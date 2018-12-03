В этом году Международный день блина в Америке и Англии отменят 19 февраля. В России — 5 марта. Четкой даты у события нет, обычно праздник выпадает на один из вторников месяца.

Согласно легенде, история праздника началась в 1445 году в английском городке Олни. Во время поста одна из прихожанок церкви вопреки предписаниям пекла блины. Вразумил грешницу лишь колокольный звон — девушка решила, что это знак и прямо со сковородкой побежала в церковь, чтобы замолить грехи. Попутно она переворачивала блин, прямо на ходу.

Это уморительное зрелище заставило олнийцев выглянуть из окон и выйти на улицу, а потом еще несколько недель разносить слухи по ближайшим окрестностям. Забавный инцидент стал настолько популярным, что жители Олни превратили этот казус в традицию и всенародное развлечение. Праздник у них популярен до сих пор.

Сегодня самые массовые праздничные забеги с блинами на сковородках проходят в Лондоне. И в отличии от Олни далеких времен, когда для участия отбирались 30 лучших поварих, в мероприятии нашего времени может принять участие даже ребенок.

Праздник в Олни Фото: tassphoto.com

Забег с блинами в Лондоне также известен как Pancake race («Блинная гонка»). Кстати именно в этот день британцы чаще всего посыпают блины сахаром и поливают лимонным соком. По условиям конкурса, нужно пробежать короткую дистанцию и перевернуть блин на горячей сковородке наибольшее количество раз. Старт в 11 утра — со звоном первых колоколов. Самый быстрый и ловкий «блинопек» получает поцелуй звонаря.

В праздничных «блинных гонках» принимают участие не только простые граждане Лондона, в Вестминстере в забеге участвуют даже члены парламента и лорды. Праздник также отмечают в Вестминстерской школе-интернате в Лондоне, причем со своими причудами. Чтобы блин не развалился, с ним делают то, за что уволили бы любую кухарку или шеф-повара — в него кладут конский волос.