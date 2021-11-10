Катя Дюрр

Кате Дюрр удалось стать профессиональной моделью даже несмотря на небольшой для этой профессии рост. Ее козырем стала необычная красота и кое-что еще… Рассказывает сама девушка.

Катя Дюрр // Вконтакте

Школа моделей

— Это началось еще в десятом классе. Мне было очень интересна профессия модели, и я пошла в модельную школу. Таких школ у нас много — это вообще отличительная черта России. За рубежом их особо нет, на самом деле. Там модели идут сразу в агентство, а у нас — в школы. Для многих девушек у нас модельные школы стали хобби, вроде танцев — они идут в школу без понимания того, что за этим дальше стоит. И эти школы — они зарабатывают деньги, но часто не продвигают человека дальше.

В итоге я попала в одну модельную школу. Там я отучилась два месяца, мы пофотографировались, визажу поучились, потом закончили. И вроде как все… И агентства не берут, и возраст у меня был такой, что я еще толком не понимала, что делать. Пауза у меня была, наверное, месяца три. Потом я решила вернуться к этому и начала изучать более перспективные школы. Пошла к Вячеславу Зайцеву. Точнее, конкретно этим агентством занимается его сын Егор. Пошла к ним, отучилась два месяца в модельной школе и по итогу меня взяли в само агентство, в базу. По идее, там все должно продолжаться через менеджеров, но у меня все пошло немного другим путем — больше через «сарафанное радио».

Катя Дюрр // Вконтакте

Нестандартный рост

— У меня невысокий рост — 165 сантиметров — это очень мало. Нестандартный рост, вообще не модельный. Я специально худела, когда попала в агентство к Зайцевым. Всем, конечно, говорят худеть — неважно, нужно это или не нужно на самом деле. Всегда есть к чему стремиться.

Если талия больше шестидесяти — это плохо. Бедра тоже — не больше девяноста. Грудь необязательно девяносто, иногда даже лучше, чтобы она была поменьше. Бедра и талия — это основное.

У меня типаж натурально-естественный. Меня изначально рассматривали для разных негламурных историй, где не нужны были большая грудь и попа, требовалась миниатюрная девушка. Я снималась для итальянской онлайн-версии Vogue — фотографы туда присылают съемки и кого-то берут, кого-то нет. Нашу съемку опубликовали. Это мы снимали в России, с российским фотографом. Изначально мы не планировали, что это будет съемка для «Вога», просто результат получился очень хорошим.

Катя Дюрр // Вконтакте Фотограф Диана Никишина

— А так за границу я не поехала, потому что рост маленький. С ростом история очень серьезная, я не знаю, как она дальше будет развиваться. Я вижу, что сейчас пожилые, возрастные модели начинают пользоваться спросом — может быть, требования к росту тоже когда-нибудь сойдут на нет. Но пока что это очень важный критерий для подиума. Многие говорят, мол не обязательно ведь на подиум ходить, можно просто фото делать. Но агентствам удобнее держать модель, которая бывает и подиумной, и фотомоделью.

Я пыталась делать всякие дыхательные практики, занималась растяжкой, спортом, корректировала питание, чтобы вытянуть рост, но все это не работает.

Катя Дюрр // Вконтакте Фотограф Анна Джуплина

Зарубежный рынок

— Есть азиатский рынок, где модели невысокого роста. Там от 168 сантиметров рассматривают уже. Но я пыталась, пыталась — не получилось 168. Хотели меня взять в Китай, но там возник другой момент — сказали, что у меня слишком много веснушек. Поскольку Китай это больше масс-маркет, не Европа, где преобладает высокая мода. Эта работа не на качество, а на количество. Они испугались, что веснушки — это эпатаж.

В итоге я по большей части в России и работала. В основном, с начинающими дизайнерами — у них как раз не было жесткого критерия роста. Плюс они новаторы, экспериментаторы, делают нестандартные коллекции, хотят чего-то особенного. Мне самой ближе fashion-направление. Не масс-маркет, а высокая мода.

