Крещенские гадания: Способы узнать судьбу и свое будущее

В ночь с 18 на 19 января 2019 года в России отмечается праздник Крещения Господне. В эту ночь с древних времен было принято гадать на судьбу, чтобы узнать, что произойдет в будущем. В частности этим занимались молодые девушки, которые хотели узнать, кто станет их суженым. Однако и сейчас традиция сохранилась и в крещенскую ночь люди собираются в домах для проведения несложных «магических» ритуалов.

Пятый канал рассказывает о некоторых способах гаданий в ночь Крещения.

1. Гадание на цепочке.

Для этого понадобится золотая или серебряная цепь. Для начала нужно растереть ее в руках, чтобы она «впитала» энергетику гадающего. После, предстоит бросить ее перед собой на стол. Исходя из того, как цепочка ляжет, можно будет понять, что предстоит пережить в будущем.

Если образовался круг, то грядущий год не принесет перемен, если цепь ляжет ровной полоской, предстоит жить в счастье и достатке, запутавшаяся цепочка — предвестница трудностей в ближайшее время, треугольной формы цепочка является символом удачи в любовных делах, в случае если цель ляжет бантиком, то считалось, что стоит ждать радостной новости или даже свадьбы. Когда цепь ложилась на стол волнами, ожидали взлетов и падений в грядущем году, сложившаяся в форму сердечко цепочка означает, что за спиной будет находиться Ангел-хранитель, оберегающий от напастей. Прямоугольник будет предвестником богатства.

2. Гадание на воде.

Необходимо налить в стакан воду, опустить свое кольцо, а после вынести стакан с водой на улицу. Утром, когда вода замерзнет, можно будет определить, как сложится семейная жизнь и сколько детей будет в браке. Для этого нужно всего лишь посмотреть на образовавшийся лед. Гладкая поверхность сулит счастливую семейную жизнь, поверхность льда с бугорками и вмятинами означает, что в доме будут иметься трудности и ссоры.

Что касается детей, то бугорки на поверхности льда означают появление мальчика, а вмятины — девочки. Когда гадающие девушки видели в стакане ровный лед — в ближайшем будущем детей они не ждали.

3. Гадание по книге.

Это гадание считается самым правдивым. Понадобится абсолютно любая книга, желательно как можно более старая, при том, что многие предпочитают заглядывать в будущее с помощью Библии. После, необходимо задать самый волнующий в данный момент вопрос, сосредоточившись на этой мысли, нужно открыть книгу на странице, номер которой совпадает с двумя последними цифрами года, отсчитать сверху строку, которая равняется последней цифре года рождения гадающего человека, если это цифра ноль, то принято отсчитывать десятую строку. Смысл написанного и будет ответом на заветный вопрос.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что где в Петербурге работают купели на Крещение 2019.