Так случается, что на первый взгляд положительные качества порой мешают завязать отношения. Это о скромности и застенчивости. И если скромность сама по себе является привлекательной, то накрепко связанная с ней застенчивость скрывает на деле бездну проблем.

Нам всем это знакомо, правда? При попытке заговорить с предметом обожания перехватывает горло, глаза уводит к земле, слова исчезают, а вместо них раздается робкое блеяние. Самое страшное — совершенно не знаешь, куда деть руки. Один раз, другой — и без того невеликие запасы уверенности в себе тают как мороженое под жарким солнцем. И на этой благодатной почве растут школы пикапа. Так что же происходит и что делать, если вы дико стесняетесь общаться вообще, и с противоположным полом в частности.

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Основные причины застенчивости при завязывании отношений с противоположным полом, выявленные специалистами, таковы:

погрешности воспитания и развития навыков общения. Вспомните, часто ли вас одергивали, затыкали, говорили от вашего имени в вашем присутствии? Та же реакция вырабатывается при сравнении ребенка с сестрами-братьями, сыном маминой подруги, с вундеркиндами из телевизора. А может, родители вообще замыкались в себе и кроме «поел — уроки сделал — чистые носки надел — иди спать» не выдавали других эмоций. Как итог — функция общения, особенно, если она подкреплена стеснением своей наружности, урезается до минимума;

боязнь отказа. Истоки ее в неудачных первых попытках, конечно, а также в банальной неуверенности в себе (причины смотрите выше);

генетическая предрасположенность, дефекты внешности.

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Чтобы преодолеть эти барьеры, и все же научиться завязывать отношения — надо крепко задуматься. Понятно, что застенчивость застенчивостью, а гормональный фон бурлит, какое уж тут мышление. Но тем не менее. В первую очередь, после очередной неудачи понаблюдайте за собой и своей застенчивостью и попытайтесь вспомнить — откуда взялась эта неуверенность в себе? Повлияла на вас семья или вы от природы получили такую тяжелую нагрузку? Если свойство приобретенное, то вспомните, что именно повлияло больше всего — насмешки, издевки, воспитание, неудачи. Можно взять и изложить это письменно. Хорошо, если есть люди, поддерживающие вас — обсудите, проговорите это с ними. Разложив по полочкам причины — решите, справитесь вы с ними усилием воли или все же придется обратиться к психотерапевту.

Хорошим средством от этой напасти будет простое общение. Заставляйте себя общаться — здоровайтесь, заговаривайте на нейтральные темы в транспорте, магазинах, парках. Находитесь среди людей как можно больше и чаще. Надо выгонять внутреннего буку, ибо он не даст вам жизни.

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Понаблюдайте за своим телом. Его язык тоже многое говорит субъекту общения, а неуверенность в себе, проблемы коммуникации создают мышечные зажимы — поднятые к ушам плечи, опущенная голова, сутулость и прочее. Поработайте с ними, найдите и расслабьте эти участки.

Один из важных моментов, который нужно прояснить в случае боязни отказа — выяснить для себя, чего вы ждете от этого общения, что хотите получить. Большой и чистой любви или понимания и дружбы? А может, просто показать себе в очередной раз, что ничего не стоите? Дело в том, что вы сами себе отказываете — как это не парадоксально. Это не понравившаяся девушка посмеялась над вами и плавно удалилась в закат, это вы отвергли какую-то часть себя, которую, как вам кажется, нельзя демонстрировать посторонним, и ожидание отказа было написано на вашем теле в полный рост. И оно сработало.

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В этом случае лучше всего опять хорошо подумать. Вспомните свои удачи, любые — какие ощущения? В тот момент вы себя любили, чувствовали самоуважение, правда же? В очередной раз, подходя к «жертве» для эксперимента с коммуникациями, вспомните эти моменты. Это обязательно проявится в ваших глазах. И поможет проявить себя с лучшей стороны

Еще очень полезно смеяться над собой, констатировать в разговоре, что вы неуклюжи и неопытны, застенчивы и не уверены в себе. Смейтесь, подходите с улыбкой — это придаст вам ожидаемой уверенности, позволит вам принять те стороны вашей личности, которых вы стыдитесь.

Тренируйтесь на кошках. То есть, и на кошках тоже. Речь идет о комплиментах. Коллекции можно найти в интернете, учите наизусть. И высказывайте по случаю и без. И если даже высказанный комплимент не пришелся собеседнице по сердцу — это тоже опыт.

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Если мать-природа, болезнь или другие факторы оставили след на ваших внешности и здоровье — это не повод замкнуться в себе. Ник Вуйчич вам в помощь. На самом деле, примеры опыта других людей, преодолевших физиологические барьеры, которым постоянные боль, увечье и прочие невзгоды не мешают выстраивать правильное общение не только с противоположным полом, но и со всем миром — смотреть очень полезно. Такого мотивационного видео полно в интернете.

Что делать не нужно

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Не думайте, что виртуальное общение заменит живое. Да, переписка, завязывание отношений в сети — неизбежно в наше время, но рано или поздно вам захочется встретиться, и что тогда?

Не нужно использовать алкоголь и прочие психоактивные средства. Они плохие посредники, будут ставить вам подножки, нести всякую чепуху и в конце концов уйдут, оставив отравление, похмелье и дурную репутацию. Работа над собой предполагает трезвую голову.

Не пытайтесь копировать медийных личностей. Они тоже не сами себя делают, а у вас наверняка нет миллионов на толпу имиджмейкеров. Дорогу осилит идущий. Даже мелкими шажочками. Удачи.

Полина Глинская, психолог, методист Калининградской Региональной Общественной Организации «Центр развития местного сообщества «Сила людей».