Лайфхак: Как быстро и дешево починить сломавшуюся дужку очков

Если сломалась дужка любимых, удобных очков, не торопитесь расстраиваться и выбрасывать привычную вещь и бежать в ближайший магазин оптики за новой. Даже отправляться в мастерскую вам не понадобится. Починить оправу можно собственными руками в домашних условиях, очень быстро и практически без финансовых затрат. Для этого потребуется всего одна капля суперклея и щепотка пищевой соды.

Сломавшиеся части оправы, предварительно обезжирив, нужно просто смазать клеем, соединить и посыпать шов содой, которая в данном случае сработает, как цемент. После того как получившийся раствор затвердеет, для этого должно пройти около 30 минут, соду можно будет отчистить и отполировать. И все – можно пользоваться дальше.

Этим же волшебным способом можно отремонтировать не только очки, но и практически любую домашнюю утварь, особенно из пластмассы, и даже восстановить небольшие утраченные детали или заделать дыры.

Ранее Пятый канал рассказывал, как отчистить одежду и мебель от пятен суперклея, случайно попавшего на ткань или поверхность стола в процессе работы.