— С этим мальчиком я познакомилась в «Доме Надежда». В учреждении матери могут оставлять детей до тех пор, пока не появится возможность их содержать. Мальчишка — казахский Оливер Твист. Он покорил меня своим обаянием в сочетании с напористостью, предприимчивостью, видимой способностью выживать.

— Вот уже пять лет я как детских психолог работаю по проекту в детском доме-интернате для детей с неврологическими заболеваниями. Там я встретила Валю. Валюша — солнечный ребенок, она удивительно артистична, очень любит фотографироваться. Она позирует как настоящая модель.

— «Невыразимая хрупкость бытия» — детство очень хрупко и беззащитно. Ребенок впитывает от близких ему людей не только любовь и уверенность в том, что он желанный и уникальный, но и наши страх и тревогу, неуверенность в себе и неспособность противостоять трудностям такого непростого мира.

— Павлик средний ребенок в семье. Достаточно долгое время он был привилегированным младшим, но затем, когда родился еще один ребенок, он был вынужден приспосабливаться и искать способы привлечения внимания родителей. Как он в этом изобретателен! Какой он мощный манипулятор! Как он в этом обаятелен!

— В этой работе мне очень хотелось подчеркнуть характер девочки: с одной стороны послушная отличница, с другой — озорной чертенок, которого она подавляет под жестким контролем бабушки.

— Мне очень интересны подобные фотоработы. С одной стороны своей статикой, с другой — метафорами, которые наводят на размышления.

— Как психолог и как человек, имеющий определенный жизненный опыт, я с грустью должна признать, как много зла мы приносим своей неумелой любовью и неграмотным воспитанием нашим детям. Эту девочку я знала достаточно долго, меня поражал ее перфекционизм в сочетании с сильным страхом ошибиться.

— Я проводила мастер-класс для старших подростков из детского дома, ребята были в выездном лагере. Эту девочку я встретила совершенно случайно, она не захотела принимать участие в мастер-классе и молча стояла около окна. Меня поразил ее удивительно взрослый взгляд, в нем было столько боли.

— «Флора». Каждая девочка в своем возрасте начинает осознавать свою женскую привлекательность. Так родилась эта фотосессия, посвященная девичьей цветущей красоте.