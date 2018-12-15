Как стать блогером?

«Когда мне предлагали первые деньги, я ужасно оскорблялась»

У психолога по образованию и блогера по призванию Ники Климовой-Павловой несколько десятков тысяч подписчиков. Только в Instagram за девушкой следят более 37 тысяч людей. При том хэйтеров практически нет. Все-таки материалы крайне позитивные, никаких голых частей тела, ни одной цитаты о жизни в стиле «великих философов». Ко всему, в блогинг Ника пришла не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы делиться знаниями.

Фото: Instagram/ @klimova_nika

— Несколько лет назад я начала читать популярную книгу о творчестве «Путь Художника». Помимо чтения она подразумевает практики, которые нужно выполнять ежедневно и еженедельно. Эмоций и инсайтов было так много, что я начала писать о них в сеть. Так по хэштэгам меня нашли другие девочки и появилась первая аудитория в 400 человек. Котороя также активно три месяца выполняла со мной задания и следила за всеми успехами, — вспоминает Ника.

Интеграции в интернет среду сопутствовал и творческий кризис, переезд в другую страну, болезни… Тогда-то девушка и решила, что должна побороть неудачный ход событий в том числе благодаря поддержки у интернет-аудитории.



— Это был сложный этап, чтобы отвлечься помимо Пути Художника я решила сделать челлендж «Юбкотерапия», — который заключался в том, чтобы каждый день хорошо выглядеть. Стильно одеваться, делать прическу, краситься, даже если дождь, снег и все плохо. Отчеты также выкладывала в сеть. Называла я эти образы «униформой счастливой жизни» и они действительно помогли проснуться и разбудить жажду жизни. Изначально это был челлендж на 30 дней, но растянулся он на три года. Люди стали присоединяться и к нему тоже, после чего я запустила бесплатный марафон в котором участвовало более тысячи человек а аудитория выросла тысяч до двадцати.

Фото: Instagram/ @klimova_nika



Сейчас Ника Климова-Павлова ведет обучающие семинары, тренинги, вебинары. Большая часть из них посвящена самореализации, работе со стрессом, планированию.

— Сейчас мой блог про то, как построить отношения с самим собой. В свое время я просто «обчиталась» информации о том, как строить отношения с мужчинами, с родителями, с обществом, — и мне не хватало знаний, как стать лучшим другом и поддержкой себе. Поэтому сейчас я ищу информацию по теме, пробую на себе, делюсь ею.

Видео: youtube/ @Klimova_Nika

За три года блог удалось монетизировать. Сейчас он приносит хороший доход, сопоставимый со средней петербургской зарплатой. И да, сама Ника вернулась в Россию и продолжает работать в родной стране. И хотя блогинг — это не основной вид заработка психолога, доходы поступают на регулярной основе и их вполне можно учитывать в своем бюджете. Это при том, что еще несколько лет назад девушка крайне возмущалась, когда ей предлагали размещать рекламу.

— Изначально блог планировался как творческий проект. И это очень смешно вспоминать но, когда мне предлагали первые деньги или какие-то интересные коллаборации, я ужасно оскорблялась. Только потом узнала для чего нужна реклама в блоге и как ее правильно делать. Если считать материальные успехи, получается, что через полгода после открытия многие девочки, которые занимались хэндмейдом, стали присылать открытки, вещи и косметику в подарок и благодарность за бесплатный контент. Где-то через полтора года блог монетизировался, а через два стал приносить полноценную зарплату.

Фото: Instagram/ @klimova_nika

Ника Климова-Павлова считает, что если давать один исчерпывающий совет о том, как стать блогером, то он был бы: «Пишите о том, что волнует сейчас». О том, что мотивирует искать информацию, экспериментировать, делиться, исследовать. Именно горящие глаза привлекают людей, а не идеально выбранная ниша и безупречный визуальный контент.

«Я чистой воды пират»

Более пяти лет назад, вооружившись микрофоном, поп-фильтром, ноутбуком и собственным голосом, этот блогер, начал озвучивать зарубежные ролики, мультфильмы и даже полнометражные фильмы. VoicePower эксклюзивно для Пятого канала рассказал о направлении научпопа, страйках (наказание, обычно следующее после подачи жалобы правообладателя на видео)и донатах (добровольные пожертвования от других пользователей).

