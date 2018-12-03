Международный день блина официально отмечает почти 70 лет. Это американский праздник, родом он из штата Канзас. В то же время в Англии история дня блина насчитывает уже 1,5 тысячи лет.
Фото: globallookpress.com
В этом году Международный день блина в Америке и Англии отменят 19 февраля. В России — 5 марта. Четкой даты у события нет, обычно праздник выпадает на один из вторников месяца.
Согласно легенде, история праздника началась в 1445 году в английском городке Олни. Во время поста одна из прихожанок церкви вопреки предписаниям пекла блины. Вразумил грешницу лишь колокольный звон — девушка решила, что это знак и прямо со сковородкой побежала в церковь, чтобы замолить грехи. Попутно она переворачивала блин, прямо на ходу.
Это уморительное зрелище заставило олнийцев выглянуть из окон и выйти на улицу, а потом еще несколько недель разносить слухи по ближайшим окрестностям. Забавный инцидент стал настолько популярным, что жители Олни превратили этот казус в традицию и всенародное развлечение. Праздник у них популярен до сих пор.
Сегодня самые массовые праздничные забеги с блинами на сковородках проходят в Лондоне. И в отличии от Олни далеких времен, когда для участия отбирались 30 лучших поварих, в мероприятии нашего времени может принять участие даже ребенок.
Праздник в Олни Фото: tassphoto.com
Забег с блинами в Лондоне также известен как Pancake race («Блинная гонка»). Кстати именно в этот день британцы чаще всего посыпают блины сахаром и поливают лимонным соком. По условиям конкурса, нужно пробежать короткую дистанцию и перевернуть блин на горячей сковородке наибольшее количество раз. Старт в 11 утра — со звоном первых колоколов. Самый быстрый и ловкий «блинопек» получает поцелуй звонаря.
В праздничных «блинных гонках» принимают участие не только простые граждане Лондона, в Вестминстере в забеге участвуют даже члены парламента и лорды. Праздник также отмечают в Вестминстерской школе-интернате в Лондоне, причем со своими причудами. Чтобы блин не развалился, с ним делают то, за что уволили бы любую кухарку или шеф-повара — в него кладут конский волос.
Соревнования с блинами в Лондоне Фото: tassphoto.com
В России же блины массово пекут и употребляют на Масленицу. Самые популярные блины — с медом или красной икрой. Только даты «блинной страсти» в Америке с Англией и в России расходятся примерно на две недели. Масленица в этом году начнется с понедельника, 4 марта, а закончится 10 марта. Все шесть дней россияне будут печь традиционные блины, а также участвовать в массовых гуляниях, окончанием которых станет сжигание чучела.
Самый простой рецепт блинов
Чаще всего блины едят с начинкой. На Руси это лакомство именовалось как блины «с припеком». В блины могут заворачивать яйцо с луком, яблоки, кусочки рыбы, сметану, масло, мед и вообще все, что душе угодно. В мире существует необъятное количество рецептов блинов. Блины есть почти во всех кухнях народов мира. Предположительно, это самое древнее мучное изделие, которое придумало человечество.
Празднование Масленицы в Рязани Фото: tassphoto.com
Чтобы приготовить блины по самому простому рецепту вам понадобятся:
0,5 литра молока
2 куриных яйца
1 столовая ложка сахара
2 столовые ложки растительного масла
пшеничная мука (блины можно готовить по этому рецепту и на безглютеновой смеси)
щепотка соли и 2 грамма соды («на кончике ножа»)
Для приготовления также понадобится глубокая миска, венчик или миксер.
Сначала взбиваем яйца с сахаром и солью, затем добавляем растительное масло, перемешиваем. Заливаем молоко, снова перемешиваем. Традиционно блины готовят на чугунной сковородке, но подойдет и любая другая. Сначала сковородку разогревают, потом смазывают маслом. Это можно сделать с помощью салфетки, сложенной в несколько раз. Со второй стороны блин нужно жарить буквально несколько секунд.
Празднование Масленицы в Ростове-на-Дону Фото: tassphoto.com
Лайфхак:
Сковородку можно намазать только один раз. А чтобы тесто не пригорало потом, нужно хорошо разогреть ложку масла на сковородке и вылить ее в тесто. Приятного аппетита!
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