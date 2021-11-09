Обворожительные девушки на борту и статные мужчины — это лицо авиакомпании. Помимо крепкого здоровья — стюардессам и бортпроводникам приходится выдерживать перепады давления, смену часовых поясов и климата — кандидатам необходимо обладать еще и привлекательной внешностью. Так компании не нанимают стюардесс, ниже 160 сантиметров. Вот такие требования к кандидатам на должность «Бортпроводник» публикует один из учебных центров для авиакомпаний:

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— рост: у девушек он должен быть 160 — 175 сантиметров; у мужчин — 175 — 185 сантиметров;

— внешность кандидата должна быть приятная, улыбка — располагающая;

— пирсинг и татуировки не должны быть на видных местах;

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Фото: vk.com/ @elsilivl

В плане здоровья требования намного жестче — отсутствием аэрофобии и гипертонии не обойтись. Все «небесные новобранцы» в обязательном порядке должны пройти врачебную летно-экспертную комиссию (ВЛЭК). Список исследований примерно такой же, как и для получения санкнижки.

Но если настроиться на получение новой профессии, все преграды можно с легкостью преодолеть. 19-летняя петербурженка Елизавета Карпова ушла из продаж, чтобы покорить небо. Девушка обучилась в школе бортпроводников, а после переехала в Москву, где и получила должность в авиакомпании.

Фото: Vk.com/ @elsilivl

«Два с половиной месяца моей жизни перевернули ее в общем-то с ног на голову. Теоретическая часть нашего обучения проходила в Санкт-Петербурге. Все началось с английского языка.

Группа у нас была небольшая, всего 12 человек. Почти все сдали теоретические экзамены на «четыре» и «пять». Преподаватели очень компетентны и дают материал в полном объеме. Из предметов больше всего понравился сервис, английский и конструкция! После завершения теоретической части у нас был небольшой перерыв и затем практическая часть занятий в Москве.

Вот по личному опыту могу сказать, что все встает на свои места только после практики. Как бы хорошо вы не знали теорию: что, куда и зачем, становится понятно только тогда, когда попробуешь это сделать. Практика понравилась всем без исключения в нашей группе. Мы съезжали с трапов, тушили пожары, учились забираться в плот на воде, закрывать-открывать двери и кричать команды во весь голос».

Во время обучения, которое в различных центрах и спецшколах длится от 2,5 месяца до полугода, будущих стюардов ждет около 15 дисциплин. В обязательном порядке изучение английского языка и психологии — бортпроводник обязан найти подход к любому пассажиру.

Фото: vk.com/ @elsilivl

Аварийно-спасательная подготовка (АСП), отработка взлета, посадки, внештатных ситуаций проводится на тренажерах воздушных судов, которые в точности имитируют ощущения на борту в воздухе, при посадке и даже крушении. Отрабатываются, в том числе, и ситуации с захватом самолета террористами. Вместе со старшим преподавателем-инструктором бортпроводники учатся действовать сообща. Несмотря на белоснежные улыбки, эти красавицы следят за безопасностью каждую секунду.

Старший преподаватель-инструктор по АСП Александр Бабайцев подчеркивает, что работа стюардов и стюардесс заключается не только в наливании чая.

Фото: s7.ru

«У некоторых складывается впечатление, что бортпроводники — это обслуживающий персонал. На самом деле главная их задача — обеспечить безопасность полета, предупредить и, при необходимости, устранить внештатную ситуацию. На тренажере Airbus А320 мы отрабатываем каждое действие, каждую команду. Моделируем различные условия и действуем по инструкции».

После получения сертификата начинается поиск работы. При этом рабочее место уже может вас ждать. Например, многие авиакомпании оставляют школам заявки на определенное количество персонала. Получается, что поступая на обучение вы уже точно знаете, где будете работать. Но за вами, разумеется, остается право выбрать другую авиакомпанию — тогда ваше резюме будут тщательно рассматривать. Елизавета Карпова вспоминает, что работу нашла довольно быстро.

«Для трудоустройства в авиакомпанию необходимо уметь рассказать грамотно о себе как на русском, так и на английском языке. Для ребят, которые окончили школу бортпроводников, вопросы были рабочего характера: как потушить пожар в печке, как использовать кислородный баллон, как попасть в кабину пилотов и так далее. Тем, кто не обучался в школе, нужно было себя презентовать так, чтобы с вами хотелось работать. Рассказать про хобби, увлечения, опыт…»

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Тут-то и сыграет роль улыбка. Кстати, первая стюардесса-девушка Эллен Черч совершила свой первый рейс из Сан-Франциско в Шайенн 15 мая 1930 года. До нее бортпроводниками были исключительно мужчины, вторые пилоты в большинстве случаев. Дополнительные обязанности с них сняли лишь в 1928 году из соображений безопасности. Тогда же стали нанимать специально обученных людей, которые должны были не только накормить пассажиров, но и в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.

Фото: wikipedia.org

У Эллен Черч как раз было образование медсестры, ее наняла авиакомпания «Boeing Air Transit» (ныне United Airlines). Менеджеры решили, что молодые красивые женщины на борту, которые не боятся постоянно летать, будут успокаивающе действовать на пассажиров и их родственников на земле. Плюс медсестры могли бы оказать помощь тем, кого укачивало в трясущихся самолетах — в те времена они все были такими.

Эллен Черч в дальнейшем предложили набрать группу из семи медсестер. Согласно требованиям авиакомпании, им всем должно было быть не больше 25 лет и каждая должна была быть не тяжелее 52 килограммов. Девушки получали приличную по тем временам зарплату — 125 долларов в месяц. В итоге понадобилось почти сто лет, чтобы образ стюардессы как красивой молодой женщины прочно закрепился и стал визитной карточкой пассажирских авиаперевозок.