен специальный обогрев.

Также там для кошки стоит специальная конструкция, похожая на домик с узким входом. В нее сотрудники зоопарка ставят миску с едой для Дуси. Так как рысь не может добраться до миски через узкое отверстие в конструкции, киперы уверены, что кошка съедает свою порцию лакомств.

За более чем 10-летнюю дружбу рысь ни разу не проявила агрессии по отношению к кошке.