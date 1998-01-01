Пугачевой стало плохо на съемках шоу Галкина

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Примадонна покинула съемочную площадку программы «Сегодня вечером» до окончания записи.

Фото: ВКонтакте @allapugachevapro

Алле Пугачевой стало плохо на съемках очередного выпуска шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой, пишут Дни.ру.

Примадонна стала гостем шоу, посвященного Игорю Николаеву, с которым певица записала несколько популярных песен в 1980-х. В студии собрались и другие столпы отечественной эстрады — Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и Игорь Крутой.

В ходе съемки программы у Аллы Борисовны начался приступ. Ей было сложно дышать и кашлять, а кожа пошла пятнами. Пугачевой пришлось прервать съемки. Причиной тому могла стать аллергическая реакция. Присутствующие отметили, что перед записью программы, декораторы обильно посыпали студию искусственным снегом, который, возможно, и стал причиной приступа.

Позже Максим Галкин заявил, что с его супругой все в порядке, а съемки передачи проходили в конце ноября. По его словам, Пугачева покинула из-за неотложных дел, а не аллергии.

— Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у нее нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше верьте тому, что пишут в интернете. Короче, все хорошо! — заявил супруг Примадонны Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал публиковал о предсказании нумеролога, который напророчил расставание Галкина и Пугачевой.

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