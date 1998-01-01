Экс-губернатора Приморского края обокрали на несколько миллионов

Бывший губернатор Приморского края, президент Тихоокеанской промышленной группы Сергей Дарькин стал жертвой воров. Злоумышленники проникли в квартиру его жены, вскрыли сейф, забрали деньги и дорогие ювелирные украшения. Материальный ущерб превысил семь миллионов рублей.

О краже стало известно в пятницу, 18 января, когда бизнесмен обратился в полицию. Точное время преступления не установлено. Воры могли проникнуть в квартиру с 3 по 17 января.

Дом оборудован охранной сигнализацией, анализируется запись с камер видеонаблюдения. Ведется розыск воров.

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