Катя Дюрр // Вконтакте

Как начать себя продвигать

— Сейчас соцсети — это «сарафанное радио», которое может заменить агентства. В соцсетях ищут моделей фотографы, даже дизайнеры. У меня удачно сложилось. Начиналось все с творчества на бесплатной основе, потом стали делать коммерческие предложения. Если сначала соглашаешься практически на все, то со временем начинаешь многое отсеивать, выставлять свои условия, соглашаться или не соглашаться.

С какого-то момента я ушла из агентства Зайцевых и стала работать самостоятельно. Но это из-за небольшого роста. А так, конечно, лучше работать в хорошем агентстве, которое тебя будет и за границу продвигать, и предложения отсеивать ненужные, потому что, когда ты на фрилансе, то не всегда можешь правильно выбрать. Агентства в этом плане профессионально подходят.

Катя Дюрр // Вконтакте

— Начинающим моделям хочется пожелать уверенности и разноплановости. Модель в идеале должна не соответствовать одному стандарту, а подстраиваться под разные типы съемки. А то часто бывает так, что в одном образе у модели все получается, а когда ее хотят брать на другие проекты, то все. Очень разочаровываются многие фотографы и дизайнеры, когда под их проект эта модель не подходит.

Уверенность — это то, что очень важно на кастингах, особенно, когда кастинги на какие-то показы. Это ситуация, когда все красивые, но очень много зависит от того, как ты себя ведешь, интересная ли ты. Модель — это далеко не только внешность.

Катя Дюрр // Вконтакте

Анастасия Распопина

Анастасия живет в Нижнем Новгороде, она поэт и plus-size модель. Плюс-сайз — это значит, что она отличается от того образа модели, который нам привычен.

Анастасия Распопина // Вконтакте Фотограф Александр Гордеев

Плюс-сайз — это сколько?

— Формально plus-size моделинг начинается с 48 размера одежды. Самый «ходовой» рабочий размер — чуть больше 50 — 52. Разные производители понимают под 48 и 52 разные параметры, так что тем, кто носит размеры в этом диапазоне, пробовать себя в качестве модели уже можно. Все зависит от проекта — чаще всего требуются девушки до 58 размера, но бывают и исключения, платья 72-го тоже кто-то должен показывать. Надо ловить «свой» проект!

Для меня все началось с нижегородского конкурса «Красота в положении», где я участвовала в 2016 году — до сих пор дома лежит лента «Миссис Дружба». Стилист Наталья Бахметьева, наша «Миссис Творчество», запустила свой проект — школу моделей plus-size Lady XL NN и пригласила меня туда прочитать девочкам лекцию о самопрезентации и маркетинге (это моя основная профессия, моделинг — хобби).

В столицах плюс-движение давно в тренде, а для Нижнего это уникальное начинание. Мне стало интересно, и я осталась. В школе учат дефиле — той самой походке с подиумов, актерскому мастерству (важно излучать определенные эмоции и «держать зал»). Естественно: макияж, основы стиля, самопрезентация, фотопозирование. Ну и учебные показы, фотосессии — теория без практики ничто. Все иначе, когда на тебя смотрят живые люди.

Анастасия Распопина // Вконтакте Фотограф Катерина Керн

О страхах

— Человеку непубличному это страшно, безусловно. Кажется, оценивают тебя, а не вещи. Для меня подиум — это уже третья стадия после выступлений со стихами и докладов (в том числе и на английском, в том числе за рубежом). Мне страшно, но точно не потому, что я плюс-модель. Не хочется подвести производителя одежды, школу, визажиста, стилистов — часто над выходом работает целая команда. Плохо отработать значит свести к нулю их труд. Что касается мнения людей, которые думают, что плюс — это некрасиво, мы работаем не для них. Мы просто демонстрируем одежду для девушек наших параметров, а их довольно много. Думаю, что у топовых plus-size моделей и фанатов, и ненавистников больше. Пока главная реакция на мои моделинг-проекты — любопытство и восхищение.

