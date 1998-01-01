Лайфхак: Три способа без усилий избавиться от накипи в чайнике

Накипь внутри чайника неизбежно образуется из-за присутствия в водопроводной воде разных солей и рано или поздно начинает сказывается на вкусе любимых напитков – чая или кофе. Кроме того, попадая в организм человека длительное время, она оказывает негативное влияние на почки. А электрический чайник может из-за нее выйти из строя.

Чтобы избавиться от этой напасти многие покупают дорогостоящие моющие средства и часами пытаются отдраить поверхность, причем не всегда с желаемым результатом. А между тем проблема решается проще простого. Есть как минимум три эффективных способа очистить чайник от накипи. Они не потребуют физических усилий – придется потратить только час времени.

Способ первый. Полстакана уксуса вылейте в чайник, добавьте примерно литр воды и поставьте греться на плиту примерно на час.

Способ второй. Налейте в чайник огуречный рассол и добавьте столовую ложку лимонной кислоты. И так же поставьте на медленный огонь примерно на час.

Способ третий. Пару горстей яблочной и картофельной кожуры вместе высыпьте в чайник, залейте водой и так же кипятите в течения часа.

После этих процедур накипь исчезнет. Не забудьте только как следует прополоскать чайник, чтобы не испортить себе чаепитие или, чего доброго, не отравиться.

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