Видео: youtube/ @UChh4KdOL_b1D5oc3yJiaq6A

— Научпоп явно уступает по востребованности аудиторией прочим направлениям на youtube, поскольку это больше развлекательная площадка. Хотя сейчас образовательные и научпоп проекты всячески пробуют комбинировать основную цель своей деятельности с развлекательной частью. У меня на канале озвучки зарубежных проектов, не только научпоп. Это считается не оригинальным контентом. Хотя, конечно, свой труд по подготовке текста перевода и дальнейшей озвучке я считаю ещё каким оригинальным, но в терминах youtube и прочих площадок я — чистой воды «пират».

Никуда не торопясь VoicePower собрал свою армию подписчиков и во ВКонтакте и на youtube. Причем американский хостинг явно лидирует по просмотрам в сравнении с соцсетью. На youtube-канал сейчас подписаны более 214 тысяч человек, тогда как в группе во ВКонтакте состоят чуть более 24 тысяч человек. И там, и там можно получить страйк. ВКонтакте это означает, что несколько недель или месяцев, не будет возможности выкладывать новые видео. А от этого в первую очередь страдают подписчики. Особенно те, которые хоть и знают английский язык, но не могут разобраться в узких научных терминах роликов. Казалось бы, гораздо проще делать свой оригинальный контент, но нет…

Видео: youtube/ @UChh4KdOL_b1D5oc3yJiaq6A

— Страйки у канала были и не раз, поскольку, как я уже сказал выше, я — пират. Но срок действия тех страйков уже истёк. Чтобы делать что-то своё, нужно гораздо больше времени и средств. А чтобы это тебя ещё и кормило, нужно ставить на поток, что тоже сомнительно. Плюс, пока что я понимаю, что мне банально нечего сказать или не знаю, как это сформулировать и подать. А так, я нахожу то, что считаю интересным и достойным внимания аудитории, из инструментов у меня ноутбук, микрофон и я сам — достаточный набор для хобби.

Владец youtube-канала утверждает, что если пересчитать затраты на озвучку одного ролика, сумма получается незначительная.

— Регулярной основы у донатов нет. Заработком это сложно назвать, поскольку в пересчёте на месячный доход получается весьма скромно. Но на то оно и хобби.

«Главный объект моих публикаций — я сама»

На Анастасию Петрук, известную в Instagram как medock_ подписаны более 113 тысяч человек. При этом девушка модельной внешности не стала монетизировать аккаунт и, уверяет, что если и выкладывает какие-то классные вещи, то это «по-любви», то есть бесплатно. И, похоже, подписчикам это по-душе.

Фото: Instagram/ @medock_

— Когда появился Instagram, я не очень понимала, как он работает. Я просто обрабатывала там фоточки, чтобы выкладывать их во Вконтакте. Вот так я начала свой блог. Ста тысяч я достигла за пять лет. С самого начала Instagram выкладывала фотографии и лет за 5 он вырос. Я не зарабатываю на блоге, потому что считаю, что мне это не близко. Я не готова рекламировать то, что мне не нравится. Я готова поддерживать те продукты, которые мне интересны, которые я могу порекомендовать. И поделиться хорошими советами, хорошими фотографами, одеждой или классными мастерами. Но не за деньги, а потому что они мне понравились.

При этом хейтеров, свойственных крупным аккаунтам популярных блогеров, у Анастасии почти нет. Это, полагает «Медок», связано с тем, что она несет лишь позитив. Ну, а чтобы не потерять аудиторию, нужно, просто общаться с подписчиками, делиться частью жизни. В общем-то весь блог и построен на публикациях из жизни.

Видео: Пятый канал, фото: Instagram/ @medock_

— Главный объект моих публикаций — это я. Не на чем больше не специализируюсь. Я рассказываю, как занимаюсь спортом, как я работаю, как езжу в путешествия. Я просто, наверное, не нашла одну стезю, которую могла бы полностью раскрыть и посвятить ей свой блог. Поэтому блог посвящен тому, что я знаю лучше всего, — это Анастасия. Это не блог для зарабатывания денег. Я не монетизирую Instagram. Мне приятно, что люди читают мой блог, что им нравятся мои фотографии. Они спрашивают совета, общаются со мной. Но это не было сделано для каких-то глобальных целей.

Анастасия не берется давать советы, как вести блог о косметике или фитнесе, разве что о себе. Да и то, какие тут могут быть советы: живи, фотографируйся, люби.

Ания Батаева