В нашем обществе идеал — молодой стройный человек с идеальным телом. А тело на разных этапах жизни может выглядеть по-разному. Это норма — набрать вес во время беременности или похудеть от стресса. Кто-то от природы строен, сколько бы ни ел. Кому-то нужны сверхусилия — диета и три часа спортзала в день. Можно вечно биться с природой за 90-60-90 и потерпеть фиаско, а можно ходить в спортзал для здоровья и отличного самочувствия, не ставя 40 кг своей целью. Когда ты сама адекватна, неадекватам не к чему прицепиться. Моя фамилия располагает к самоиронии, меня сложно переплюнуть в троллинге.

Прикольно знать историю всех этих снимков, на которых одежда сидит как влитая. Помню, как в комментах мне писали восторженно: «Ты должна купить эту куртку!» Она и правда шла к образу (стилист подобрала ее к остальным вещам), но моего размера не было. В итоге снимок офигенный, но сзади куртка заколота банальнейшими прищепками! Про втянутые животы и сколотые булавками платья можно рассказывать вечно. Все немного привирают, расслабьтесь, девчонки. Идеальных людей не существует. Это все удачные ракурсы и ретушь!

Анастасия Распопина // Вконтакте Фотограф Катерина Керн

Советы начинающим

— Прежде всего надо понимать, что это публичность — негатив будет. Боишься сцены, подиума — преодолевай это или не начинай. Если есть зависимость от чужих оценок — избавляйся. Иди в школу, но не жди, что школа даст тебе все. Она даст знания и некоторое преимущество перед новичками, проекты ты ищешь сама. Вкладывайся в портфолио. Пойми, что моделинг — это чаще всего разовая или проектная работа. Периоды простоя будут, нужно иметь подстраховку на этот случай и растить свою востребованность. Ну и улыбайся — что бы ни случилось!

Секретный совет: модель — это не просто живая вешалка для одежды. Это женщина, в глазах которой светится ее история. Подумай, кто ты и кем бы хотела быть. Человек, излучающий мечту — интересен. Не надо бежать в plus-size моделинг от своих комплексов или проблем, надо приносить в него себя. Уникальную, невероятную себя. Модель — это живой образец человека!

Анастасия Распопина // Вконтакте Фотограф Катерина Керн

Avrora Ordo

Аврора живет в Санкт-Петербурге, и она не только модель, но еще и частный пилот, путешественница, любитель пофехтовать и пострелять. Ее модельные проекты небанальны, как и ее жизнь.

Avrora Suicide | Tattoo model // Вконтакте

О совмещении моделинга и авиации

— С полетами, как и у многих, — это мечта детства, осуществить которую получилось только став взрослой. Я начинала летать на сверхлегком самолете в аэроклубе в Ленинградской области, свою лицензию частного пилота получала в Чехии. Сейчас планирую учиться на коммерческого пилота там же, параллельно осваиваю сложный и высший пилотаж на Як-52 у нас.

Каждый пилот, я думаю, согласится со мной, что небо и возможность летать — самое прекрасное, что у нас есть в жизни. Это то, что ни на что не променяешь, это совершенно невероятно. Я уверена, что каждому человеку стоит хотя бы раз подняться в небо и посмотреть на наш мир с высоты птичьего полета. Это совсем не то же самое, что летать на больших самолетах.



Как совмещаются моделинг и авиация? Прекрасно совмещается. Это две (из многих) стороны моей жизни, иногда они пересекаются. У нас были фото, видео проекты с самолетами. За рубежом тоже доводилось встречать летающих моделей, но там в принципе девушек в авиации гораздо больше. У нас это диковинка, а там никого этим не удивишь.

