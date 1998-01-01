Лайфхак: Три способа без усилий избавиться от накипи в чайнике

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Дорогостоящие моющие средства не понадобятся — сгодятся огуречный рассол, картофельная кожура или уксус.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Накипь внутри чайника неизбежно образуется из-за присутствия в водопроводной воде разных солей и рано или поздно начинает сказывается на вкусе любимых напитков – чая или кофе. Кроме того, попадая в организм человека длительное время, она оказывает негативное влияние на почки. А электрический чайник может из-за нее выйти из строя.

Чтобы избавиться от этой напасти многие покупают дорогостоящие моющие средства и часами пытаются отдраить поверхность, причем не всегда с желаемым результатом. А между тем проблема решается проще простого. Есть как минимум три эффективных способа очистить чайник от накипи. Они не потребуют физических усилий – придется потратить только час времени.

Способ первый. Полстакана уксуса вылейте в чайник, добавьте примерно литр воды и поставьте греться на плиту примерно на час.

Способ второй. Налейте в чайник огуречный рассол и добавьте столовую ложку лимонной кислоты. И так же поставьте на медленный огонь примерно на час.

Способ третий. Пару горстей яблочной и картофельной кожуры вместе высыпьте в чайник, залейте водой и так же кипятите в течения часа.   

После этих процедур накипь исчезнет. Не забудьте только как следует прополоскать чайник, чтобы не испортить себе чаепитие или, чего доброго, не отравиться.

Ранее Пятый канал рассказывал, как при отсутствии газовой плиты и в случае тотального блэкаута приготовить горячий ужин при помощи туалетной бумаги.

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