Avrora Suicide | Tattoo model // Вконтакте

Как начать карьеру модели

— В моделинг я попала случайно, на самом деле. Все началось с того, что много лет назад, когда я еще жила в Новосибирске, знакомая фотограф попросила ей попозировать для практики. Это был совершенно новый опыт. Потом я заинтересовалась стилем Pin-up, начала делать татуировки. Попала в SuicideGirls (это известный по всему миру интернет-ресурс, продвигающий «альтернативную» красоту). Организовывала съемки в этом стиле. После того, как переехала в Питер и стала ездить за границу, начала гораздо активнее развиваться в этой сфере.

Карьера модели — звучит слишком громко. Я никогда не стремилась попасть в большой моделинг, для этого надо было начинать еще в детстве — ранней юности. Моделинг — не моя основная работа, я называю это хорошо оплачиваемым хобби :) Здорово совмещать возможность творить прекрасное, путешествовать и зарабатывать этим.

Avrora Suicide | Tattoo model // Вконтакте



— Начинала с любительских съемок, всем известное TfP. Старалась работать с хорошими, профессиональными фотографами, чтобы сразу учиться правильному позированию, работе на камеру, работе со светом. Первое время было сложно, я, на самом деле, очень замкнутый человек, и мне было нелегко раскрываться перед камерой, перед незнакомыми фотографами.

А потом я начала получать от этого удовольствие. А когда работа в радость, хочется достичь в ней мастерства. Как я уже упоминала, я заинтересовалась стилистикой пинап. Я работала с пинап-агентством в Новосибирске, потом, переехав в Питер, попала в Haunted Cathouse (это первое, самое старое ретро модельное агентство в России), проходила обучение позированию, которое очень пригодилось, и дефиле, которое пригодилось лишь пару раз пока что. Параллельно я развивалась в SuicideGirls.

Avrora Suicide | Tattoo model // Вконтакте

О неадекватах

— Неадекваты встречаются, как и везде, но, в основном, общение с ними заканчивается еще в интернете. У меня есть четкие правила: я работаю в студиях\на улице, если мы работаем в первый раз и человек хочет поснимать меня в отеле\квартире\любом нестандартном месте, я беру кого-то с собой. Если фотографа это не устраивает, я отказываюсь, во избежание недоразумений.

Бывают и компании-заказчики неадекваты. Был как-то запрос от девушки фотографа на съемку меня в стиле 20-х годов. 20-е — это довольно сложный, в плане макияжа и прически, образ. Я предложила ей оплатить визажиста за очень адекватные деньги. У меня есть мастер, с которым я уже много лет постоянно сотрудничаем. А заказчик очень хотел, чтобы я не только сделала сама себе весь образ, но еще и нашла сама в пару мужскую модель. И все это за ну очень несерьезные деньги.

Avrora Suicide | Tattoo model // Вконтакте

О заработке

— SuicideGirls платят гонорары за съемки, которые они покупают. Это эксклюзивный контент. Работа с SuicideGirls дает свои плюсы, это довольно известный во всем мире проект. Многие фотографы и журналы охотно работают с девушками из SG. С HauntedCathouse бывает достаточно платной работы. Мы работали на различных мероприятиях, снимались в клипах, снимали рекламу для бургерной и нескольких баров, линии косметики… бывает и работа по бартеру с различными брендами. Например, бренд присылает гардероб в обмен на красивые фотографии для их сайтов и соцсетей.

В Европе и США есть хороший спрос на работу с частными фотографами. Некоторые из них — начинающие фотографы, желающие поработать с профессиональной моделью, есть и профессиональные фотографы, снимающие в свое портфолио. В России пока еще не очень принято платить моделям (и фотографам) адекватные деньги, но мы к этому постепенно приходим.

В России есть много вариантов для тех, кто хочет стать моделью. Если цель — стать профессионалом, к этому, действительно, надо готовиться с юности и много работать над собой. Но можно и уйти в фотоарт, там тот же рост уже не имеет значения. Ну и размера от 48 и больше в XXI веке стесняться вообще не принято — когда спросом начали пользоваться плюс-сайз модели, такие объемы вообще стали в определенном смысле бонусом. Получается, в той или иной мере сделать вклад в искусство в роли модели может, при должной подготовке, почти каждая девушка.